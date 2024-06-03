1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Порту - город моего сердца: индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Порту! Город с душой, где каждый дом облицован азулежу, а жители искренне улыбаются. Прогулка по улицам, площадям и смотровым площадкам
Начало: метро Aliados, возле входа в MacDonalds
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Порту - «северная столица» Португалии: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Порту: азулежу, мост Луиша I, старинный книжный магазин и дегустация портвейна. Уникальные достопримечательности и тайны города ждут вас
Начало: возле церкви и башни Клеригуш (Igreja e Torre dos ...
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Пройти по знаковым местам города и узнать его секреты - от вина до Гарри Поттера
Начало: у Фонтана со львами
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
€94 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Неподражаемый Порту: культурное погружение в сердце Португалии
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических районов до современных вкусов портвейна. Индивидуальный подход и уникальные места
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от €120 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Яркие эмблемы Португалии: путешествие из Порту в Брагу и Гимарайнш
Погрузитесь в мир португальской культуры с экскурсией из Порту. Исторические города, винодельни и дегустации ждут вас
Начало: От вашего отеля
«Наше путешествие начнётся с посещения живописной усадьбы 17 века, изумительного парка и винодельни»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€265 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Гимарайнш и усадьба с винодельней: погружение в атмосферу Северной Португалии
Погрузитесь в мир португальской истории и виноделия: от древнего Гимарайнша до усадьбы 17 века с дегустацией вин
Начало: В холле вашего отеля или по договоренности
«Святилище построили в конце 19 века, как и красивый сад, который его окружает»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€190 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Первое свидание с Порту: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Порту, его архитектуру, историю и вкусный портвейн. Прогуляйтесь по историческим районам и насладитесь великолепными видами города
Начало: У станции метро Trindade
«Кафедральный собор и живописная Рибейра»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€70 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
По винодельням с почётным сомелье Португалии
Погрузитесь в мир португальского виноделия с опытным сомелье. Посетите две винодельни, попробуйте лучшие вина и узнайте о жизни Магеллана
«Приглашаю в живописное винное путешествие»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от €450 за всё до 10 чел.
Мини-группа
8 часов
Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старинных городов Центральной Португалии. Яркие лодки Авейру, университет Коимбры и замок тамплиеров в Томаре ждут вас
Начало: У сада Jardim da Cordoaria
«Вы погуляете вдоль живописных каналов, любуясь традиционными лодками молисейро и архитектурой в стиле модерн»
Расписание: в пятницу в 09:00
14 июня в 08:45
21 июня в 08:45
€80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория3 июня 2024Огромное спасибо за экскурсию и рекамендации по ресторанам.
- ИИрина1 июня 2024Алена экскурсавод от бога. За время эксурсии (Алена на часы не смотрела) мы узнали очень много о Португалии и о
- ААнжелика1 июня 2024Катерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию все отлично. Были с детьми 7 и 12 лет, всем понравилось. Рекомендуем!
- OOleg29 мая 2024Прекрасная прогулка по городу. Очень приятная беседа с рекомендациями и просто отличным настроением. Мы получили ровно то, что хотели. Даже 5ти летний ребенок прошел весь маршрут без труда.
- ККатя25 мая 2024Огромное спасибо Юлии за интересную экскурсию. Было приятно общаться, получили массу положительных впечатлений. Юлия очень ответственно подходит к своей работе,
- ДДана21 мая 2024Отличная экскурсия, хоть мы и опоздали все успели.
- ААнна19 мая 2024У нас был отличный день с Юлией. Мы в последний момент решили изменить маршрут и заехать тоже в Брагу. Юля
- ЕЕкатерина17 мая 2024Алена - отличный гид по Порто! Четко выстроенная программа и множество полезной информации. Непременно рекомендую!
- EElena11 мая 2024Очень понравилась экскурсия, доступно, интересно, нескучно! Подростку 14 лет тоже очень понравилось! Рекомендую!
- ННаталья3 мая 2024Благодаря Юлии мы провели великолепный день в Порту! Экскурсия превзошла наши ожидания! Юля провела с нами весь день, влюбив нас в Порту!
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Природа и пейзажи»
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Сколько стоит экскурсия по Порту в июне 2024
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