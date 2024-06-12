Групповая экскурсия «Порту: всё самое интересное» предлагает уникальную возможность узнать, как Порту дал имя Португалии, где найти золото из реки Дору и зачем Эйфель приехал в Португалию. Узнаете, какого итальянца

называют отцом города и где был, а где не был Гарри Поттер. Экскурсию проведёт опытный гид, который поделится интересными фактами и историями. Это идеальный способ познакомиться с культурой и историей Порту, наслаждаясь его архитектурой и атмосферой

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Время начала: 12:15, 12:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы пройдётесь по набережной реки Дору в окружении красочных домиков и необычных кораблей. Насладитесь колоритными лабиринтами узких улочек и восхититесь помпезными зданиями 19–20 веков. И узнаете:

Как Порту дал имя Португалии

Где найти золото из реки Дору

Зачем Эйфель приехал в Португалию

Какого итальянца называют отцом города

Где был и где не был Гарри Поттер

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.