37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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История, красоты и традиционные блюда города на пешеходной прогулке

Анна
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Анна – ваш гид
Приглашаю на прогулку улицами и улочками Порту, во время которой вы посетите основные достопримечательности исторического центра, признанного в 1996 ЮНЕСКО Всемирным Наследием Человечества, заглянете в необычные уголки города, узнаете о жизни горожан и попробуете местную кухню.
104 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 4 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии37 отзывов
4.84
Обзорная экскурсия по историческому центру Порту
Обзорная экскурсия по историческому центру Порту

Программа

Мы прогуляемся по набережной Рибейра, зайдем в книжный магазин Лелло, рассмотрим кафедральный собор Сэ, побываем на станции Сан Бенту, в церкви Кармелитов и в еврейском квартале, сфотографируем граффити и барочные церкви, украшенные снаружи сине-белой плиткой, а изнутри — изумительной позолоченной резьбой по дереву!

В ходе экскурсии я расскажу об основных моментах истории Португалии, в которых Порту принимал непосредственное участие, а также поделюсь местными городскими легендами.

В конце экскурсии или в обеденное время вы сможете попробовать блюда местной кухни (треска, франсезинья, tripas à moda do Porto). Конечно же, я подскажу, где перекусить и чем заняться в свободное время после экскурсии!

По желанию экскурсия может быть дополнена посещением подвалов винодельни портвейнов с дегустацией этого замечательно крепленого вина.

Организационные детали

Детям до 16 лет — бесплатно.
Экскурсию проводит команда гидов.

Обзорная экскурсия по историческому центру Порту
Обзорная экскурсия по историческому центру Порту
Обзорная экскурсия по историческому центру Порту
Обзорная экскурсия по историческому центру Порту
Обзорная экскурсия по историческому центру Порту
Обзорная экскурсия по историческому центру Порту

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Переехала в Португалию 18 лет назад. Окончила курс «Туризм и Досуг» в португальском Университете Коимбры, являюсь членом Ассоциации гидов Португалии. Занимаюсь любимым делом, провожу экскурсии на русском языке по Португалии с выездом из Порту и Коимбры! Винодельни с дегустациями, деревни, крепости, дворцы, парки, пляжи. Со мной сотрудничают гиды Ольга и Анатолий, в прошлом журналисты. Наши экскурсии интересны и вкусны. Вы узнаете самое интересное о Португалии в непринужденной обстановке!
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37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 ноября 2019
Впечатления от этой экскурсии только положительные, очень довольна что воспользовалась данной услугой. Отлично подготовленный маршрут, ненавязчивая подача информации и чувство, что ты узнал город как с исторической стороны так и с современный всего за 4 часа.. Наш гид Анна профессиональный и эрудированный человек, при этом было чувство, что мы уже знакомы и наше общение проходило не принуждённо. Выражаю огромную благодарность и могу с уверенностью посоветовать ее другим туристам!
21 сентября 2019
Большое спасибо Анне! Очень интересно, увлекательно , содержательно.
16 марта 2019
Огромное спасибо Анне за экскурсию! Отличный маршрут для знакомства с Порту. Всем рекомендую!
17 октября 2018
Заказали экскурсию по историческому центру Порту. Нашим гидом был Анатолий. По итогу нам было так интересно, что мы даже не заметили, как быстро прошли 4 часа (это не громкие слова, а в действительности так). Благодаря Анатолию, очень хорошо знающему город и португальцев, Порту для нас теперь имеет свое лицо. Это не просто один из городов, который мы посетили, а уже город, который оставил свой след. Мы были в Порту проездом всего один день, и такая насыщенная экскурсия была как нельзя кстати. Очень увлекательный маршрут экскурсии, много разных мелочей, наблюдений, шуток и вообще случаев из жизни португальцев мы услышали от Анатолия. Не будет скучно никому. Тем, кому важны именно исторические факты, тоже есть много чего послушать. Конечно, о городах и разных местах можно почитать в интернете и составить о них мнение. Но это не сравнится с тем, когда ты сам ходишь по улицам какого-то города и слушая рассказ гида понимаешь, что за люди в нем живут, какие события были в том или ином месте. Рекомендую.
Mykhailo
28 августа 2018
Анна - Профессионал с большой буквы. Спасибо за экскурсию по историческому центру Порту.
Рекомендую!
24 июня 2018
Вся экскурсия прошла на одном дыхание.
Анна, молодец. Смогла заинтересовать меня, жену и сына (12лет).
Спасибо.
23 мая 2018
Ходили на экскурсию с Анатолием. Очень понравилось. Хорошо составлен маршрут и очень интересный рассказ.4 часа пролетели незаметно.
2 мая 2018
Ольга- прекрасный экскурсовод! Город знает отлично, рассказчик замечательный, умеет подавать информацию как для 8-милетнего ребёнка, так и для взрослого. Все понравилось!
Но!
1- не уверенна, порекомендую ли такой формат семьям с детьми: очень много информации и надо двигаться быстро. Очень здорово для взрослых, тяжело с коляской.
2- Ольга оказалась отличным гидом, но мы ждали Анну- Анну, которую продвигает ваш сайт. Информации о других гидах на сайте просто нет. Кого то это может сильно разочаровать.
17 апреля 2018
Экскурсия очень понравилась! Анна обладает богатым об’емом знаний по истории Португалии и Порто. Прекрасный русский, отличная дикция, хороший темп экскурсии. Мы сами два дня много ездили и ходили по городу, а она показала нам неизведанные места, порекомендовала чудесный ресторан, где после экскурсии мы пообедали козлёночком. На пять с плюсом!
2 апреля 2018
Во время нашего путешествия по Португалии мы решили прогуляться по Порту с профессиональным экскурсоводом. Экскурсию проводил Анатолий. Очень приятный молодой человек, располагает к общению. Прогулка получилась очень интересной и познавательной, и даже дождь не испортил наше впечатление от этого душевного города! Кроме познания истории и архитектуры Порту, во время экскурсии Анатолий показал нам кафе, где мы попробовали превосходное домашнее зеленое вино, а потом продолжили экскурсию в погребах Grehams. Мы под впечатлением от Порту, спасибо Анатолию!
Ещё 27 отзывов

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