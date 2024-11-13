8 дней
Вдоль Атлантического океана: 11 городов и «Семь чудес Португалии»
Увидеть рыцарские замки, побывать на самой западной точке Европы и посетить малоизвестные места
Начало: Аэропорт Лиссабона, время по договорённости
29 янв в 08:00
30 янв в 08:00
€750 за человека
7 дней
Тур-знакомство с главными достопримечательностями и нетуристическими локациями Португалии
Полюбоваться волнами в Назаре, посетить самую западную точку Европы и побывать на винодельне
Начало: Аэропорт Лиссабона, время зависит от времени вашег...
1 фев в 09:00
10 фев в 09:00
€3000 за человека
7 дней
Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
Попробовать портвейн и мускат, прокатиться на гондоле по каналам и своими руками сделать изразец
Начало: Аэропорт Лиссабона, 9:00
8 фев в 09:00
8 мар в 09:00
€1499 за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана13 ноября 2024Юрий, хорошо организовал поездку, помог с выбором отелей, старался сделать нашу поездку комфортной. Показал много красивых природных и исторических мест. Но хотелось бы больше информации по истории! Спасибо.
- ИИван30 сентября 2024Все хорошо прошло, все согласно описанию. Спасибо!
- ККатерина24 сентября 2024Наш гид по Португалии, Юрий был просто великолепен! Он показал потрясающие места и сделал наше путешествие увлекательным и запоминающимся. Всё было организовано на высшем уровне. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «На 8 Марта»
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