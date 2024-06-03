Познавательные экскурсии на природе в Порту

Найдено 9 экскурсий в категории «Природа и пейзажи» в Порту на русском языке, цены от €70. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Порту - город моего сердца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
36 отзывов
Порту - город моего сердца: индивидуальная экскурсия
Добро пожаловать в Порту! Город с душой, где каждый дом облицован азулежу, а жители искренне улыбаются. Прогулка по улицам, площадям и смотровым площадкам
Начало: метро Aliados, возле входа в MacDonalds
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
90 за всё до 5 чел.
Порту - «северная столица» Португалии
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
33 отзыва
Порту - «северная столица» Португалии: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Порту: азулежу, мост Луиша I, старинный книжный магазин и дегустация портвейна. Уникальные достопримечательности и тайны города ждут вас
Начало: возле церкви и башни Клеригуш (Igreja e Torre dos ...
14 июня в 09:00
15 июня в 09:00
90 за всё до 4 чел.
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
189 отзывов
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Пройти по знаковым местам города и узнать его секреты - от вина до Гарри Поттера
Начало: у Фонтана со львами
10 июня в 10:00
20 июня в 10:00
94 за всё до 4 чел.
Неподражаемый Порту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
63 отзыва
Неподражаемый Порту: культурное погружение в сердце Португалии
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических районов до современных вкусов портвейна. Индивидуальный подход и уникальные места
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 120 за всё до 10 чел.
Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Яркие эмблемы Португалии: путешествие из Порту в Брагу и Гимарайнш
Погрузитесь в мир португальской культуры с экскурсией из Порту. Исторические города, винодельни и дегустации ждут вас
Начало: От вашего отеля
«Наше путешествие начнётся с посещения живописной усадьбы 17 века, изумительного парка и винодельни»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
265 за всё до 5 чел.
Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Гимарайнш и усадьба с винодельней: погружение в атмосферу Северной Португалии
Погрузитесь в мир португальской истории и виноделия: от древнего Гимарайнша до усадьбы 17 века с дегустацией вин
Начало: В холле вашего отеля или по договоренности
«Святилище построили в конце 19 века, как и красивый сад, который его окружает»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
190 за всё до 5 чел.
Первое свидание с Порту
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
304 отзыва
Первое свидание с Порту: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Порту, его архитектуру, историю и вкусный портвейн. Прогуляйтесь по историческим районам и насладитесь великолепными видами города
Начало: У станции метро Trindade
«Кафедральный собор и живописная Рибейра»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
70 за всё до 4 чел.
По винодельням с почётным сомелье Португалии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
По винодельням с почётным сомелье Португалии
Погрузитесь в мир португальского виноделия с опытным сомелье. Посетите две винодельни, попробуйте лучшие вина и узнайте о жизни Магеллана
«Приглашаю в живописное винное путешествие»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от 450 за всё до 10 чел.
Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
Авейру, Коимбра и Томар: из Порту в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу старинных городов Центральной Португалии. Яркие лодки Авейру, университет Коимбры и замок тамплиеров в Томаре ждут вас
Начало: У сада Jardim da Cordoaria
«Вы погуляете вдоль живописных каналов, любуясь традиционными лодками молисейро и архитектурой в стиле модерн»
Расписание: в пятницу в 09:00
14 июня в 08:45
21 июня в 08:45
80 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
    Огромное спасибо за экскурсию и рекамендации по ресторанам.
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Порту - «северная столица» Португалии
    Алена экскурсавод от бога. За время эксурсии (Алена на часы не смотрела) мы узнали очень много о Португалии и о
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    далеком ее прошлом и о настоящем. Как будто погрузились в атмосферу города и увидели Порту совсем другими глазами. Экскурсия очень понравилась. Спасибо большое,Алена.

  • А
    Анжелика
    1 июня 2024
    Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
    Катерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию все отлично. Были с детьми 7 и 12 лет, всем понравилось. Рекомендуем!
    Катерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию все
  • O
    Oleg
    29 мая 2024
    Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
    Прекрасная прогулка по городу. Очень приятная беседа с рекомендациями и просто отличным настроением. Мы получили ровно то, что хотели. Даже 5ти летний ребенок прошел весь маршрут без труда.
  • К
    Катя
    25 мая 2024
    Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
    Огромное спасибо Юлии за интересную экскурсию. Было приятно общаться, получили массу положительных впечатлений. Юлия очень ответственно подходит к своей работе,
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    старается дать максимум. Юлия познакомила нас с историей, культурой, архитектурой Португалии, с ее современной жизнью и дала нам много дополнительной полезной информации, в том числе, по виноделию, портвейнам и другим сторонам португальской жизни. День нашей экскурсии был самым дождливым днем за время нашего путешествия, но благодаря Юлии и хорошо составленному плану, дождь нам совсем не помешал полноценно посмотреть Брагу и Гимарайнш, посетить многие достопримечательности и получить объемное представление об этих исторических городах. Отдельно хотим поблагодарить Юлиного мужа прекрасного человека и интереснейшего собеседника Уго – музыканта, профессора, мастера по айкидо, который по совместительству был нашим водителем.

  • Д
    Дана
    21 мая 2024
    Порту - город моего сердца
    Отличная экскурсия, хоть мы и опоздали все успели.
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Гимарайнш и усадьба с винодельней - атмосферный день в Северной Португалии
    У нас был отличный день с Юлией. Мы в последний момент решили изменить маршрут и заехать тоже в Брагу. Юля
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    без проблем быстро поменяла маршрут подогнать его к нашим желаниям. Она интересно рассказывала всю дорогу и потом ещё прислала много имейлов с дополнительной информацией. Мы получили удовольствие.

  • Е
    Екатерина
    17 мая 2024
    Порту - «северная столица» Португалии
    Алена - отличный гид по Порто! Четко выстроенная программа и множество полезной информации. Непременно рекомендую!
  • E
    Elena
    11 мая 2024
    Неподражаемый Порту
    Очень понравилась экскурсия, доступно, интересно, нескучно! Подростку 14 лет тоже очень понравилось! Рекомендую!
  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Первое свидание с Порту
    Благодаря Юлии мы провели великолепный день в Порту! Экскурсия превзошла наши ожидания! Юля провела с нами весь день, влюбив нас в Порту!

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Природа и пейзажи»

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  4. Неподражаемый Порту
  5. Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Порту в июне 2024
Сейчас в Порту в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 70 до 450. Туристы уже оставили гидам 633 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Порту (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 9 экскурсий на 2024 год по теме «Природа и пейзажи», 633 ⭐ отзыва, цены от €70. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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