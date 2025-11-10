Мои заказы

Фурнаш - город в вулкане (из Понта-Делгады)

Путешествие в Фурнаш подарит незабываемые впечатления. Прогулка по парку, чайные плантации и купание в термальных источниках ждут вас
Экскурсия в Фурнаш предлагает уникальную возможность исследовать город, расположенный в вулканической кальдере.

Туристы смогут насладиться видами со смотровой площадки Санта Ирия, посетить чайную плантацию Горреана и увидеть фумаролы озера Фурнаш.

Прогулка по парку Терра Ностра с редкими растениями и купание в термальных источниках оставят неизгладимые впечатления.

Завершение дня на смотровой площадке Пику ду Ферру позволит насладиться захватывающим видом на озеро Фурнаш

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌋 Уникальная вулканическая кальдера
  • 🍃 Редкие растения в парке Терра Ностра
  • ☕ Посещение чайной плантации Горреана
  • 💦 Купание в термальных источниках
  • 🌄 Захватывающие виды со смотровых площадок
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30

Что можно увидеть

  • Смотровая площадка Санта Ирия
  • Чайная плантация Горреана
  • Фумаролы озера Фурнаш
  • Парк Терра Ностра
  • Смотровая площадка Пику ду Ферру

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Наше путешествие начнётся с потрясающего вида на океан и северное побережье с высоты смотровой площадки Санта Ирия.
Затем мы отправимся к скрытому водопаду в Порто Формозо — укромному уголку природы, где царят тишина и спокойствие.
Посетим единственную в Европе чайную плантацию Горреана, где вы узнаете тайны выращивания азорского чая.
Полюбуемся фумаролами озера Фурнаш. Вы увидите, как горячие газы вырываются из недр земли. А ещё именно здесь жители готовят знаменитое блюдо козидо, томя его в горячих вулканических почвах. Его можно попробовать в местном ресторане.
После обеда вас ждёт прогулка по парку Терра Ностра с редкими растениями и купание в термальных источниках, богатых минералами.
Завершится день в парке Кальдейраш, где можно попробовать минеральную воду и кукурузу, сваренную в одной из кальдер.
На прощание мы насладимся захватывающим видом на озеро Фурнаш с высоты смотровой Пику ду Ферру.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом автомобиле (возможно предоставление детских кресел по запросу).
  • Программа подходит гостям с базовой физической подготовкой, но не рекомендуется тем, у кого есть серьёзные проблемы с подвижностью, так как маршрут включает подъёмы и длинные переходы.
  • Дополнительные расходы: обед — €15-40, парк Терра Ноштра — €16 за чел, фумаролы озера Фурнаш — €4 за чел.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна
Алёна — ваш гид в Понте-Делгаде
Привет! Меня зовут Алёна, и я приглашаю вас в уникальное путешествие по острову Сан-Мигель. Моё знакомство с Азорами началось с пересечения Атлантики на парусной яхте, и с тех пор я влюблена в эти места. Каждый мой тур — это индивидуальная история, созданная специально для вас. С удовольствием проведу вас по своим самым любимым местам и расскажу о них самое интересное!
Задать вопрос

Входит в следующие категории Понты-Делгады

