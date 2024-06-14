Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в мини-группе

Погрузитесь в атмосферу старинных городов Центральной Португалии. Яркие лодки Авейру, университет Коимбры и замок тамплиеров в Томаре ждут вас
Путешествие по живописным городам Центральной Португалии предлагает уникальную возможность увидеть Авейру, Коимбру и Томар. В Авейру вас ждут живописные каналы с традиционными лодками молисейро и архитектура в стиле модерн.

В Коимбре
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вы прогуляетесь по узким улочкам и набережной реки Мондегу, увидите один из старейших университетов Европы и усыпальницу первого португальского короля. В Томаре вас ждет замок Томар, шедевр романской архитектуры, и история ордена тамплиеров.

Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе, и при необходимости можно заказать детское кресло. Забронируйте экскурсию и насладитесь незабываемым путешествием по Португалии

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🌍 Посещение трёх уникальных городов
  2. 🚤 Прогулка вдоль живописных каналов Авейру
  3. 🎓 Знакомство с одним из старейших университетов Европы
  4. 🏰 Исследование замка Томар
  5. 👨‍👩‍👧‍👦 Комфортное путешествие в мини-группе

Что можно увидеть

  • Каналы Авейру
  • Лодки молисейро
  • Полосатые домики Кошта Нова
  • Университет Коимбры
  • Усыпальница первого португальского короля
  • Замок Томар
Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в мини-группе
Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в мини-группе
Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 08:45, 09:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

«Город каналов» Авейру. Вы погуляете вдоль живописных каналов, любуясь традиционными лодками молисейро и архитектурой в стиле модерн. А также увидите знаменитые полосатые домики Кошта Нова. Мы поделимся историей города и его ролью в торговле и рыболовстве.

«Вечно юная» Коимбра. Вы пройдёте по узким улочкам города и набережной реки Мондегу. Увидите один из старейших университетов Европы и студентов в мантиях, словно сошедших со страниц «Гарри Поттера». Заглянете в усыпальницу первого португальского короля и узнаете историю португальских Ромео и Джульетты.

«Столица тамплиеров» Томар. Вы оцените замок Томар — шедевр романской архитектуры. Мы поможем расшифровать его символы и знаки. Кроме того, расскажем историю ордена тамплиеров.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • Если необходимо детское кресло, напишите, пожалуйста, об этом заранее
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

в пятницу в 09:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€80
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У сада Jardim da Cordoaria
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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