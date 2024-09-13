Экскурсии на горячие термальные источники в Понте-Делгаде

Найдено 3 экскурсии в категории «Термальные источники» в Понте-Делгаде на русском языке, цены от €195. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чай
Индивидуальная экскурсия по Сан-Мигелю подарит незабываемые впечатления: от чайных плантаций до термальных источников и вулканических ландшафтов
Начало: По договорённости с гидом
28 мар в 08:00
29 мар в 08:00
от €230 за всё до 8 чел.
На запад Сан-Мигеля - из Понта-Делгады
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
На запад Сан-Мигеля - из Понта-Делгады
Оценить лучшие виды на Азоры, побывать в деревне внутри кратера и отдохнуть в вулканическом спа
«Термальные источники Понта-да-Феррария»
24 мар в 09:30
25 мар в 09:30
€250 за всё до 3 чел.
В Фурнаш из Понта-Делгады: кратер вулкана, термы и долина гейзеров
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Фурнаш из Понта-Делгады
Путешествие к вулкану Фурнаш из Понта-Делгады подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя природные чудеса и культурные традиции Азорских островов
«По пути вы увидите чайные плантации, погуляете по ботаническому парку, отдохнёте у термальных источников, полюбуетесь видами на долину с обзорных площадок»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€195 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анатолий
    13 сентября 2024
    Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чайная плантация
    Спасибо Павел. Начало экскурсии должно быть в 10.00 .Всё началось в аэропорту. У нас был рейс рано утром 6.40. Я
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    попросил Павла нас встретить и начать экскурсию раньше что он и сделал. Встретил,отвез в гостиницу так как номер не был готов мы оставили вещи и экскурсия началась. Павел скоректировал её под ранее начало так чтобы программа была выполнена полностью потому что некоторые места были не доступны для посещения в столь раний час. Как экскурсовод Павел просто супер. Отличный рассказчик приятный собеседник. Отличное знание истории, обычаев региона, природы, геологии все это преподносилось настолько интересно что несмотря на нашу усталость после ночного рейса всё прошло легко и увлекательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Понте-Делгаде в категории «Термальные источники»

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  3. В Фурнаш из Понта-Делгады: кратер вулкана, термы и долина гейзеров
Сколько стоит экскурсия по Понте-Делгаде в марте 2025
Сейчас в Понте-Делгаде в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 195 до 250. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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