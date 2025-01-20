7 дней
Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
Попробовать портвейн и мускат, прокатиться на гондоле по каналам и своими руками сделать изразец
Начало: Аэропорт Лиссабона, 9:00
8 фев в 09:00
8 мар в 09:00
€1499 за человека
7 дней
Португалия: ожерелье красочных городов и архитектура, от которой поёт душа
Побродить по уютным улочкам, осмотреть замки и монастыри и продегустировать португальский портвейн
Начало: Лиссабон, аэропорт, точное время - по договорённос...
8 мар в 10:00
15 апр в 10:00
€1280 за человека
7 дней
Тур-знакомство с главными достопримечательностями и нетуристическими локациями Португалии
Полюбоваться волнами в Назаре, посетить самую западную точку Европы и побывать на винодельне
Начало: Аэропорт Лиссабона, время зависит от времени вашег...
10 фев в 09:00
20 фев в 09:00
€3000 за человека
Последние отзывы на туры
- ДДарья20 января 2025Это действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об истории страны от зарождения до
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «7-дневные туры»
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Сколько стоит тур в Лиссабоне в феврале 2025
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