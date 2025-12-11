Индивидуальная
до 4 чел.
Порту - любовь с первого взгляда: индивидуальная экскурсия
Исследуйте Порту - первую столицу Португалии. Узнайте историю города, посетите знаменитые места и насладитесь дегустацией портвейна
Начало: Torre dos Clérigos
Сегодня в 12:00
16 дек в 09:00
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
По винодельням с почётным сомелье Португалии
Познакомиться с винами и портвейном и полюбоваться волшебными пейзажами в долине реки Доуру
14 дек в 09:30
15 дек в 09:30
от €600 за всё до 45 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Душевный день в Порту: океан, мосты и секретные места
Приглашаем на уникальное путешествие по Порту: от океанских панорам до колоритного района Рибейра с локальными секретами
Завтра в 08:00
13 дек в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Родина Vinho do Porto - уникальное путешествие по городу Порту
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических улочек до великолепных винных погребов с дегустацией
Завтра в 09:00
13 дек в 09:00
€320 за всё до 10 чел.
