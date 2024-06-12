Групповая экскурсия «Порту: всё самое интересное» предлагает уникальную возможность узнать, как Порту дал имя Португалии, где найти золото из реки Дору и зачем Эйфель приехал в Португалию. Узнаете, какого итальянца
7 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура
- 📚 Знаменитый книжный магазин
- 🏰 Высочайшая башня города
- 🏠 Самый узкий дом
- 📸 Популярный бело-голубой фасад
- 🛳️ Прогулка по набережной реки Дору
- 🕵️ Интересные исторические факты
Что можно увидеть
- Книжный магазин
- Высочайшая башня
- Самый узкий дом
- Бело-голубой фасад
Ближайшие даты:
Время начала: 12:15, 12:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы пройдётесь по набережной реки Дору в окружении красочных домиков и необычных кораблей. Насладитесь колоритными лабиринтами узких улочек и восхититесь помпезными зданиями 19–20 веков. И узнаете:
- Как Порту дал имя Португалии
- Где найти золото из реки Дору
- Зачем Эйфель приехал в Португалию
- Какого итальянца называют отцом города
- Где был и где не был Гарри Поттер
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
в среду в 12:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€34
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка Jardim da Cordoaria
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 12:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Порту
Провели экскурсии для 3181 туриста
Привет, меня зовут Юлия. Я лицензированный русскоговорящий гид в Португалии. На своих экскурсиях я предлагаю посетить знаменитые достопримечательности, а также интересные места вдали от стандартных туристических дорог. Такие места помогаютЗадать вопрос
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