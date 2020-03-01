Обзорные экскурсии на Мадейре

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  3. Влюбиться в Мадейру за один день!

Посетить культовые места и сокровенные уголки острова и узнать о нем увлекательные истории

Denis
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Denis – представитель гидов
Приглашаем в насыщенное и очень живописное путешествие по южному побережью Мадейры! Вы увидите колоритные городки, подниметесь «выше облаков» и полюбуетесь океаном с высочайшего мыса острова.

А мы расскажем нескучные факты о местной жизни и сделаем все, чтобы вы чувствовали себя легко, весело и комфортно.
215 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 9 часов
До 3 человек
Можно с детьми
Встреча у вашего отеля
Забронировать экскурсию
Влюбиться в Мадейру за один день!
Влюбиться в Мадейру за один день!

Что вас ожидает

Фантастическая Мадейра
Вы посетите первую столицу острова — город Машико, подниметесь на мыс Сан-Лоренцо и пик Ариейро и почувствуете силу океана в местном Рио-де-Жанейро. Посетите морской заповедник Понта-ду-Гаражау, полюбуетесь статуей Христа и заедете в живописный городок Камара-ди-Лобуш. Кроме того, пройдете по самому высокому мысу острова, Кабо Жирао, и сделаете селфи в месте, где Мадейра была открыта 600 лет назад.

С Мадейрой на «ты»
Путешествуя по Мадейре, вы узнаете о геологии острова и самых интересных фактах его истории и современной жизни. Познакомитесь с местными обычаями и легендами, раскроете секреты приготовления национальных блюд и попробуете некоторые из них.

Кому подойдет экскурсия

Тем, кто ценит свое время и хочет за один день объять необъятное.

Организационные детали

  • Мы проедем по острову 170 км и сделаем около 10 остановок
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • По желанию мы сделаем для вас профессиональные фотографии
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле. Если вас больше трех человек, напишите нам — мы подумаем, что можем вам предложить.
Влюбиться в Мадейру за один день!
Влюбиться в Мадейру за один день!
Влюбиться в Мадейру за один день!
Влюбиться в Мадейру за один день!
Влюбиться в Мадейру за один день!
Влюбиться в Мадейру за один день!
Влюбиться в Мадейру за один день!
Влюбиться в Мадейру за один день!
Влюбиться в Мадейру за один день!
Влюбиться в Мадейру за один день!
Влюбиться в Мадейру за один день!
Влюбиться в Мадейру за один день!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у вашего отеля.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Denis
Denis
Всем привет! Мы проводим нескучные экскурсии по Мадейре более семи лет. Об интересных местах и жизни на острове рассказываем легко и непринужденно. Делаем акцент не на сухих фактах из энциклопедий, а на прикладных знаниях и увлекательных историях. Обещаем, что будет весело!
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