37 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Мы прогуляемся по набережной Рибейра, зайдем в книжный магазин Лелло, рассмотрим кафедральный собор Сэ, побываем на станции Сан Бенту, в церкви Кармелитов и в еврейском квартале, сфотографируем граффити и барочные церкви, украшенные снаружи сине-белой плиткой, а изнутри — изумительной позолоченной резьбой по дереву!

В ходе экскурсии я расскажу об основных моментах истории Португалии, в которых Порту принимал непосредственное участие, а также поделюсь местными городскими легендами.

В конце экскурсии или в обеденное время вы сможете попробовать блюда местной кухни (треска, франсезинья, tripas à moda do Porto). Конечно же, я подскажу, где перекусить и чем заняться в свободное время после экскурсии!

По желанию экскурсия может быть дополнена посещением подвалов винодельни портвейнов с дегустацией этого замечательно крепленого вина.