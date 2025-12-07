Насыщенные выходные в Португалии: калейдоскоп городов и мощь океана
Постоять на мысе Рока, увидеть яркий дворец Пена и узнать, почему Обидуш называют «городом королев»
Начало: Лиссабон, аэропорт, точное время - по договорённос...
7 дек в 10:00
14 дек в 10:00
€615 за человека
Насыщенный уик-энд в Португалии: путешествие по 5 аутентичным городкам страны
Побывать в карстовых пещерах, осмотреть Лиссабон и посетить прибрежный Назаре
Начало: Аэропорт Лиссабона, 14:00
19 дек в 14:00
2 янв в 14:00
55 000 ₽ за человека
Индивидуально от Лиссабона до Порту с возможностью изменения программы по вашим пожеланиям
Погулять по уютным улочкам красочных городов и подышать океаном
Начало: Лиссабон, 7:00, у вашего отеля
28 ноя в 07:00
5 дек в 07:00
€1000 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Лиссабону в категории «Туры на четверых»
Самые популярные туры этой рубрики в Лиссабоне
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Лиссабоне
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Лиссабоне в ноябре 2025
Сейчас в Лиссабоне в категории "Туры на четверых" можно забронировать 3 тура от 615 до 55 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на русском языке в Лиссабоне (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 тура на 2025 год по теме «Туры на четверых», 2 ⭐ отзыва, цены от €615. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь