8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочные леса Мадейры: индивидуальная экскурсия по Лаурисильве
Погрузитесь в волшебство лесов Мадейры. Прогулка по реликтовым тропам, водопады и горные озера. Узнайте о природе острова и вдохните ароматы эвкалипта
15 авг в 09:30
16 авг в 09:30
€186 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Восточная Мадейра - от леса к пустыне: индивидуальная экскурсия
Путешествие по восточной Мадейре: уникальные виды, треугольные домики Сантаны, пляжи с вулканическим песком и дегустация местного рома
6 авг в 08:30
7 авг в 08:30
€257 за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Насыщенный день на Мадейре: горы, бухты и редкие растения
Откройте для себя красоты Мадейры за один день: горы, бухты, редкие растения и легенды острова ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: Отель проживания туристов
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
€186 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга2 августа 2024Большое спасибо Юрию за экскурсию! Были с 2 детьми 10 и 12 лет, всем очень понравилось. Волшебные и очень разные виды, приятная прогулка вдоль небольшой живописной левады, интересный рассказ.
- ИИрина2 августа 2024Замечательная пара гидов! Два дня по западной и восточной Мадейре пролетели на одном дыхании. Разносторонняя подача информации на высоком интеллектуальном
- ССветлана21 июня 2024Юрий, очень интересный экскурсовод, высший класс! Нас погрузил в историческую атмосферу острова. Очень внимательный, коректный человек. Всё что нам было нужно подсазал. Мастерски водит машину. Проведённая экскурсия, это было просто чудо! Советую воспользоваться услугами Юрия. Ещё раз спасибо.
- ППётр25 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Эрудированный и грамотный экскурсовод структурированно давал информацию.
- ААлександр5 апреля 2024Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍
- SSERGEY2 апреля 2024Спасибо Юрию, он настоящий профи. Получил полное представление о Мадейре! ‼️
- ВВладимир28 марта 2024Замечательная экскурсия! Юрий -прекрасный гид с обширными знаниями по истории, культуре, геологии, биологии,экономики Мадейры. Информация интересная, познавательная без обилия дат. Юрий учитывает пожелания экскурсантов, то есть эскурсия действительно индивидуальная. Спасибо за прекрасно проведённое время!
- ВВалентина18 марта 2024Здравствуйте! В этом году 4 марта нам посчастливелось побывать на экскурсии с нашим соотечественником гидом которого зовут Юрий. Нам с
- ЕЕлена9 декабря 2023Экскурсия очень понравилась. Увидели много красивых мест. Обед был шикарный!
Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Однодневные»
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Сколько стоит экскурсия по Мадейре в августе 2024
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