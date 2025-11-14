Мои заказы

Путешествие в Коимбру

Отправьтесь в увлекательное путешествие по первой столице Португалии, исследуйте древние руины и насладитесь природными красотами
Путешествие в Коимбру предлагает уникальную возможность познакомиться с историческим центром первой столицы Португалии.

Посетители смогут увидеть один из старейших университетов Европы и исследовать древние руины Конимбриги.

В финале экскурсии ожидает переезд в горы, где можно насладиться великолепными видами и узнать больше о местной культуре и истории.

Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит глубже понять богатое наследие Португалии

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Исторический центр Коимбры
  • 🏺 Древние руины Конимбриги
  • 🌄 Природные красоты гор
  • 📚 Университет XII века
  • 🗺️ Уникальная культура
Путешествие в Коимбру
Путешествие в Коимбру
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00

Что можно увидеть

  • Коимбра
  • Конимбрига
  • Библиотека реки Мондегу

Описание экскурсии

Вас ждет увлекательное путешествие

Наш тур начинается в самом сердце первой столицы Португалии — Коимбре, где в XII веке был основан один из старейших университетов Европы. Здесь, в историческом центре города, находится знаменитый криптопортик — закулисье римского форума.

Исторические открытия в Конимбриге

Продолжим знакомство с периодом правления римлян в местечке Конимбрига, расположенном на пересечении древних торговых путей из Лиссабона в Брагу. В огромном музее под открытым небом вы окунетесь в атмосферу быта и норовов колонизаторов. Также вы сможете узнать, как организована жизнь племен, которые жили в Португалии до римского вторжения:

  • Конии
  • Кельты

Эти народы оставили после себя множество артефактов. Известно, что финикийцы торговали здесь слоновой костью, стеклом и посудой. Конимбрига считается самым хорошо сохранившимся римским городом на Иберийском полуострове, и ученые полагают, что исследовано всего лишь 10% его территории.

Природные красоты и историческое наследие

В завершение нашей прогулки мы отправимся в горы, чтобы полюбоваться природной диковиной, известной как «Библиотека реки Мондегу». Эта красота напоминает знаменитую коимбрскую университетскую библиотеку Жоанина, признанную одной из самых красивых в мире. Здесь расположена летняя резиденция первой королевы Португалии (XII век), а до этого замок принадлежал прекрасной мавританской принцессе. Это уникальная возможность погрузиться в историю Португалии периода арабского владычества, наблюдая за закатом с вершин.

Любой свободный день с 09:00 утра.

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Коимбра
  • Конимбрига
  • Библиотека реки Мондегу
  • Летняя резиденция первой королевы Португалии
Что включено
  • Экскурсионное сопровождение
  • Услуги гида
  • Организационный сервис
  • Трансфер
  • Wi-Fi в автобусе
  • Детские кресла
Что не входит в цену
  • Питание
  • Входные билеты в достопримечательности
Место начала и завершения?
Ваш отель или аэропорт Порту
Когда и сколько длится?
Когда: Любой свободный день с 09:00 утра.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Порту

Похожие экскурсии из Порту

Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в небольшой группе
На автобусе
8 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Авейру, Коимбра и Томар: из Порту
Откройте для себя старинные города Португалии: каналы Авейру, университет Коимбры и замок Томар. История и живописные виды ждут вас
Начало: У сада Jardim da Cordoaria
Расписание: в пятницу в 09:00
14 ноя в 09:00
21 ноя в 09:00
€300 за человека
У нас ещё много экскурсий в Порту. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Порту