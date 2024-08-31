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истории Португалии и просто прекрасный человек. Вот впервые при общении с гидом, нет ни одного "но". Поразительной глубины знания. А кроме этого, логистика выстроена на высочайшем уровне. Короче говоря, если хотите получить настоящее удовольствие от экскурссии по любому региону Португалии -вам к Юлии.