Индивидуальная автомобильная экскурсия ⛳ в Гимарайнш и Брагу.

Гимарайнш – колыбель португальского королевства, которое завоевало независимость в XII веке, отделившись от Кастилии. На экскурсии 🧭 осматривается крепость Каштелу де Гимарайнш XI века. С его смотровых башен открывается захватывающий панорамный вид на окрестности. Виден Дворец герцогов Браганских.

Брага основана более 2, 5 тысяч лет назад и имеет огромную историческую значимость для Португалии. Город 🏙️ был столицей ⭐️ римской провинции Галисии и служил аванпостом христианской веры. В наши дни он сохранил свое большое значение для христиан всего мира.

В Браге много архитектурных памятников, включая Кафедральный собор, старинные церкви, фонтан ⛲ Пеликана на Муниципальной площади, Аркаду. Участники индивидуальной экскурсии получают возможность погулять по уникальному комплексу Бон Жезуш. Вплоть до 1917 года это место было крупнейшим центром католического паломничества. По впечатляющей лестнице (254 ступени!) паломники поднимались к церкви на вершине горы ⛰️. Многие из них преодолевали путь на коленях. Современные туристы могут повторить путь паломников или подняться на гору на уникальном гидроподъемнике.