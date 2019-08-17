Что вас ожидает

Вслед за солнцем

Наша первая остановка — рыбацкая деревня Камара-де-Лобуш. Её история связана с именем Уинстона Черчилля, который трепетно любил это место и рисовал здесь акварелью. Вы прогуляетесь по деревушке и узнаете, где на закате лет жил и творил политик.

За захватывающими панорамами отправимся в Кабу-Жирау — на один из самых высоких утёсов в Европе. Стоя у обрыва над облаками вы вдохновитесь видами на Атлантику и сделаете сказочные фотокарточки.

В уютном городке Рибейра-Брава рассмотрим старинную часовню св. Бенедикта, а дальше через перевал доберёмся до Сан-Висенте — исследовать подземные гроты.

Следующая остановка — смотровая площадка с видом на водопад «Фата невесты» и старую дорогу. Вы оцените метафоричное название водопада и насладитесь его видом.

И финальной точкой маршрута будет город Порту-Мониш. Место знаменито натуральными бассейнами, созданными самой природой на берегу океана. У вас будет время, чтобы искупаться в них и насладиться красотой. А после — традиционный обед из мясных и рыбных блюд с видом на океан!