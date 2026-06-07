К тому краю острова, куда спускается солнце. Где самые высокие утёсы и самые живописные водопады. Мы проедем всю западную часть Мадейры, остановимся в красивейших локациях и отведаем традиционные блюда. Вы услышите, как возник остров и чем он сейчас живёт, и, конечно, не забудете сделать великолепные снимки.

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Описание экскурсии

Вслед за солнцем

Наша первая остановка — рыбацкая деревня Камара-де-Лобуш. Её история связана с именем Уинстона Черчилля, который трепетно любил это место и рисовал здесь акварелью. Вы прогуляетесь по деревушке и узнаете, где на закате лет жил и творил политик.

За захватывающими панорамами отправимся в Кабу-Жирау — на один из самых высоких утёсов в Европе. Стоя у обрыва над облаками вы вдохновитесь видами на Атлантику и сделаете сказочные фотокарточки.

А дальше через перевал доберёмся до Сан-Висенте, чтобы исследовать старую дорогу или гроты.

Следующая остановка — смотровая площадка с видом на водопад «Фата невесты». Вы оцените метафоричное название водопада и насладитесь его видом.

И финальной точкой маршрута будет город Порту-Мониш. Место знаменито натуральными бассейнами, созданными самой природой на берегу океана. У вас будет время, чтобы искупаться в них и насладиться красотой. А после — традиционный обед из мясных и рыбных блюд с видом на океан!

Если позволит погода, также отправимся в заповедник «Фанал», где произрастает горный реликтовый лес «Лаурисилва», квалифицированный ЮНЕСКО как «Всемирное наследие планеты».

Организационные детали