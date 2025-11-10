Что вас ожидает

Наше путешествие начнётся с потрясающего вида на океан и северное побережье с высоты смотровой площадки Санта Ирия.

Затем мы отправимся к скрытому водопаду в Порто Формозо — укромному уголку природы, где царят тишина и спокойствие.

Посетим единственную в Европе чайную плантацию Горреана, где вы узнаете тайны выращивания азорского чая.

Полюбуемся фумаролами озера Фурнаш. Вы увидите, как горячие газы вырываются из недр земли. А ещё именно здесь жители готовят знаменитое блюдо козидо, томя его в горячих вулканических почвах. Его можно попробовать в местном ресторане.

После обеда вас ждёт прогулка по парку Терра Ностра с редкими растениями и купание в термальных источниках, богатых минералами.

Завершится день в парке Кальдейраш, где можно попробовать минеральную воду и кукурузу, сваренную в одной из кальдер.

На прощание мы насладимся захватывающим видом на озеро Фурнаш с высоты смотровой Пику ду Ферру.

Организационные детали