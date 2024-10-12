Обзорные экскурсии на Мадейре

Лучшие месяцы для посещения Мадейры - с апреля по сентябрь. В это время года можно насладиться максимальным количеством солнечных дней и комфортной температурой для экскурсий. Путешествие будет незабываемым.

Приглашаются все желающие на индивидуальную экскурсию по южному побережью Мадейры.В программе посещение первой столицы острова - города Машико, подъем на мыс Сан-Лоренцо и пик Ариейро, а также знакомство с морским

заповедником Понта-ду-Гаражау. Участники смогут полюбоваться статуей Христа, посетить живописный городок Камара-ди-Лобуш и пройти по самому высокому мысу острова, Кабо Жирао. Экскурсия включает интересные факты о геологии, истории и современной жизни Мадейры, а также знакомство с местными обычаями и национальными блюдами

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Фантастическая Мадейра

Вы посетите первую столицу острова — город Машико, подниметесь на мыс Сан-Лоренцо и пик Ариейро и почувствуете силу океана в местном Рио-де-Жанейро. Посетите морской заповедник Понта-ду-Гаражау, полюбуетесь статуей Христа и заедете в живописный городок Камара-ди-Лобуш. Кроме того, пройдете по самому высокому мысу острова, Кабо Жирао, и сделаете селфи в месте, где Мадейра была открыта 600 лет назад.

С Мадейрой на «ты»

Путешествуя по Мадейре, вы узнаете о геологии острова и самых интересных фактах его истории и современной жизни. Познакомитесь с местными обычаями и легендами, раскроете секреты приготовления национальных блюд и попробуете некоторые из них.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто ценит свое время и хочет за один день объять необъятное.

Организационные детали