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Колыбель Португалии: Гимарайнш и Брага (индивидуальная пешеходная)

Елена Б.
Елена Б. – Гид из Порту
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ в Гимарайнш и Брагу.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €425 за экскурсию

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Колыбель Португалии: Гимарайнш и Брага (индивидуальная пешеходная)
Колыбель Португалии: Гимарайнш и Брага (индивидуальная пешеходная)

Что вы увидите

  • крепость Каштелу де Гимарайнш
  • Дворец герцогов Браганских
  • Кафедральный собор
  • старинные церкви
  • фонтан Пеликана
  • Аркада
  • комплекс Бон Жезуш.
Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ в Гимарайнш и Брагу.
Гимарайнш – колыбель португальского королевства, которое завоевало независимость в XII веке, отделившись от Кастилии. На экскурсии 🧭 осматривается крепость Каштелу де Гимарайнш XI века. С его смотровых башен открывается захватывающий панорамный вид на окрестности. Виден Дворец герцогов Браганских.
Брага основана более 2, 5 тысяч лет назад и имеет огромную историческую значимость для Португалии. Город 🏙️ был столицей ⭐️ римской провинции Галисии и служил аванпостом христианской веры. В наши дни он сохранил свое большое значение для христиан всего мира.
В Браге много архитектурных памятников, включая Кафедральный собор, старинные церкви, фонтан ⛲ Пеликана на Муниципальной площади, Аркаду. Участники индивидуальной экскурсии получают возможность погулять по уникальному комплексу Бон Жезуш. Вплоть до 1917 года это место было крупнейшим центром католического паломничества. По впечатляющей лестнице (254 ступени!) паломники поднимались к церкви на вершине горы ⛰️. Многие из них преодолевали путь на коленях. Современные туристы могут повторить путь паломников или подняться на гору на уникальном гидроподъемнике.
Что входит
  • транспорт
  • гид
  • билеты
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Колыбель Португалии: Гимарайнш и Брага (индивидуальная пешеходная)
Колыбель Португалии: Гимарайнш и Брага (индивидуальная пешеходная)
Колыбель Португалии: Гимарайнш и Брага (индивидуальная пешеходная)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Б.
Елена Б.
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