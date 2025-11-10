Экскурсия в Фурнаш предлагает уникальную возможность исследовать город, расположенный в вулканической кальдере.
Туристы смогут насладиться видами со смотровой площадки Санта Ирия, посетить чайную плантацию Горреана и увидеть фумаролы озера Фурнаш.
Прогулка по парку Терра Ностра с редкими растениями и купание в термальных источниках оставят неизгладимые впечатления.
Завершение дня на смотровой площадке Пику ду Ферру позволит насладиться захватывающим видом на озеро Фурнаш
Туристы смогут насладиться видами со смотровой площадки Санта Ирия, посетить чайную плантацию Горреана и увидеть фумаролы озера Фурнаш.
Прогулка по парку Терра Ностра с редкими растениями и купание в термальных источниках оставят неизгладимые впечатления.
Завершение дня на смотровой площадке Пику ду Ферру позволит насладиться захватывающим видом на озеро Фурнаш
5 причин купить эту экскурсию
- 🌋 Уникальная вулканическая кальдера
- 🍃 Редкие растения в парке Терра Ностра
- ☕ Посещение чайной плантации Горреана
- 💦 Купание в термальных источниках
- 🌄 Захватывающие виды со смотровых площадок
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30
Что можно увидеть
- Смотровая площадка Санта Ирия
- Чайная плантация Горреана
- Фумаролы озера Фурнаш
- Парк Терра Ностра
- Смотровая площадка Пику ду Ферру
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наше путешествие начнётся с потрясающего вида на океан и северное побережье с высоты смотровой площадки Санта Ирия.
Затем мы отправимся к скрытому водопаду в Порто Формозо — укромному уголку природы, где царят тишина и спокойствие.
Посетим единственную в Европе чайную плантацию Горреана, где вы узнаете тайны выращивания азорского чая.
Полюбуемся фумаролами озера Фурнаш. Вы увидите, как горячие газы вырываются из недр земли. А ещё именно здесь жители готовят знаменитое блюдо козидо, томя его в горячих вулканических почвах. Его можно попробовать в местном ресторане.
После обеда вас ждёт прогулка по парку Терра Ностра с редкими растениями и купание в термальных источниках, богатых минералами.
Завершится день в парке Кальдейраш, где можно попробовать минеральную воду и кукурузу, сваренную в одной из кальдер.
На прощание мы насладимся захватывающим видом на озеро Фурнаш с высоты смотровой Пику ду Ферру.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом автомобиле (возможно предоставление детских кресел по запросу).
- Программа подходит гостям с базовой физической подготовкой, но не рекомендуется тем, у кого есть серьёзные проблемы с подвижностью, так как маршрут включает подъёмы и длинные переходы.
- Дополнительные расходы: обед — €15-40, парк Терра Ноштра — €16 за чел, фумаролы озера Фурнаш — €4 за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваш гид в Понте-Делгаде
Привет! Меня зовут Алёна, и я приглашаю вас в уникальное путешествие по острову Сан-Мигель. Моё знакомство с Азорами началось с пересечения Атлантики на парусной яхте, и с тех пор я влюблена в эти места. Каждый мой тур — это индивидуальная история, созданная специально для вас. С удовольствием проведу вас по своим самым любимым местам и расскажу о них самое интересное!Задать вопрос
Входит в следующие категории Понты-Делгады
Похожие экскурсии из Понты-Делгады
Индивидуальная
до 8 чел.
Главные красоты Сан-Мигеля
Этот день подарит вам уникальные виды и незабываемые впечатления. Путешествие по живописным местам острова, включая вулканические озера и термальные источники
Начало: У вашего отеля
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
от €230 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чай
Индивидуальная экскурсия по Сан-Мигелю подарит незабываемые впечатления: от чайных плантаций до термальных источников и вулканических ландшафтов
Начало: По договорённости с гидом
21 дек в 08:00
22 дек в 08:00
от €220 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Фурнаш из Понта-Делгады
Путешествие к вулкану Фурнаш из Понта-Делгады подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя природные чудеса и культурные традиции Азорских островов
Завтра в 10:30
11 ноя в 10:00
€195 за всё до 4 чел.