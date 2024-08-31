Мини-группа
до 12 чел.
Авейру, Коимбра и Томар
Путешествие по старинным городам Португалии: каналы Авейру, университет Коимбры и тайны Томара. Групповая экскурсия для ценителей истории
Начало: У сада Jardim da Cordoaria
Расписание: в пятницу в 09:00
€300 за человека
Круиз
Обзорная экскурсия по городу Порту (круиз и дегустация включены)
Начало: Уточняется после бронирования
Расписание: Воскресение 8:30
25 мар в 08:00
8 апр в 08:00
€70 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
CoimbraTrip: Исторический тур
Начните путешествие в Коимбре, первой столице Португалии, и откройте для себя римское наследие и средневековые тайны в уникальной экскурсии
Начало: Ваш отель или аэропорт Порту
Расписание: Любой свободный день с 09:00 утра.
18 мар в 18:00
19 мар в 09:00
€350 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлена31 августа 2024Лучший гид всех времен и народов! Мы с мужем очарованы Юлией, которая провела изумительную экскурссию. Умница, красавица, редкий эрудит, знаток
- KKharitonova23 августа 2024К сожалению, экскурсия не состоялась, так что оценить ее не могу. К глубокому сожалению. Толи гид заболел, но скорее не набралась группа.
- ЕЕлена8 июня 2024Насыщенное, увлекательное путешествие по 3м таким разным городам с профессиональным водителем-гидом Натальей и эрудированным, замечательным гидом Марией. Экскурсия продлилась дольше
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «На автобусе»
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Сколько стоит экскурсия по Порту в марте 2025
Сейчас в Порту в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 70 до 350. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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