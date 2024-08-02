Однодневные – экскурсии на Мадейре

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» на Мадейре на русском языке, цены от €186. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сказочные леса Мадейры
На машине
34 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочные леса Мадейры: индивидуальная экскурсия по Лаурисильве
Погрузитесь в волшебство лесов Мадейры. Прогулка по реликтовым тропам, водопады и горные озера. Узнайте о природе острова и вдохните ароматы эвкалипта
15 авг в 09:30
16 авг в 09:30
186 за всё до 4 чел.
Восточная Мадейра - от леса к пустыне
На машине
28 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Восточная Мадейра - от леса к пустыне: индивидуальная экскурсия
Путешествие по восточной Мадейре: уникальные виды, треугольные домики Сантаны, пляжи с вулканическим песком и дегустация местного рома
6 авг в 08:30
7 авг в 08:30
257 за всё до 3 чел.
Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
На машине
22 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Насыщенный день на Мадейре: горы, бухты и редкие растения
Откройте для себя красоты Мадейры за один день: горы, бухты, редкие растения и легенды острова ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: Отель проживания туристов
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
186 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    2 августа 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    Большое спасибо Юрию за экскурсию! Были с 2 детьми 10 и 12 лет, всем очень понравилось. Волшебные и очень разные виды, приятная прогулка вдоль небольшой живописной левады, интересный рассказ.
  • И
    Ирина
    2 августа 2024
    Восточная Мадейра - от леса к пустыне
    Замечательная пара гидов! Два дня по западной и восточной Мадейре пролетели на одном дыхании. Разносторонняя подача информации на высоком интеллектуальном
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    уровне в спокойном размеренном темпе поездки оставили неизгладимые впечатления от общения с Кириллом и от Мадейры. Ирина быстро и четко осуществляла коммуникацию на все вопросы. Очень приятные люди!

  • С
    Светлана
    21 июня 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    Юрий, очень интересный экскурсовод, высший класс! Нас погрузил в историческую атмосферу острова. Очень внимательный, коректный человек. Всё что нам было нужно подсазал. Мастерски водит машину. Проведённая экскурсия, это было просто чудо! Советую воспользоваться услугами Юрия. Ещё раз спасибо.
  • П
    Пётр
    25 мая 2024
    Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
    Очень понравилась экскурсия. Эрудированный и грамотный экскурсовод структурированно давал информацию.
  • А
    Александр
    5 апреля 2024
    Восточная Мадейра - от леса к пустыне
    Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍
    Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍Все было превосходно!!!! Рекомендую!!! Красота неописуемая 😍
  • S
    SERGEY
    2 апреля 2024
    Сказочные леса Мадейры
    Спасибо Юрию, он настоящий профи. Получил полное представление о Мадейре! ‼️
  • В
    Владимир
    28 марта 2024
    Сказочные леса Мадейры
    Замечательная экскурсия! Юрий -прекрасный гид с обширными знаниями по истории, культуре, геологии, биологии,экономики Мадейры. Информация интересная, познавательная без обилия дат. Юрий учитывает пожелания экскурсантов, то есть эскурсия действительно индивидуальная. Спасибо за прекрасно проведённое время!
  • В
    Валентина
    18 марта 2024
    Сказочные леса Мадейры
    Здравствуйте! В этом году 4 марта нам посчастливелось побывать на экскурсии с нашим соотечественником гидом которого зовут Юрий. Нам с
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    мужем очень понравилась экскурсия. Юрий грамотно и интересно, донес до нас информацию об острове Мадейра. Показал нам очень красивые места. Провел по бесконечной Леваде, которая открылась уютным уголком с живописным пейзажем из водопада и россыпи камней. По пути нам встречались ростения, которые знакомы нам с детства, но они были такими древнеми, что превратились в настоящие деревья. Лавровый лес, действительно выглядит сказочно. Каждое дерево- это загадка природы покрытая мхом и папортником. Экскурсия у нас была в первые дни прибывания на острове Мадейра. Поэтому она нас очень впечатлила. Наша оценка - отлично. Гиду Юрию, большое спасибо за то что показал нам остров и рассказал много интересного.

    Здравствуйте! В этом году 4 марта нам посчастливелось побывать на экскурсии с нашим соотечественником гидом которогоЗдравствуйте! В этом году 4 марта нам посчастливелось побывать на экскурсии с нашим соотечественником гидом которогоЗдравствуйте! В этом году 4 марта нам посчастливелось побывать на экскурсии с нашим соотечественником гидом которогоЗдравствуйте! В этом году 4 марта нам посчастливелось побывать на экскурсии с нашим соотечественником гидом которого
  • Е
    Елена
    9 декабря 2023
    Восточная Мадейра - от леса к пустыне
    Экскурсия очень понравилась. Увидели много красивых мест. Обед был шикарный!

Ответы на вопросы от путешественников по Мадейре в категории «Однодневные»

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  3. Центральная и Восточная Мадейра за 1 день
Сколько стоит экскурсия по Мадейре в августе 2024
Сейчас на Мадейре в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 186 до 257. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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