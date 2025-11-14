Путешествие в Коимбру предлагает уникальную возможность познакомиться с историческим центром первой столицы Португалии. Посетители смогут увидеть один из старейших университетов Европы и исследовать древние руины Конимбриги. В финале экскурсии ожидает переезд в горы, где можно насладиться великолепными видами и узнать больше о местной культуре и истории. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит глубже понять богатое наследие Португалии

Описание экскурсии

Вас ждет увлекательное путешествие

Наш тур начинается в самом сердце первой столицы Португалии — Коимбре, где в XII веке был основан один из старейших университетов Европы. Здесь, в историческом центре города, находится знаменитый криптопортик — закулисье римского форума.

Исторические открытия в Конимбриге

Продолжим знакомство с периодом правления римлян в местечке Конимбрига, расположенном на пересечении древних торговых путей из Лиссабона в Брагу. В огромном музее под открытым небом вы окунетесь в атмосферу быта и норовов колонизаторов. Также вы сможете узнать, как организована жизнь племен, которые жили в Португалии до римского вторжения:

Конии

Кельты

Эти народы оставили после себя множество артефактов. Известно, что финикийцы торговали здесь слоновой костью, стеклом и посудой. Конимбрига считается самым хорошо сохранившимся римским городом на Иберийском полуострове, и ученые полагают, что исследовано всего лишь 10% его территории.

Природные красоты и историческое наследие

В завершение нашей прогулки мы отправимся в горы, чтобы полюбоваться природной диковиной, известной как «Библиотека реки Мондегу». Эта красота напоминает знаменитую коимбрскую университетскую библиотеку Жоанина, признанную одной из самых красивых в мире. Здесь расположена летняя резиденция первой королевы Португалии (XII век), а до этого замок принадлежал прекрасной мавританской принцессе. Это уникальная возможность погрузиться в историю Португалии периода арабского владычества, наблюдая за закатом с вершин.