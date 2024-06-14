Путешествие по живописным городам Центральной Португалии предлагает уникальную возможность увидеть Авейру, Коимбру и Томар. В Авейру вас ждут живописные каналы с традиционными лодками молисейро и архитектура в стиле модерн.В Коимбре

вы прогуляетесь по узким улочкам и набережной реки Мондегу, увидите один из старейших университетов Европы и усыпальницу первого португальского короля. В Томаре вас ждет замок Томар, шедевр романской архитектуры, и история ордена тамплиеров. Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе, и при необходимости можно заказать детское кресло. Забронируйте экскурсию и насладитесь незабываемым путешествием по Португалии

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

«Город каналов» Авейру. Вы погуляете вдоль живописных каналов, любуясь традиционными лодками молисейро и архитектурой в стиле модерн. А также увидите знаменитые полосатые домики Кошта Нова. Мы поделимся историей города и его ролью в торговле и рыболовстве.

«Вечно юная» Коимбра. Вы пройдёте по узким улочкам города и набережной реки Мондегу. Увидите один из старейших университетов Европы и студентов в мантиях, словно сошедших со страниц «Гарри Поттера». Заглянете в усыпальницу первого португальского короля и узнаете историю португальских Ромео и Джульетты.

«Столица тамплиеров» Томар. Вы оцените замок Томар — шедевр романской архитектуры. Мы поможем расшифровать его символы и знаки. Кроме того, расскажем историю ордена тамплиеров.

Организационные детали