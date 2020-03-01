Обзорные экскурсии на Мадейре

Что вас ожидает

Фантастическая Мадейра

Вы посетите первую столицу острова — город Машико, подниметесь на мыс Сан-Лоренцо и пик Ариейро и почувствуете силу океана в местном Рио-де-Жанейро. Посетите морской заповедник Понта-ду-Гаражау, полюбуетесь статуей Христа и заедете в живописный городок Камара-ди-Лобуш. Кроме того, пройдете по самому высокому мысу острова, Кабо Жирао, и сделаете селфи в месте, где Мадейра была открыта 600 лет назад.

С Мадейрой на «ты»

Путешествуя по Мадейре, вы узнаете о геологии острова и самых интересных фактах его истории и современной жизни. Познакомитесь с местными обычаями и легендами, раскроете секреты приготовления национальных блюд и попробуете некоторые из них.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто ценит свое время и хочет за один день объять необъятное.