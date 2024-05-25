Дегустации на экскурсиях в Порту – попробуйте новое на вкус

Найдено 8 экскурсий в категории «Дегустационные туры» в Порту на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вкусный Порту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Вкусный Порту: погружение в мир португальских вкусов
Приглашаем вас на увлекательное гастрономическое путешествие по Порту, где каждый уголок скрывает уникальные вкусы и ароматы
Начало: в раойне метро Trindade
«Все португальцы — большие сладкоежки, поэтому следующим пунктом прогулки будет дегустация главного местного десерта — пирожных паштел-де-ната — с чашечкой ароматного кофе»
22 июня в 15:00
29 июня в 11:00
92 за всё до 5 чел.
Португальская сказка о Зеленом вине
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
6 отзывов
Португальская сказка о Зеленом вине: уникальное путешествие и дегустация
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по зеленым склонам Миню, где вы узнаете секреты знаменитого Зеленого вина
«Посетив их владения и прогулявшись по живописному старинному саду, мы отправимся на дегустацию зеленых вин, которая будет сопровождаться подачей двух видов сыров, также производимых в этом поместье»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
180 за всё до 7 чел.
Родина Vinho do Porto - город Порту
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
5 отзывов
Родина Vinho do Porto - уникальное путешествие по городу Порту
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторических улочек до великолепных винных погребов с дегустацией
«В финале этого увлекательного визита мы можем запланировать дегустацию»
Сегодня в 15:30
Завтра в 09:00
200 за всё до 10 чел.
Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Яркие эмблемы Португалии: путешествие из Порту в Брагу и Гимарайнш
Погрузитесь в мир португальской культуры с экскурсией из Порту. Исторические города, винодельни и дегустации ждут вас
Начало: От вашего отеля
«Вам будет предложена дегустация напитков вместе с сырной тарелкой»
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
265 за всё до 5 чел.
Яркий Порту и крепкий портвейн
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Яркий Порту и крепкий портвейн: путешествие по душе Португалии
Погрузитесь в атмосферу Порту: от исторического центра до волшебного мира портвейна. Экскурсия, которая оставит незабываемые впечатления
«По завершении «теоретической» части, вас ожидает дегустация трех категорий вин, дабы вы смогли оценить необычайный букет вкуса и аромата каждого из них и понять их различия»
Завтра в 08:30
10 июня в 08:00
140 за всё до 7 чел.
Погружение в мир португальского портвейна: групповая экскурсия-дегустация
Мини-группа
1 час
Погружение в мир португальского портвейна: уникальное винное приключение
Знакомство с портвейном в Порту: от истории до дегустации. Почувствуйте вкус истории в каждом бокале
Начало: На набережной
«Ваши ощущения до дегустации и после будет совершенно разными»
Расписание: в субботу в 18:30, в воскресенье в 17:00
Сегодня в 18:30
Завтра в 17:00
40 за человека
Винно-гастрономический Порту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по винно-гастрономическому Порту
Забудьте о повседневности на 3 часа, погружаясь в мир португальских вин и деликатесов вместе с эксклюзивной экскурсией
Начало: у станции метро Trindade
«Дегустация портвейна или шоколада»
10 июня в 13:00
14 июня в 14:00
от 110 за всё до 10 чел.
По винодельням с почётным сомелье Португалии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
По винодельням с почётным сомелье Португалии
Погрузитесь в мир португальского виноделия с опытным сомелье. Посетите две винодельни, попробуйте лучшие вина и узнайте о жизни Магеллана
«Дегустации не включены в стоимость: первая винодельня — €30 с человека, вторая винодельня — €30 с человека»
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от 450 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Катя
    25 мая 2024
    Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
    Огромное спасибо Юлии за интересную экскурсию. Было приятно общаться, получили массу положительных впечатлений. Юлия очень ответственно подходит к своей работе,
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    старается дать максимум. Юлия познакомила нас с историей, культурой, архитектурой Португалии, с ее современной жизнью и дала нам много дополнительной полезной информации, в том числе, по виноделию, портвейнам и другим сторонам португальской жизни. День нашей экскурсии был самым дождливым днем за время нашего путешествия, но благодаря Юлии и хорошо составленному плану, дождь нам совсем не помешал полноценно посмотреть Брагу и Гимарайнш, посетить многие достопримечательности и получить объемное представление об этих исторических городах. Отдельно хотим поблагодарить Юлиного мужа прекрасного человека и интереснейшего собеседника Уго – музыканта, профессора, мастера по айкидо, который по совместительству был нашим водителем.

  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Яркий Порту и крепкий портвейн
    Моим туристам, для которых я использовала вашу платформу в организации экскурсий, понравилось абсолютно всё, все гиды, их подача истории стран
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    и городов, глубокое знание истории, а главное та любовь к городу, о котором они рассказывают, понравилось всем моим туристам, я ни капли не пожалела, что воспользовалась услугами вашей платформы. Спасибо большое, всем успехов и здоровья!

  • М
    Марина
    29 марта 2024
    Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
    Если кто-то ищет обладающего глубокими знаниями, любящего своё дело и своих клиентов экскурсовода - вам к Юлии. Давно не встречали
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    такого профессионализма. Десятичасовая поездка с Юлией пролетела, несмотря на очень плохую погоду, незаметно. Кроме того, Юлия дала много полезной информации о Порту и окрестностях. Ещё раз огромное спасибо!

  • П
    Полина
    7 февраля 2024
    Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
    Юлия несомненно обладает потрясающими знаниями материала и очень чувствительна и внимательна к своим туристам, что обеспечивает очень высокое качество экскурсии. К
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    тому же Юлия очень приятный и интелегентный человек, с ней прекрасно провести время! Очень рекомендуем еë незабыааемые экскурсии(у нас было 2 + масса дополнительной информации по мейлу) Абсолютно превосходно!

  • Н
    Нонна
    2 октября 2023
    Вкусный Порту
    Мы получили огромное удовольствие! Мы благодарны Кате за замечательную прогулку по ‘Вкусному Порту’. Мы узнали некоторые тонкости португальской кухни, послушали историю Португалии, получили рекомендации где вкусно поесть, и коечно же, попробовали местные закуски и лакомства. Очень понравилось! Рекомендуем!
  • А
    Алина
    31 июля 2023
    Португальская сказка о Зеленом вине
    Очень понравилось! Гид умничка! Интересно и много рассказывал. Рекомендую.
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  • Ж
    Жанна
    5 июля 2023
    Португальская сказка о Зеленом вине
    Компания друзей из 4 человек чудесно провела время в сопровождении Влада на экскурсии. Вовремя забрали от гостиницы на комфортном и
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    чистом автомобиле. Дорога на винодельню сопровождалась рассказом, ответами на наши вопросы. Парк на винодельне покорил красотой, Влад нам все пояснял, посвятил в тонкости жизни и работы на винодельческом частном предприятии. Поговорили и об истории, и об экономике, о жизненном укладе. Влад открытый, приятный, знающий гид. Всё прошло, как было заявлено. Очень понравилось! Благодарим!

  • Д
    Дарья
    4 июня 2023
    Вкусный Порту
    Экскурсия с Катериной открыла для нас Порту с вкусной стороны! Привычные улочки приветствовали отличными закусками, вкусным кофе, десертами и конечно
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    же портвейном. Каждая остановка была сопровождена интересным комментарием, гастрономическим изыском Португалии и теплой беседой. Без сомнений, это была лучшая экскурсия по Порту!!! Безмерная благодарность гиду за дружелюбную атмосферу, приятную беседу и вкусняшки:)

  • В
    Владимир
    6 мая 2023
    Родина Vinho do Porto - город Порту
    Ирина очень опытный и знающий португальский экскурсовод. Вызывает большое уважение её обьём знаний в деле производства вин Но более всего подкупает
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    искреннее желание помочь не запутаться в богатом семействе портвейнов и выбрать заветную покупка для приятных воспоминаний о городе Порто! Наша высокая оценка и уважение Ирине!

  • Ю
    Юлия
    8 ноября 2022
    Вкусный Порту
    Наша экскурсия была информативна. Многое узнали об истории и архитектуре города, попробовали местные блюда и продегустировали портвейн. Экскурсовод была очень приветлива и с готовностью отвечала на наши вопросы. В общем и целом мы остались довольны.

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Дегустационные туры»

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  1. Вкусный Порту
  2. Португальская сказка о Зеленом вине
  3. Родина Vinho do Porto - город Порту
  4. Яркие эмблемы Португалии: из Порту - в Брагу и Гимарайнш
  5. Яркий Порту и крепкий портвейн
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  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Порту в июне 2024
Сейчас в Порту в категории "Дегустационные туры" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 40 до 450. Туристы уже оставили гидам 52 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Порту (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 8 экскурсий на 2024 год по теме «Дегустационные туры», 52 ⭐ отзыва, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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