3 дня
Насыщенные выходные в Португалии: калейдоскоп городов и мощь океана
Постоять на мысе Рока, увидеть яркий дворец Пена и узнать, почему Обидуш называют «городом королев»
Начало: Лиссабон, аэропорт, точное время - по договорённос...
«Встречаемся и начинаем знакомство с Лиссабоном»
9 фев в 10:00
16 фев в 10:00
€615 за человека
7 дней
Тур-знакомство с главными достопримечательностями и нетуристическими локациями Португалии
Полюбоваться волнами в Назаре, посетить самую западную точку Европы и побывать на винодельне
Начало: Аэропорт Лиссабона, время зависит от времени вашег...
«Здесь мы расскажем об истории города, заглянем в церковь Санта-Мария, продегустируем вишнёвый ликёр и оставим время для самостоятельного знакомства»
10 фев в 09:00
20 фев в 09:00
€3000 за человека
7 дней
Португалия: ожерелье красочных городов и архитектура, от которой поёт душа
Побродить по уютным улочкам, осмотреть замки и монастыри и продегустировать португальский портвейн
Начало: Лиссабон, аэропорт, точное время - по договорённос...
«Продолжим знакомство с Лиссабоном и сегодня исследуем старинные кварталы города»
8 мар в 10:00
15 апр в 10:00
€1280 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Обзорные»
Самые популярные туры этой рубрики в Лиссабоне
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Лиссабоне в феврале 2025
Сейчас в Лиссабоне в категории "Обзорные" можно забронировать 3 тура от 615 до 3000.
Изучение достопримечательностей города Лиссабона нужно начинать с обзорной туры, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Лиссабоне много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии на русском языке