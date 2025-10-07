Вдоль Атлантического океана: 11 городов и «Семь чудес Португалии» только для вас
Увидеть рыцарские замки, побывать на самой западной точке Европы и посетить малоизвестные места
Начало: Аэропорт Лиссабона, время по договорённости
7 окт в 08:00
8 окт в 08:00
€750 за человека
Индивидуально от Лиссабона до Порту с возможностью изменения программы по вашим пожеланиям
Погулять по уютным улочкам красочных городов и подышать океаном
Начало: Лиссабон, 7:00, у вашего отеля
26 сен в 07:00
3 окт в 07:00
€1000 за человека
По Португалии в своей компании: Лиссабон, Синтра, Аррабида и Азейтау
Увидеть, как создают плитки азулежу, пройтись по загадочному поместью и постоять на мысе Рока
Начало: Лиссабон, время и место по договорённости
3 окт в 10:00
10 окт в 10:00
€1289 за всё до 3 чел.
Индивидуальное путешествие вдоль Лиссабонской Ривьеры
Погулять по Лиссабону, полюбоваться дворцами Синтры, проехать вдоль побережья Атлантики к мысу Рока
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Лиссабоне, врем...
3 окт в 10:00
10 окт в 10:00
€940 за всё до 4 чел.
3 дня - 6 городов: по Португалии с дегустациями и обедом в ресторане
Побывать в масонской усадьбе, отведать вишнёвую наливку и пироженое-легенду и постоять на мысе Рока
Начало: Лиссабон, площадь Рестоурадореш, 10:00
11 окт в 10:00
22 окт в 10:00
€470 за человека
