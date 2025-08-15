Чудесная поездка, Павел очень много интересного рассказал об островах, их географии и истории, учел все наши пожелания, показал все значимые места и красоты острова. Все было замечательно, интересно и вкусно.
Это была не просто экскурсия — это был день, когда остров открылся по‑настоящему. С первой минуты чувствовалась забота Павла: встретил читать дальше
нас с улыбкой, уточнил пожелания, заботиво подготовил бутылки воды в автобусе. Маршрут по Сан‑Мигелу соединял самые красивые места и тихие, почти личные уголки: смотровые площадки над озёрами Сете-Сидадиш, прозрачная вода Lagoa do Fogo, тёплый источник Caldeira Velha. У Павла получалось рассказывать о природе и людях так, что хотелось слушать, а не просто смотреть, делился легендами и историями, но без перегруза — только то, что делает место ближе. Мы останавливались в самых удачных точках, везде было достаточно время чтоб насладиться природой и сделать фото без спешки. Азоры остались не набором локаций, а тёплым, очень живым воспоминанием, к которому хочется вернуться. Если ищете экскурсию, где о вас по‑настоящему позаботятся и подарят чувство причастности к месту, — это именно она.
Павел — настоящий мастер своего дела: он не просто возит по маршруту, а погружает в мир острова, делясь легендами, историей читать дальше
и забавными историями. Он чутко прислушивается к пожеланиям, создавая ощущение полного комфорта. У нас были индивидуальные экскурсии на удобном микроавтобусе, и это позволило почувствовать себя не в туристической группе, а в путешествии с другом.
Организация — на высшем уровне, а атмосфера — лёгкая, тёплая и дружеская. И я, и мой друг остались в полном восторге: за эти два дня мы словно увидели весь остров и узнали о нём всё самое важное и интересное. В августе 2025 года мы с другом провели на Сан-Мигеле несколько дней. Мы взяли две экскурсии у Павла и остались в полном восторге, потому что увидели весь остров — самые красивые места, побывали там, где нечасто встретишь туриста, а ещё теперь знаем о нём множество историй и легенд.
Первая экскурсия была на востоке острова: мы выехали из Понта-Делгадy на север, посетили несколько городов на северном побережье. Узнали, что город, в который мы с другом ездили самостоятельно — Rabo do Peixe, — не самое комфортное и безопасное место для туризма 🤣🤣🤣. Затем, через озеро Фого, мы поехали в Фурнаш и на юго-восток. Павел показал нам волшебные места с потрясающими видами, рассказывал о них истории и легенды — было очень интересно. Мы увидели всё восточное побережье.
Во второй день мы отправились на запад. Нам очень повезло с погодой, и мы смогли увидеть озеро в Сет-Сидадеш во всей красе. Это необыкновенно красивое место — смотришь, и мурашки бегут по коже. Мы также проехали по западному и юго-западному побережью до терм в ущелье, которое своей природой напоминало парк Юрского периода. Сидишь в воде, а над тобой — скала, заросшая зеленью, и древовидные папоротники. Было невероятно здорово!
Павел, спасибо за эти чудесные эмоции и воспоминания!
Один из немногих гидов, экскурсии с которыми я бронировала на ресурсе, который не просто оправдал, но превзошел все ожидания! Интеллигентный человек, хороший рассказчик, приятный собеседник, терпеливый мужчина, который выдержал подростков. Очень и очень рекомендую! Павел, еще раз огромное спасибо!
Павел прекрасно владеет информацией о географии, истории и природе острова. Он щедро делился своими знаниями, а также помог советами о читать дальше
том, где и как можно провести свой досуг на острове. Павел пунктуален и вежлив, но не навязчив. Аккуратен в введении машины. Он ответил на все наши вопросы, был очень внимателен ко всем нашим просьбам и скорректировал маршрут в соответствии с нашими запросами. Мы остались очень довольны и рекомендуем Павла для проведения экскурсий на Сан Мигеле. Спасибо, Павел!
Отличная экскурсия с Павлом! Всё было организовано вовремя, маршрут продуман и гибко подстроен под нас. Павел показал главные достопримечательности, рассказал много интересного о жизни на Азорах и даже порекомендовал классные рестораны. Очень тёплые впечатления!
Хочу поблагодарить Павла за прекраснейшую экскурсию! Павел проводил экскурсию для нашей семьи (2 взрослых и 3 детей): связался заранее, уточнил, читать дальше
нужны ли кресла/бустеры для детей. В автомобиле все было подготовлено для максимального комфорта- вода, салфетки, идеальная чистота авто. Павел предложить скорректировать маршрут, исходя из погоды, в тот день была сильняя облачность, и не было бы видно ничего из намеченного нами в той части острова, куда изначально планировали. В итоге, мы уехали на противоположную часть острова- наслаждались отличными видами, успели посмотреть невероятное множество красивых мест и локаций. Павел организовал для нас обед в местном ресторане, порекомендовал блюда, которые стоит попробовать. Хочется отметить тактичность и вежливость- не настаивал, всегда очень деликатно предлагал, готов был подстраиваться под наши желания и интересы. Прислал список с точками, куда стоит еще съездить. Мы провели чудесный день в его компании! Одназначно будем рады повторить, когда вернемся на Сан -Мигель в другой раз!
Добрый день! Вчера состоялась наша экскурсия с Павлом, и этот день очень запомнился нам, благодаря ему. Павел показал нам остров, адаптируя читать дальше
маршрут таким образом, чтобы мы могли увидеть максимум, несмотря на погодные условия. Очень знающий и увлеченный человек, слушать его истории очень интересно и познавательно. Впечатления остались самые невероятные, хочется вернуться на Азорские острова снова! Рекомендую обратиться к Павлу
Спасибо большое вам, Павел за экскурсию по западной части острова, впечатление осталось отличным, жаль конечно, что не получилось увидеть некоторые объекты из-за облаков, но что поделать, у природы нет плохой погоды. Значит будет повод сюда вернуться.
Павел смог показать нам остров во время самых сложных погодных условий за много лет, составив наше расписание таким образом, что читать дальше
мы были впереди стихии буквально на несколько минут, будь то порывистый ураганный ветер, ливень с градом, или туман. Мы смогли увидеть все основные достопримечательности острова и получили ответы на все наши вопросы. Павел - внимательный и осторожный водитель, с ним мы чувствовали себя в безопасности на горных серпантинах и на вулканическом побережье. Все было четко, вовремя и легко. Спасибо за незабываемое время на Азорах!
Побывали впервые на Сан Мигеле. Впечатления невероятные. И они такие потому, что мы выбрали Павла))). Он очень обаятельный, приятный, с читать дальше
хорошим чувством юмора, никуда не торопящий туристов гид. У Павла хорошая связная речь, что очень важно для восприятия информации. Маршрут поездки был великолепен: и по красоте подобраннаых мест, и по длительности, и по планированию времени для экскурсии и для обеда. Ощущение, что мы знакомы с Павлом 100 лет, появилось с первых минут. Он любит остров и смог нам показать его своими глазами и впечатлениями. Еще на этапе планирования Павел четко формулировал вопросы по нашим предпочтениям мест, которые мы хотели бы увидеть во время экскурсиси, предлагал на выбор ресторанчики и озаботился их заблоговременным бронированием. В общем, нам было невероятно комфортно, потому что переживательность и забота нам была обеспечена нашим гидом. Мы непременно вернемся на Сан игел и непременно воспользуемся услугами Павла снова. Очень рекомендуем! Ё А Павлу желаем побольше благодарных и приятных туристов, здоровья и положительных эмоций!!!
С уважением и удовольствием рекомендую тур с Павлом всем знающим вкус в путешествиях. Павел очень профессионален: поездка прекрасно организована, тон прогулки эмоционален, тур информативен и Павел отличный собеседник. Уже запланировала и обязательно вернусь на Азорские острова!
Второй день на острове и второй день наш гид Павел. Все что мы увидели в этот день просто неописуемо восхительно и оставило незабываемые впечатления. Всё таки природа непревзойденный дизайнер. Павел ещё раз огромное Спасибо.
Павел - мастер своего дела. С ним путешествие по острову увлекательно, безопасно и комфортно. Что еще важнее, Павел понимает, как читать дальше
внести коррективы в маршрут в связи с погодными условиями, чтобы вы увидели лучшее из возможного. Легко общаться, во всем внимание к деталям. Огромное удовольствие получили от каждой минуты. Рекомендуем от души.
Благодаря Павлу мы провели незабываемый день на острове Сан-Мигель! Весь маршрут был продуман, чтобы нам было максимально комфортно и мы читать дальше
увидели одни из главных достопримечательностей острова на комфортабельном авто. Без Павла было бы сложно увидеть данные места самостоятельно за один день, т. к. он не только знает историю и быт местного населения, но и все нюансы, с которыми столкнется каждый турист. Отдельная благодарность за ОЧЕНЬ вкусный обед!!! Всем рекомендую данную экскурсию!!! С нетерпением жду следующей!
Это была лучшая экскурсия, которая у меня была в принципе! 😭 Фотографии и видео не передают всей красоты, которую ты видишь читать дальше
глазами💔 это просто маст-визит для всех кто будет в Португалии! За 1 день экскурсии я увидела стооооолько сколько бы не увидела сама за несколько дней пребывания на Сан-Мигеле. +Это сказочное завершение дня провожая закат на пляже Санта-Барбара! 💔💔💔 От всей души рекомендую Павла, экскурсия стоила каждого своего рубля!! ✨
Спасибо Павлу за индивидуальный подход: так как я прилетела в день экскурсии, Павел пошел на встречу и мы начали гораздо позже, + я беспокоилась что на такой длительной экскурсии на машине(+ еще по серпантинам) мне будет тяжело так как меня укачивает абсолютно везде, даже на коротких дистанциях - но нет: все прошло супер, машина очень комфортная для путешествия +стиль вождения Павла 10/10 😊
Ответы на вопросы от путешественников по Понте-Делгаде в категории «Романтические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Понте-Делгаде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Понте-Делгаде в декабре 2025
Сейчас в Понте-Делгаде в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 230 до 360. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Понте-Делгаде (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Романтические», 26 ⭐ отзывов, цены от €230. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль