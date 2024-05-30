1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Порту: путешествие сквозь века, от королевских династий до портвейна
Погрузитесь в уникальную атмосферу Порту, где каждый уголок рассказывает свою историю. От величественных церквей до живописных улочек - Порту ждет вас
Начало: Возле MC Donalds Imperial
Завтра в 14:00
10 июня в 10:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
Калейдоскоп Порту: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Порту, прогуливаясь по его историческим улочкам и наслаждаясь уникальной архитектурой, культурой и вкусом портвейна
Начало: на Praça de Gomes Teixeira Porto
«Узнаете об особенностях двух церквушек на площади Львов, заглянете в ажурную католическую церковь Клеригуш, где по желанию поднимитесь на колокольню, чтобы полюбоваться видом на город»
1 сен в 09:00
€80 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Какой же ты, Порту? Индивидуальная экскурсия
Порту - город, где история и современность переплетаются в уникальной атмосфере. Погрузитесь в его культуру и насладитесь видами
Начало: Praça de Gomes Teixeira (Fonte dos Leões)
«Кафедральный Собор (Sé Catedral), место, дышащее седой стариной»
3 авг в 08:00
4 авг в 08:00
€100 за всё до 4 чел.
Мини-группа
3 часа
Порту в мини-группе: увидеть самое главное
Экскурсия для тех, кто хочет увидеть ключевые локации Порту за один день. Насладитесь видами, узнайте о достопримечательностях и символах города
Начало: Возле станции метро Триндаде (Trindade)
«Церковь Клеригуш — значимый религиозный памятник с высокой башней, с которой открывается потрясающий вид на город»
Расписание: ежедневно в 11:30
20 июня в 11:30
21 июня в 11:30
€25 за человека
Мини-группа
8 часов
Из Порту - в Брагу и Гимарайнш: групповой тур
Посетите Брагу и Гимарайнш, чтобы узнать о первых королях Португалии и насладиться португальским барокко. Комфортный транспорт и опытные гиды
Начало: У парка Jardim da Cordoaria
«Город-архиерей встретит вас величественным Кафедральным собором»
Расписание: в четверг в 09:00
13 июня в 09:00
20 июня в 09:00
€74 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий30 мая 2024Ольга замечательный гид и профессионал своего дела, с колоссальными знаниями по истории и общей культуре. Очень приятный и интересный человек, Ольга дала массу рекомендаций по досугу в стране. Всем очень рекомендуем.
- ССергей15 мая 2024Спасибо Ольге за интересную экскурсию. Все понравилось, даже погода!
- ИИрина6 мая 2024Нам очень понравилась экскурсия с Ольгой! Гид, которая знает историю города и много много нюансов о нем, не поверхностно, а
- ООлег25 апреля 2024Очень было приятно. Отлично провели время. Получили удовольствие
- AAnton22 июня 2023Очень понравилась экскурсия! Тамила прекрасный рассказчик и приятный человек, в компании с ней очень комфортно и время пролетает интересно и незаметно) однозначно рекомендую!
- ЮЮлия31 октября 2022Хотим выразить огромную благодарность Тамиле в проведении для нас увлекательной и очень интересной экскурсии. Тамила смогла нам показать все самые
- ААлександр13 августа 2021Одна из незабываемых экскурсий. Порту великолепен. Сразу отзыв не получилось оставить, затянула работа по возвращении домой. Вспоминаем Португалию, Порту, приедем обязательно ещё раз.
- ННаталья10 марта 2020Мы-компания из четверых искушённых путешественников (возраст 40-50). Впервые в жизни решили попробовать экскурсию с индивидуальным гидом. Я выбрала Кристину. Очень
- ВВалерия12 января 2020Экскурсия прошла великолепно. Было легко и непринуждённо. Кристина очень профессиональный гид. Хорошо знает и любит Португалию и Порто. Рассказала очень
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Святые места»
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Сколько стоит экскурсия по Порту в июне 2024
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