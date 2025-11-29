Вдоль Атлантического океана: 11 городов и «Семь чудес Португалии» только для вас
Увидеть рыцарские замки, побывать на самой западной точке Европы и посетить малоизвестные места
Начало: Аэропорт Лиссабона, время по договорённости
29 ноя в 08:00
30 ноя в 08:00
€750 за человека
Индивидуальное путешествие вдоль Лиссабонской Ривьеры
Погулять по Лиссабону, полюбоваться дворцами Синтры, проехать вдоль побережья Атлантики к мысу Рока
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Лиссабоне, врем...
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€940 за человека
Золотой треугольник Португалии за выходные с мини-группой
Изучить Лиссабон, Синтру, Сетубал, доехать к мысу Рока и курортам, увидеть дворцы Пена и Регалейра
Начало: Лиссабон, точное место и время по договорённости
5 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€444 за человека
Персонально по Португалии: Лиссабон, Синтра, Кашкайш и аутентичные уголки
Увидеть главные локации и уединённые пляжи в комфортном темпе и посетить дворец Пена
Начало: Лиссабон, 11:00 (возможна встреча в течение дня, п...
2 дек в 11:00
5 дек в 11:00
€900 за человека
