Экскурсионные туры на неделю в Лиссабон

Найдено 3 тура в категории «7-дневные туры» в Лиссабоне на русском языке, цены от €1280. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
На машине
На гондоле
1 отзыв
7 дней
Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
Попробовать портвейн и мускат, прокатиться на гондоле по каналам и своими руками сделать изразец
Начало: Аэропорт Лиссабона, 9:00
8 фев в 09:00
8 мар в 09:00
1499 за человека
Португалия: ожерелье красочных городов и архитектура, от которой поёт душа
На машине
7 дней
Португалия: ожерелье красочных городов и архитектура, от которой поёт душа
Побродить по уютным улочкам, осмотреть замки и монастыри и продегустировать португальский портвейн
Начало: Лиссабон, аэропорт, точное время - по договорённос...
8 мар в 10:00
15 апр в 10:00
1280 за человека
Тур-знакомство с главными достопримечательностями и нетуристическими локациями Португалии
7 дней
Тур-знакомство с главными достопримечательностями и нетуристическими локациями Португалии
Полюбоваться волнами в Назаре, посетить самую западную точку Европы и побывать на винодельне
Начало: Аэропорт Лиссабона, время зависит от времени вашег...
10 фев в 09:00
20 фев в 09:00
3000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Д
    Дарья
    20 января 2025
    Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
    Это действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об истории страны от зарождения до
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    настоящего момента, дегустации местных блюд и сладостей, знакомство с ремеслами - это определенно оставляет неизгладимый след в памяти! Организация продумана до мелочей, все четко по плану, минута в минуту - для меня это особенно важно в путешествиях. И, конечно, невероятный и мощный океан! Я очень рада, что выбрала именно этот тур для знакомства с этой потрясающей страной!

    Это действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об историиЭто действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об историиЭто действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об историиЭто действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об историиЭто действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об историиЭто действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об историиЭто действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об историиЭто действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об историиЭто действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об историиЭто действительно - увидеть и полюбить! Я благодарна организаторам за это путешествие. Интересные рассказы об истории

Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «7-дневные туры»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
  2. Португалия: ожерелье красочных городов и архитектура, от которой поёт душа
  3. Тур-знакомство с главными достопримечательностями и нетуристическими локациями Португалии
Сколько стоит тур в Лиссабоне в феврале 2025
Сейчас в Лиссабоне в категории "7-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 1280 до 3000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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