Увидеть и полюбить: насыщенная неделя в невероятной Португалии
Попробовать портвейн и мускат, прокатиться на гондоле по каналам и своими руками сделать изразец
Начало: Аэропорт Лиссабона, 9:00
2 ноя в 08:00
16 ноя в 08:00
€1499 за человека
Насыщенный уик-энд в Португалии: путешествие по 5 аутентичным городкам страны
Побывать в карстовых пещерах, осмотреть Лиссабон и посетить прибрежный Назаре
Начало: Аэропорт Лиссабона, 14:00
19 дек в 14:00
2 янв в 14:00
55 000 ₽ за человека
Персонально по Португалии: Лиссабон, Синтра, Кашкайш и аутентичные уголки
Поучаствовать в процессе создания азулежу, попробовать зелёное вино и посетить дворец Пена
Начало: Лиссабон, 11:00 (возможна встреча в течение дня, п...
4 ноя в 11:00
11 ноя в 11:00
€900 за всё до 4 чел.
