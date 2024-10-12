Обзорные экскурсии на Мадейре

Приглашаются все желающие на индивидуальную экскурсию по южному побережью Мадейры.
В программе посещение первой столицы острова - города Машико, подъем на мыс Сан-Лоренцо и пик Ариейро, а также знакомство с морским
В программе посещение первой столицы острова - города Машико, подъем на мыс Сан-Лоренцо и пик Ариейро, а также знакомство с морским
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные виды
- 🌊 Океанские пейзажи
- 🏙 Колоритные городки
- 📸 Возможность сделать селфи
- 🍽 Попробовать национальные блюда
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Мадейры - с апреля по сентябрь. В это время года можно насладиться максимальным количеством солнечных дней и комфортной температурой для экскурсий. Путешествие будет незабываемым.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мыс Сан-Лоренцо
- Пик Ариейро
- Морской заповедник Понта-ду-Гаражау
- Статуя Христа
- Городок Камара-ди-Лобуш
- Мыс Кабо Жирао
Описание экскурсии
Фантастическая Мадейра
Вы посетите первую столицу острова — город Машико, подниметесь на мыс Сан-Лоренцо и пик Ариейро и почувствуете силу океана в местном Рио-де-Жанейро. Посетите морской заповедник Понта-ду-Гаражау, полюбуетесь статуей Христа и заедете в живописный городок Камара-ди-Лобуш. Кроме того, пройдете по самому высокому мысу острова, Кабо Жирао, и сделаете селфи в месте, где Мадейра была открыта 600 лет назад.
С Мадейрой на «ты»
Путешествуя по Мадейре, вы узнаете о геологии острова и самых интересных фактах его истории и современной жизни. Познакомитесь с местными обычаями и легендами, раскроете секреты приготовления национальных блюд и попробуете некоторые из них.
Кому подойдет экскурсия
Тем, кто ценит свое время и хочет за один день объять необъятное.
Организационные детали
- Стоимость экскурсии указана при начале в Фуншале, Камара-де-Лобош, Канису, Машико, Санта-Круж. Из других регионов мы можем забрать вас за доплату. Подробности в переписке с гидом.
- Мы проедем по острову 170 км и сделаем около 10 остановок
- Еда и напитки оплачиваются дополнительно
- По желанию мы сделаем для вас профессиональные фотографии
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле. Если вас больше трех человек, напишите нам — мы подумаем, что можем вам предложить.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов на Мадейре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 166 туристов
Всем привет! Мы проводим нескучные экскурсии по Мадейре более 7 лет. Об интересных местах и жизни на острове рассказываем легко и непринужденно. Делаем акцент не на сухих фактах из энциклопедий, а на прикладных знаниях и увлекательных историях. Обещаем, что будет весело!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Длинный день с Денисом, который показался одним мигом. Бесконечные серпантинные подъемы и головокружительные спуски. Солнечное побережье и пронизывающий туман вершин. Исчерпывающий (но и не избыточный) рассказ о геологии острова, истории
+2
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Денис как давний друг, с которым всегда комфортно, душевно и интересно. Он тонко чувствует, что нужно путешественнику, и предложит гораздо больше, чем ты можешь ожидать.
Чтобы не просто поставить «галочки» о
Чтобы не просто поставить «галочки» о
+2
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Е
Шикарная экскурсия, шикарный гид, шикарно прожитый день, наполненный прекрасными впечатлениями. 8 часов экскурсии пролетели на одном дыхании. Денис прекрасно все организовал и очень интересно преподнес огромный пласт информации. Ещё раз ему выражаем всей семьёй огромное спасибо. И конечно всем рекомендуем воспользоваться его услугами.
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П
Скучно точно не будет! Спасибо Денису за то, что так увлекательно рассказал историю острова и мест, которые мы посетили! От видов вокруг кружится голова и это точно топчик красивейших мест! Этот день определено попал в копилку лучших дней жизни! Рекомендасьон!
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Денис классный гид! Без исторического напряга, но при этом очень познавательно и именно дружески прокатил по острову. Что главное: симпатичный, приятный и любящий свою работу, молодой человек. Плюс он фотограф и сделает вам кучу красивых фотографий. Денис спасибо! Было красиво и вкусно 💙 Мадейра в самое сердечко 💘
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Шикарный насыщенный день, полный красивых видов, интересных историй об острове, классного маршрута Спасибо большое за наш прекрасный день, сами мы бы столько не увидели От всей души советую
+1
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