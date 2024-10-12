Обзорные экскурсии на Мадейре

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Влюбиться в Мадейру за один день

Погрузитесь в атмосферу Мадейры за один день! Вас ждут колоритные городки, величественные виды и интересные факты о жизни острова
Приглашаются все желающие на индивидуальную экскурсию по южному побережью Мадейры.

В программе посещение первой столицы острова - города Машико, подъем на мыс Сан-Лоренцо и пик Ариейро, а также знакомство с морским
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заповедником Понта-ду-Гаражау.

Участники смогут полюбоваться статуей Христа, посетить живописный городок Камара-ди-Лобуш и пройти по самому высокому мысу острова, Кабо Жирао.

Экскурсия включает интересные факты о геологии, истории и современной жизни Мадейры, а также знакомство с местными обычаями и национальными блюдами

5
25 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные виды
  • 🌊 Океанские пейзажи
  • 🏙 Колоритные городки
  • 📸 Возможность сделать селфи
  • 🍽 Попробовать национальные блюда

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
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июн
июл
авг
сен
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Лучшие месяцы для посещения Мадейры - с апреля по сентябрь. В это время года можно насладиться максимальным количеством солнечных дней и комфортной температурой для экскурсий. Путешествие будет незабываемым.
Сейчас август — это идеальное время.
Влюбиться в Мадейру за один день
Влюбиться в Мадейру за один день
Влюбиться в Мадейру за один день

Что можно увидеть

  • Мыс Сан-Лоренцо
  • Пик Ариейро
  • Морской заповедник Понта-ду-Гаражау
  • Статуя Христа
  • Городок Камара-ди-Лобуш
  • Мыс Кабо Жирао

Описание экскурсии

Фантастическая Мадейра

Вы посетите первую столицу острова — город Машико, подниметесь на мыс Сан-Лоренцо и пик Ариейро и почувствуете силу океана в местном Рио-де-Жанейро. Посетите морской заповедник Понта-ду-Гаражау, полюбуетесь статуей Христа и заедете в живописный городок Камара-ди-Лобуш. Кроме того, пройдете по самому высокому мысу острова, Кабо Жирао, и сделаете селфи в месте, где Мадейра была открыта 600 лет назад.

С Мадейрой на «ты»

Путешествуя по Мадейре, вы узнаете о геологии острова и самых интересных фактах его истории и современной жизни. Познакомитесь с местными обычаями и легендами, раскроете секреты приготовления национальных блюд и попробуете некоторые из них.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто ценит свое время и хочет за один день объять необъятное.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии указана при начале в Фуншале, Камара-де-Лобош, Канису, Машико, Санта-Круж. Из других регионов мы можем забрать вас за доплату. Подробности в переписке с гидом.
  • Мы проедем по острову 170 км и сделаем около 10 остановок
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По желанию мы сделаем для вас профессиональные фотографии
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле. Если вас больше трех человек, напишите нам — мы подумаем, что можем вам предложить.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис
Денис — ваша команда гидов на Мадейре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 166 туристов
Всем привет! Мы проводим нескучные экскурсии по Мадейре более 7 лет. Об интересных местах и жизни на острове рассказываем легко и непринужденно. Делаем акцент не на сухих фактах из энциклопедий, а на прикладных знаниях и увлекательных историях. Обещаем, что будет весело!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 25 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
3
2
1
Михаил
Длинный день с Денисом, который показался одним мигом. Бесконечные серпантинные подъемы и головокружительные спуски. Солнечное побережье и пронизывающий туман вершин. Исчерпывающий (но и не избыточный) рассказ о геологии острова, истории
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его открытия, заселения и развития. Знакомство с хозяйственной деятельностью и с туризмом, как важнейшей отраслью. Конечно же, фокус на удивительном разнообразии растительного мира. И ответ на мой вопрос: Как этот небольшой кусочек суши с очень ограниченными ресурсами добился такого процветания?
Ну и в плюс Денису:
Оптимальный выбор маршрута с учетом интересов участников. Дружественная, располагающая к путешествию атмосфера.
Вообще то, это и называется профессионализмом.
Я с трудом выбрал десяток фотографий дня (больше здесь опубликовать нельзя), чтобы можно было представить, что в этот день уместилось.

Длинный день с Денисом, который показался одним мигом. Бесконечные серпантинные подъемы и головокружительные спуски. Солнечное побережье
Длинный день с Денисом, который показался одним мигом. Бесконечные серпантинные подъемы и головокружительные спуски. Солнечное побережье
Длинный день с Денисом, который показался одним мигом. Бесконечные серпантинные подъемы и головокружительные спуски. Солнечное побережье
Длинный день с Денисом, который показался одним мигом. Бесконечные серпантинные подъемы и головокружительные спуски. Солнечное побережье
Длинный день с Денисом, который показался одним мигом. Бесконечные серпантинные подъемы и головокружительные спуски. Солнечное побережье
Длинный день с Денисом, который показался одним мигом. Бесконечные серпантинные подъемы и головокружительные спуски. Солнечное побережье
Длинный день с Денисом, который показался одним мигом. Бесконечные серпантинные подъемы и головокружительные спуски. Солнечное побережье
Длинный день с Денисом, который показался одним мигом. Бесконечные серпантинные подъемы и головокружительные спуски. Солнечное побережье+2
Длинный день с Денисом, который показался одним мигом. Бесконечные серпантинные подъемы и головокружительные спуски. Солнечное побережье
Длинный день с Денисом, который показался одним мигом. Бесконечные серпантинные подъемы и головокружительные спуски. Солнечное побережье
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Ксения
Денис как давний друг, с которым всегда комфортно, душевно и интересно. Он тонко чувствует, что нужно путешественнику, и предложит гораздо больше, чем ты можешь ожидать.
Чтобы не просто поставить «галочки» о
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посещении главных достопримечательностей, а добраться до самых атмосферных локаций, скрытых от толп туристов, увидеть их глазами человека, который сам восхищается этими невероятными пейзажами, услышать множество интересных историй вместо сухих фактов, попробовать местную кухню в правильных местах, и навсегда влюбиться в этот волшебный остров!

Денис как давний друг, с которым всегда комфортно, душевно и интересно. Он тонко чувствует, что нужно
Денис как давний друг, с которым всегда комфортно, душевно и интересно. Он тонко чувствует, что нужно
Денис как давний друг, с которым всегда комфортно, душевно и интересно. Он тонко чувствует, что нужно
Денис как давний друг, с которым всегда комфортно, душевно и интересно. Он тонко чувствует, что нужно
Денис как давний друг, с которым всегда комфортно, душевно и интересно. Он тонко чувствует, что нужно
Денис как давний друг, с которым всегда комфортно, душевно и интересно. Он тонко чувствует, что нужно
Денис как давний друг, с которым всегда комфортно, душевно и интересно. Он тонко чувствует, что нужно
Денис как давний друг, с которым всегда комфортно, душевно и интересно. Он тонко чувствует, что нужно+2
Денис как давний друг, с которым всегда комфортно, душевно и интересно. Он тонко чувствует, что нужно
Денис как давний друг, с которым всегда комфортно, душевно и интересно. Он тонко чувствует, что нужно
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Е
Шикарная экскурсия, шикарный гид, шикарно прожитый день, наполненный прекрасными впечатлениями. 8 часов экскурсии пролетели на одном дыхании. Денис прекрасно все организовал и очень интересно преподнес огромный пласт информации. Ещё раз ему выражаем всей семьёй огромное спасибо. И конечно всем рекомендуем воспользоваться его услугами.
Шикарная экскурсия, шикарный гид, шикарно прожитый день, наполненный прекрасными впечатлениями. 8 часов экскурсии пролетели на одном
Шикарная экскурсия, шикарный гид, шикарно прожитый день, наполненный прекрасными впечатлениями. 8 часов экскурсии пролетели на одном
Шикарная экскурсия, шикарный гид, шикарно прожитый день, наполненный прекрасными впечатлениями. 8 часов экскурсии пролетели на одном
Шикарная экскурсия, шикарный гид, шикарно прожитый день, наполненный прекрасными впечатлениями. 8 часов экскурсии пролетели на одном
Шикарная экскурсия, шикарный гид, шикарно прожитый день, наполненный прекрасными впечатлениями. 8 часов экскурсии пролетели на одном
Шикарная экскурсия, шикарный гид, шикарно прожитый день, наполненный прекрасными впечатлениями. 8 часов экскурсии пролетели на одном
Шикарная экскурсия, шикарный гид, шикарно прожитый день, наполненный прекрасными впечатлениями. 8 часов экскурсии пролетели на одном
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П
Скучно точно не будет! Спасибо Денису за то, что так увлекательно рассказал историю острова и мест, которые мы посетили! От видов вокруг кружится голова и это точно топчик красивейших мест! Этот день определено попал в копилку лучших дней жизни! Рекомендасьон!
Скучно точно не будет! Спасибо Денису за то, что так увлекательно рассказал историю острова и мест,
Скучно точно не будет! Спасибо Денису за то, что так увлекательно рассказал историю острова и мест,
Скучно точно не будет! Спасибо Денису за то, что так увлекательно рассказал историю острова и мест,
Скучно точно не будет! Спасибо Денису за то, что так увлекательно рассказал историю острова и мест,
Скучно точно не будет! Спасибо Денису за то, что так увлекательно рассказал историю острова и мест,
Скучно точно не будет! Спасибо Денису за то, что так увлекательно рассказал историю острова и мест,
Скучно точно не будет! Спасибо Денису за то, что так увлекательно рассказал историю острова и мест,
Скучно точно не будет! Спасибо Денису за то, что так увлекательно рассказал историю острова и мест,
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Алевтина
Денис классный гид! Без исторического напряга, но при этом очень познавательно и именно дружески прокатил по острову. Что главное: симпатичный, приятный и любящий свою работу, молодой человек. Плюс он фотограф и сделает вам кучу красивых фотографий. Денис спасибо! Было красиво и вкусно 💙 Мадейра в самое сердечко 💘
Денис классный гид! Без исторического напряга, но при этом очень познавательно и именно дружески прокатил по
Денис классный гид! Без исторического напряга, но при этом очень познавательно и именно дружески прокатил по
Денис классный гид! Без исторического напряга, но при этом очень познавательно и именно дружески прокатил по
Денис классный гид! Без исторического напряга, но при этом очень познавательно и именно дружески прокатил по
Денис классный гид! Без исторического напряга, но при этом очень познавательно и именно дружески прокатил по
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Александра
Шикарный насыщенный день, полный красивых видов, интересных историй об острове, классного маршрута Спасибо большое за наш прекрасный день, сами мы бы столько не увидели От всей души советую
Шикарный насыщенный день, полный красивых видов, интересных историй об острове, классного маршрута Спасибо большое за наш
Шикарный насыщенный день, полный красивых видов, интересных историй об острове, классного маршрута Спасибо большое за наш
Шикарный насыщенный день, полный красивых видов, интересных историй об острове, классного маршрута Спасибо большое за наш
Шикарный насыщенный день, полный красивых видов, интересных историй об острове, классного маршрута Спасибо большое за наш
Шикарный насыщенный день, полный красивых видов, интересных историй об острове, классного маршрута Спасибо большое за наш
Шикарный насыщенный день, полный красивых видов, интересных историй об острове, классного маршрута Спасибо большое за наш
Шикарный насыщенный день, полный красивых видов, интересных историй об острове, классного маршрута Спасибо большое за наш
Шикарный насыщенный день, полный красивых видов, интересных историй об острове, классного маршрута Спасибо большое за наш+1
Шикарный насыщенный день, полный красивых видов, интересных историй об острове, классного маршрута Спасибо большое за наш
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