Экскурсии на автобусе в Порту

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Порту на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в небольшой группе
На автобусе
8 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Авейру, Коимбра и Томар
Путешествие по старинным городам Португалии: каналы Авейру, университет Коимбры и тайны Томара. Групповая экскурсия для ценителей истории
Начало: У сада Jardim da Cordoaria
Расписание: в пятницу в 09:00
€300 за человека
Обзорная экскурсия по городу Порту (круиз и дегустация включены)
На автобусе
6 часов
Круиз
Обзорная экскурсия по городу Порту (круиз и дегустация включены)
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Воскресение 8:30
25 мар в 08:00
8 апр в 08:00
€70 за человека
Путешествие в Коимбру
На автобусе
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
CoimbraTrip: Исторический тур
Начните путешествие в Коимбре, первой столице Португалии, и откройте для себя римское наследие и средневековые тайны в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель или аэропорт Порту
Расписание: Любой свободный день с 09:00 утра.
18 мар в 18:00
19 мар в 09:00
€350 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алена
    31 августа 2024
    Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в небольшой группе
    Лучший гид всех времен и народов! Мы с мужем очарованы Юлией, которая провела изумительную экскурссию. Умница, красавица, редкий эрудит, знаток
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    истории Португалии и просто прекрасный человек. Вот впервые при общении с гидом, нет ни одного "но". Поразительной глубины знания. А кроме этого, логистика выстроена на высочайшем уровне. Короче говоря, если хотите получить настоящее удовольствие от экскурссии по любому региону Португалии -вам к Юлии.

    Лучший гид всех времен и народов! Мы с мужем очарованы Юлией, которая провела изумительную экскурссию. УмницаЛучший гид всех времен и народов! Мы с мужем очарованы Юлией, которая провела изумительную экскурссию. УмницаЛучший гид всех времен и народов! Мы с мужем очарованы Юлией, которая провела изумительную экскурссию. УмницаЛучший гид всех времен и народов! Мы с мужем очарованы Юлией, которая провела изумительную экскурссию. УмницаЛучший гид всех времен и народов! Мы с мужем очарованы Юлией, которая провела изумительную экскурссию. УмницаЛучший гид всех времен и народов! Мы с мужем очарованы Юлией, которая провела изумительную экскурссию. УмницаЛучший гид всех времен и народов! Мы с мужем очарованы Юлией, которая провела изумительную экскурссию. УмницаЛучший гид всех времен и народов! Мы с мужем очарованы Юлией, которая провела изумительную экскурссию. УмницаЛучший гид всех времен и народов! Мы с мужем очарованы Юлией, которая провела изумительную экскурссию. УмницаЛучший гид всех времен и народов! Мы с мужем очарованы Юлией, которая провела изумительную экскурссию. Умница
  • K
    Kharitonova
    23 августа 2024
    Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в небольшой группе
    К сожалению, экскурсия не состоялась, так что оценить ее не могу. К глубокому сожалению. Толи гид заболел, но скорее не набралась группа.
  • Е
    Елена
    8 июня 2024
    Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в небольшой группе
    Насыщенное, увлекательное путешествие по 3м таким разным городам с профессиональным водителем-гидом Натальей и эрудированным, замечательным гидом Марией. Экскурсия продлилась дольше
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    заявленных 8 часов, поэтому мы смогли увидеть и узнать больше, чем в описании программы: подышали йодом на берегу океана, рассмотрели свежий улов морепродуктов на рыбном рынке и продукцию местных сыроварень, неторопливо погуляли по кампусу, разглядывая студентов, подробно ознакомились с бытом тамплиеров, всё в сопровождении подробных, детальных и очень интересных историй Марии

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «На автобусе»

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  3. Путешествие в Коимбру
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3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в марте:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Кафедральный собор
Сколько стоит экскурсия по Порту в марте 2025
Сейчас в Порту в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 350. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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