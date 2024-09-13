Индивидуальная
до 8 чел.
Жемчужины Сан-Мигеля: долина Фурнаш и чай
Индивидуальная экскурсия по Сан-Мигелю подарит незабываемые впечатления: от чайных плантаций до термальных источников и вулканических ландшафтов
Начало: По договорённости с гидом
28 мар в 08:00
29 мар в 08:00
от €230 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
На запад Сан-Мигеля - из Понта-Делгады
Оценить лучшие виды на Азоры, побывать в деревне внутри кратера и отдохнуть в вулканическом спа
«Термальные источники Понта-да-Феррария»
24 мар в 09:30
25 мар в 09:30
€250 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
В Фурнаш из Понта-Делгады
Путешествие к вулкану Фурнаш из Понта-Делгады подарит незабываемые впечатления. Откройте для себя природные чудеса и культурные традиции Азорских островов
«По пути вы увидите чайные плантации, погуляете по ботаническому парку, отдохнёте у термальных источников, полюбуетесь видами на долину с обзорных площадок»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€195 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнатолий13 сентября 2024Спасибо Павел. Начало экскурсии должно быть в 10.00 .Всё началось в аэропорту. У нас был рейс рано утром 6.40. Я
Ответы на вопросы от путешественников по Понте-Делгаде в категории «Термальные источники»
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Сколько стоит экскурсия по Понте-Делгаде в марте 2025
Сейчас в Понте-Делгаде в категории "Термальные источники" можно забронировать 3 экскурсии от 195 до 250. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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