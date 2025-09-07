Порту: винотерапия для души

Курс на дегустацию вин в Порту! На набережной Гайи вы увидите знаковые уголки, загадочные лодочки и винные погреба. Портвейн, производимый в Доуру, хранится здесь и несёт в себе традиции и секреты поколений. Узнайте, почему у главных производителей английские названия и что произошло в 1833 году. Винотерапия - это не только вкус, но и история в каждом бокале
- 🍷 Дегустация португальских вин
- 📜 История портвейна
- 🏞 Прогулка по набережной Гайи
- 🚤 Вид на загадочные лодочки
- 🏛 Посещение винных погребов
Что можно увидеть
- Набережная Гайи
- Винные погреба
Описание экскурсии
Нарядная набережная, вкусные напитки на ваш выбор и тёплые разговоры — таким будет наше путешествие в мир знаменитого и недооценённого португальского вина.
Я расскажу:
- Почему портвейн производится в Доуру, хранится в погребах Гайи, а называется в честь Порту
- Как выбрать португальское вино и с чем его пить
- Что погрузило набережную во тьму в 1833 году и где в это время были португальцы
- Почему у главных производителей портвейна английские названия
- Как развивалась судьба португальских винных домов и над чем сегодняшние маркетологи ломают голову
Организационные детали
Дополнительные расходы: средняя цена дегустации трёх вин — €15.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Largo Dom Luis I, Vila Nova de Gaia
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Тамила — ваш гид в Порту
Провела экскурсии для 908 туристов
Я гид-любитель! 16 лет проживаю в Португалии — чрезвычайно привлекательной стране. Люблю общаться с людьми, рассказывать что-то новое. Поняла, как важен в путешествии гид, когда впервые находилась в другой стране: меньше затрат по времени на познание и больше для отдыха и других мероприятий! С радостью предоставлю вам возможность рассмотреть эмблематические места, богатство и красоту исторического центра Порту!
Отзывы и рейтинг
5
Дмитрий
7 сен 2025
Отличная дополняющая экскурсия к исторической экскурсии от Тамилы, это прямо чтобы прогуляться, услышать об истории вина, его производства и про дегустировав его с красивым видом, просто чуточку расслабиться и насладиться моментом.
Тамиле большое спасибо за отличную компанию и историю🔥
