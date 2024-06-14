Путешествие по живописным городам Центральной Португалии предлагает уникальную возможность увидеть Авейру, Коимбру и Томар. В Авейру вас ждут живописные каналы с традиционными лодками молисейро и архитектура в стиле модерн.
В Коимбре
В Коимбре
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Посещение трёх уникальных городов
- 🚤 Прогулка вдоль живописных каналов Авейру
- 🎓 Знакомство с одним из старейших университетов Европы
- 🏰 Исследование замка Томар
- 👨👩👧👦 Комфортное путешествие в мини-группе
Что можно увидеть
- Каналы Авейру
- Лодки молисейро
- Полосатые домики Кошта Нова
- Университет Коимбры
- Усыпальница первого португальского короля
- Замок Томар
Ближайшие даты:
Время начала: 08:45, 09:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
«Город каналов» Авейру. Вы погуляете вдоль живописных каналов, любуясь традиционными лодками молисейро и архитектурой в стиле модерн. А также увидите знаменитые полосатые домики Кошта Нова. Мы поделимся историей города и его ролью в торговле и рыболовстве.
«Вечно юная» Коимбра. Вы пройдёте по узким улочкам города и набережной реки Мондегу. Увидите один из старейших университетов Европы и студентов в мантиях, словно сошедших со страниц «Гарри Поттера». Заглянете в усыпальницу первого португальского короля и узнаете историю португальских Ромео и Джульетты.
«Столица тамплиеров» Томар. Вы оцените замок Томар — шедевр романской архитектуры. Мы поможем расшифровать его символы и знаки. Кроме того, расскажем историю ордена тамплиеров.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе
- Если необходимо детское кресло, напишите, пожалуйста, об этом заранее
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в пятницу в 09:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€80
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У сада Jardim da Cordoaria
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Порту
Провели экскурсии для 3181 туриста
Привет, меня зовут Юлия. Я лицензированный русскоговорящий гид в Португалии. На своих экскурсиях я предлагаю посетить знаменитые достопримечательности, а также интересные места вдали от стандартных туристических дорог. Такие места помогаютЗадать вопрос
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