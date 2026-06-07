Наша первая остановка — рыбацкая деревня Камара-де-Лобуш. Её история связана с именем Уинстона Черчилля, который трепетно любил это место и рисовал здесь акварелью. Вы прогуляетесь по деревушке и узнаете, где на закате лет жил и творил политик.
За захватывающими панорамами отправимся в Кабу-Жирау — на один из самых высоких утёсов в Европе. Стоя у обрыва над облаками вы вдохновитесь видами на Атлантику и сделаете сказочные фотокарточки.
А дальше через перевал доберёмся до Сан-Висенте, чтобы исследовать старую дорогу или гроты.
Следующая остановка — смотровая площадка с видом на водопад «Фата невесты». Вы оцените метафоричное название водопада и насладитесь его видом.
И финальной точкой маршрута будет город Порту-Мониш. Место знаменито натуральными бассейнами, созданными самой природой на берегу океана. У вас будет время, чтобы искупаться в них и насладиться красотой. А после — традиционный обед из мясных и рыбных блюд с видом на океан!
Если позволит погода, также отправимся в заповедник «Фанал», где произрастает горный реликтовый лес «Лаурисилва», квалифицированный ЮНЕСКО как «Всемирное наследие планеты».
Организационные детали
Мы будем ездить по острову на моём 7-местном автомобиле
Обед не входит в стоимость прогулки
Пожалуйста, возьмите с собой купальные принадлежности и полотенца. А также ветровки — на вершинах может быть ветрено
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид на Мадейре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 621 туриста
Меня зовут Максим. Я проживаю на острове с 2009 года и провожу нескучные экскурсии на Мадейре. За этот период я влюбился в этот живописный островок с богатой и интересной историей, прекрасной природой, мягким и лечебным климатом и узнал много из жизни этого чудесного места — о чем я и готов с вами поделиться.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Потрясающая экскурсия! Все очень комфортно, мы просто не заметили как пробежало время! Отличные локации, бесподобные виды, по дороге Максим рассказывал историю Мадейры, очень интересно, подробно, с глубокими знаниями. Нам очень понравилось, не было ни одного вопроса без ответа. Сложилось впечатление, что он знает все обо всем, название каждого цветка, дерева, растения. Всем рекомендую, вы просто влюбитесь в этот остров!
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Наталья
Насыщенная красивыми видами экскурсия, отличное знакомство с островом. Рекомендую!
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А
Ала
Нам очень понравилась экскурсия с Максимом, было необыкновенно интересно! Максим провез нас по очень красивым местам, очень интересно рассказывал, и в конце экскурсии провез нас еще по улочкам города, что не было запланировано. Мы всем рекомендуем этого гида!
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Irina
Отличная экскурсия и отличный экскурсовод Максим!!! Все интересно, лаконично и без суеты! Обьехали все интересные места и интересные смотровые площадки. Максим помог выбрать наиболее удобное и наименее заполненное людьмии, и читать дальшеуменьшить
очень атмосферное(что не менее важно) место для купания в океане!!! Организовал отличный обед с морепродуктами и вкусными португальскими винами! Очень рекомендуем именно приватный осмотр Мадейры с Максимом. Тем более, что путешествовали на комфортном белом бусике-Mersedes. Чистый, комфортный и с кондиционером! ☝️ Еще раз огромное спасибо за шикарно проведенный день на острове🙏🔥🌸
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Ю
Юлия
Если вы попали на остров вечной Весны всего на пару дней или даже часов, не отказывайте себе в удовольствии узнать его чуточку лучше, заглянуть в самое сердце Мадейры и попробовать читать дальшеуменьшить
её на вкус) для последнего идеально подойдёт данная экскурсия! 8 часов пролетают на одном дыхании, всё очень сбалансировано: и горы, и океан, и таинственный реликтовый лес, вы обязательно успеете попробовать местную кухню, а при желании ещё и искупаться) Осталась безумно довольна экскурсией) Рекомендую!
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