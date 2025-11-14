Посетители смогут увидеть один из старейших университетов Европы и исследовать древние руины Конимбриги.
В финале экскурсии ожидает переезд в горы, где можно насладиться великолепными видами и узнать больше о местной культуре и истории.
Это путешествие оставит незабываемые впечатления и позволит глубже понять богатое наследие Португалии
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Исторический центр Коимбры
- 🏺 Древние руины Конимбриги
- 🌄 Природные красоты гор
- 📚 Университет XII века
- 🗺️ Уникальная культура
Что можно увидеть
- Коимбра
- Конимбрига
- Библиотека реки Мондегу
Описание экскурсии
Вас ждет увлекательное путешествие
Наш тур начинается в самом сердце первой столицы Португалии — Коимбре, где в XII веке был основан один из старейших университетов Европы. Здесь, в историческом центре города, находится знаменитый криптопортик — закулисье римского форума.
Исторические открытия в Конимбриге
Продолжим знакомство с периодом правления римлян в местечке Конимбрига, расположенном на пересечении древних торговых путей из Лиссабона в Брагу. В огромном музее под открытым небом вы окунетесь в атмосферу быта и норовов колонизаторов. Также вы сможете узнать, как организована жизнь племен, которые жили в Португалии до римского вторжения:
- Конии
- Кельты
Эти народы оставили после себя множество артефактов. Известно, что финикийцы торговали здесь слоновой костью, стеклом и посудой. Конимбрига считается самым хорошо сохранившимся римским городом на Иберийском полуострове, и ученые полагают, что исследовано всего лишь 10% его территории.
Природные красоты и историческое наследие
В завершение нашей прогулки мы отправимся в горы, чтобы полюбоваться природной диковиной, известной как «Библиотека реки Мондегу». Эта красота напоминает знаменитую коимбрскую университетскую библиотеку Жоанина, признанную одной из самых красивых в мире. Здесь расположена летняя резиденция первой королевы Португалии (XII век), а до этого замок принадлежал прекрасной мавританской принцессе. Это уникальная возможность погрузиться в историю Португалии периода арабского владычества, наблюдая за закатом с вершин.
Любой свободный день с 09:00 утра.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Коимбра
- Конимбрига
- Библиотека реки Мондегу
- Летняя резиденция первой королевы Португалии
Что включено
- Экскурсионное сопровождение
- Услуги гида
- Организационный сервис
- Трансфер
- Wi-Fi в автобусе
- Детские кресла
Что не входит в цену
- Питание
- Входные билеты в достопримечательности