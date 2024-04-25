Калейдоскоп Порту

Погрузитесь в атмосферу Порту, прогуливаясь по его историческим улочкам и наслаждаясь уникальной архитектурой, культурой и вкусом портвейна
Взгляните на Порту глазами охотника! Маленькие церквушки, улочки со ступенчатой архитектурой, собор Се, старинный магазин, спасенный книгами о Гарри Поттере, восходящая в небо колокольня Клеригуш, портвейн и символ Порту -
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ажурный мост Луиша I. Узнайте об истории, поделитесь заметками о португальцах и помогите понять этот энергичный город.

Вам предстоит взглянуть в город-зеркало, отражающее прошлое всей страны и узнать о памяти, оставшейся от богатой Португалии. Полюбуйтесь теми уголками, которые видели на картинках и открытках.

Осмотрите Кафедральный собор Се - место, где родился город, и дойдёте до Железнодорожного вокзала, чтобы восхититься изразцами азулежу. Побывайте на площади Свободы, где увидите городскую ратушу.

Зайдите в старинный книжный магазин, чьи затейливые интерьеры стали прообразом библиотеки из «Гарри Поттера»

4.92
156 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🏰 Уникальная архитектура
  2. 📚 Исторические рассказы
  3. 🍷 Дегустация портвейна
  4. 🕍 Посещение культовых мест
  5. 🌉 Виды с моста Луиша I

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор Се
  • Железнодорожный вокзал
  • Площадь Свободы
  • Книжный магазин Lello
  • Колокольня Клеригуш
  • Мост Луиша I
Калейдоскоп Порту
Калейдоскоп Порту
Калейдоскоп Порту
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Нескучная история

Вам предстоит взглянуть в город-зеркало, отражающее прошлое всей страны и узнать о памяти, оставшейся от богатой Португалии. Вы услышите увлекательные исторические рассказы о вековых тайнах каменных церквей, о царях, о проигранном завоевании арабов и о жизни в обмен на город. А также узнаете о загадочной ненависти к лиссабонцам и исторической гордости быть «кишками» своего города.

Без чего не представить Порту

Вы полюбуетесь теми уголками, которые видели на картинках и открытках. Осмотрите Кафедральный собор Се — место, где родился город, и дойдёте до Железнодорожного вокзала, чтобы восхититься изразцами азулежу. Побываете на площади Свободы, где увидите городскую ратушу — я расскажу о политических и экономических особенностях Португалии. Кроме того, вы зайдёте в старинный книжный магазин, чьи затейливые интерьеры стали прообразом библиотеки из «Гарри Поттера».

Большие истории маленьких церквей

На протяжении экскурсии вы познакомитесь с примечательными церквями Порту. Узнаете об особенностях двух церквушек на площади Львов, заглянете в ажурную католическую церковь Клеригуш, где по желанию поднимитесь на колокольню, чтобы полюбоваться видом на город. Здесь же я расскажу об авторе великолепной Клеригуш — итальянском архитекторе Никколо Назони — и его вкладе в архитектурный облик Порту.

Ажурный мост и город-спутник

Рассматривая ступенчатую архитектуру, вы спуститесь к реке, чтобы увидеть, как Дору впадает в океан. Полюбуетесь городом с его символа — моста Луиша I, созданного учеником Гюстафа Эйфеля, а неподалёку встретите первую работу самого архитектора. На мосту я расскажу о Вила-Нова-ди-Гая — городе-спутнике Порту, известном многочисленными погребами, где хранят португальский портвейн.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не включены входные билеты: колокольня Клиригуш — 6 €; книжный магазин Lello — 7 €; Дом фондовой биржи — 9 €; церковь святого Франциска — 8 €; Кафедральный собор — 3 €.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Praça de Gomes Teixeira Porto
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 156 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
144
4
12
3
2
1
О
25 апр 2024
Очень было приятно. Отлично провели время. Получили удовольствие
Anton
22 июня 2023
Очень понравилась экскурсия! Тамила прекрасный рассказчик и приятный человек, в компании с ней очень комфортно и время пролетает интересно и незаметно) однозначно рекомендую!
Ю
31 окт 2022
Хотим выразить огромную благодарность Тамиле в проведении для нас увлекательной и очень интересной экскурсии. Тамила смогла нам показать все самые красивые уголки этого чудесного города и при этом ее рассказы были наполнены хорошо изученным материалом!!! Всем настоятельно рекомендую Тамилу для незабываемой экскурсии по Порто.
О
21 окт 2022
Экскурсия с Тамилой - погружение в реальную жизнь Португалии. Это, возможно, не самый академичный и не перегруженный энциклопедическими сведениями, но очень искренний рассказ про Порту и его жителей. Мы несколько
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часов гуляли по центру, по нашему запросу побывали на прекрасной дегустации портвейна и получили много полезных советов, где ещё побывать и что попробовать в этом чудесном городе. Время пролетело незаметно. Спасибо!

A
27 июля 2022
С Тамилой получилась очень душевная экскурсия. Я был один, но мы ходили часов 6! Тамила очень любит свой город, знает его историю, и Порту действительно очень красивый! Тамила рассказала мне про все интересные туристические места, байки и мифы, местные ресторанчики, особенности менталитета и жизни. А потом мы вместе поели на набережной! Масса приятных впечатлений и воспоминаний. Тамила, спасибо!
Н
14 июля 2022
Тамила познакомила нас с Порту. Мы были в местах, где обитают и живут обычные люди и были в свое время короли и первооткрыватели, узнали местные традиции и обычаи. Мы познакомились
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не только с самим городом, но с местной кухней, попробовали на вкус вина Порту и прочувствовали теплоту Португальского гостеприимства.

Тамилла, увлекает рассказами о городе, его истории и жителях (и страны в целом). Отличное и увлекательное знакомство с городом!

М
30 ноя 2021
Было Замечательно!
Спасибо Тамиле - экскурсия прошла интересно и легко!
Г
14 ноя 2021
Мы остались очень довольны экскурсией с Тамилой! Был прекрасный солнечный день и Порту предстал во всей своей красе. Тамила показала нам город с любовью и знанием его истории, архитектуры и места в создании и существовании Португалии. Её энтузиазм и искренность очень импонируют. Спасибо, Тамила!
Александр
11 окт 2021
Замечательная экскурсия и очень интересный человек. Особенно понравилась кулинарно винная часть - на несколько часов побыли местными жителями, останавливаясь и выпивая по стакану зелёного вина или перекусывая традиционным пирожком с треской
Н
4 окт 2021
Спасибо,все было очень хорошо,как всегда, с Tripster.
К
3 окт 2021
Пожалуй это была одна из лучших экскурсий в нашей жизни. Гуляли с подружками по Порту с Тамилой и совсем не смотрели на время. Полностью погрузились в атмосферу города, прогулялись как по главным достопримечательностям, так и по тихим и незаметным улочкам и получили массу приятных впечатлений! Тамила очень душевная, добрая и открытая. Нам невероятно повезло!
М
2 окт 2021
Самые лучшие впечатления от экскурсии! Рекомендую!
David
25 сен 2021
Спасибо за знакомство с Порту и его историей!
B
19 сен 2021
Спасибо за отличную экскурсию. Мы можем смело рекомендовать всем нашим друзьям.
Галина
14 сен 2021
Экскурсия прошла отлично! Много информации, интересных фактов и историй! Тамила рассказывала очень живо и красочно! Уделила нам много времени и подсказала в бытовых вопросах! Мы увидели все интересные места и важные достопримечательности! очень советуем! 👍🏼

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