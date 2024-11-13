На 8 Марта – туры в Лиссабоне

Найдено 3 тура в категории «На 8 Марта» в Лиссабоне на русском языке, цены от €750. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Вдоль Атлантического океана: 11 городов и «Семь чудес Португалии»
На машине
4 отзыва
8 дней
Вдоль Атлантического океана: 11 городов и «Семь чудес Португалии»
Увидеть рыцарские замки, побывать на самой западной точке Европы и посетить малоизвестные места
Начало: Аэропорт Лиссабона, время по договорённости
29 янв в 08:00
30 янв в 08:00
750 за человека
Тур-знакомство с главными достопримечательностями и нетуристическими локациями Португалии
7 дней
Тур-знакомство с главными достопримечательностями и нетуристическими локациями Португалии
Полюбоваться волнами в Назаре, посетить самую западную точку Европы и побывать на винодельне
Начало: Аэропорт Лиссабона, время зависит от времени вашег...
1 фев в 09:00
10 фев в 09:00
3000 за человека
Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
На машине
На гондоле
7 дней
Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
Попробовать портвейн и мускат, прокатиться на гондоле по каналам и своими руками сделать изразец
Начало: Аэропорт Лиссабона, 9:00
8 фев в 09:00
8 мар в 09:00
1499 за человека

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Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «На 8 Марта»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Вдоль Атлантического океана: 11 городов и «Семь чудес Португалии»
  2. Тур-знакомство с главными достопримечательностями и нетуристическими локациями Португалии
  3. Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
Сколько стоит тур в Лиссабоне в январе 2025
Сейчас в Лиссабоне в категории "На 8 Марта" можно забронировать 3 тура от 750 до 3000. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
Туры на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год на 8 марта, 4 ⭐ отзыва, цены от €750. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март