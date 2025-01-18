Вдоль Атлантического океана: 11 городов и «Семь чудес Португалии» только для вас
Увидеть рыцарские замки, побывать на самой западной точке Европы и посетить малоизвестные места
Начало: Аэропорт Лиссабона, время по договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€750 за человека
Под парусами вдоль Португалии и Испании на точной копии каравеллы 16 века
Пройти меж труднодоступных островов, посетить старинные порты, стать частью морского братства
Начало: Лиссабон, точное место и время сбора организатор с...
13 июн в 10:00
190 000 ₽ за человека
Пляжный отпуск в Португалии с экскурсиями вдоль Атлантики и возможностью поездки в Испанию
Отдохнуть в отеле с бассейном, полюбоваться видами и архитектурой и при желании посетить Севилью
Начало: Аэропорт Лиссабона, время встречи зависит от рейсо...
21 июн в 15:30
19 июл в 15:30
€718 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена18 января 2025Португалия за 8 дней Комфортное и насыщенное эмоциями путешествие! Юрий - отличный гид. Очень хорошо продуман маршрут с ночевками по пути следования,
- ССветлана13 ноября 2024Юрий, хорошо организовал поездку, помог с выбором отелей, старался сделать нашу поездку комфортной. Показал много красивых природных и исторических мест. Но хотелось бы больше информации по истории! Спасибо.
- ИИван30 сентября 2024Все хорошо прошло, все согласно описанию. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «На 8 дней»
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