Порту: всё самое интересное

Погрузитесь в атмосферу древнего Порту, прогуляйтесь по уютным улочкам и полюбуйтесь архитектурой. Узнайте интересные факты о городе и его знаменитых местах
Групповая экскурсия «Порту: всё самое интересное» предлагает уникальную возможность узнать, как Порту дал имя Португалии, где найти золото из реки Дору и зачем Эйфель приехал в Португалию. Узнаете, какого итальянца
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называют отцом города и где был, а где не был Гарри Поттер. Экскурсию проведёт опытный гид, который поделится интересными фактами и историями.

Это идеальный способ познакомиться с культурой и историей Порту, наслаждаясь его архитектурой и атмосферой

7 причин купить эту экскурсию

  1. 🏛️ Уникальная архитектура
  2. 📚 Знаменитый книжный магазин
  3. 🏰 Высочайшая башня города
  4. 🏠 Самый узкий дом
  5. 📸 Популярный бело-голубой фасад
  6. 🛳️ Прогулка по набережной реки Дору
  7. 🕵️ Интересные исторические факты

Что можно увидеть

  • Книжный магазин
  • Высочайшая башня
  • Самый узкий дом
  • Бело-голубой фасад
Порту: всё самое интересное
Порту: всё самое интересное
Порту: всё самое интересное
Ближайшие даты:
Время начала: 12:15, 12:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы пройдётесь по набережной реки Дору в окружении красочных домиков и необычных кораблей. Насладитесь колоритными лабиринтами узких улочек и восхититесь помпезными зданиями 19–20 веков. И узнаете:

  • Как Порту дал имя Португалии
  • Где найти золото из реки Дору
  • Зачем Эйфель приехал в Португалию
  • Какого итальянца называют отцом города
  • Где был и где не был Гарри Поттер

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

в среду в 12:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€34
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парка Jardim da Cordoaria
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 12:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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