Добро пожаловать в великолепный город 🏙️ Порту!

Мы прогуляемся с вами по самым интересным достопримечательностям города, а так же по старинным и узким улочкам.

Я расскажу вам историю 📖 города и его легенды. Мы пройдемся по знаменитому мосту Дона Луиша и попробуем настоящий портвейн! Посетим старинные церкви и самые красивые 🤩 обзорные площадки. За время нашей прогулки вы познакомитесь с жизнью города и полюбите его!

Мы начнем нашу обзорную экскурсию ⛳ с современной и модерновой площади Алиадуш, построенной в парижском стиле. Затем мы направимся в сторону самого красивого в Европе Вокзала Sao Bento, где с первых минут вы погрузитесь в глубоко вековую историю государства.

По дороге на вокзал мы зайдем с вами в первую церковь ⛪ в нашем маршруте - церковь dos Congregados, здесь мы сможем заглянуть в самое сердце католической религии, ведь Португалия - одна из самых строгих религиозных католических государств в истории Европы.

После посещения Вокзала мы отправимся на холм Pena Ventosa, именно с этого места когда-то начал строиться прекрасный Порту, и именно здесь находится самое старинное и монументальное сооружение города – кафедральный собор Се. Я рекомендую отдельно посетить Собор (не во время экскурсии) это занимает некоторое время но того стоит.

От Собора мы двинемся по мосту дона Луиша I и попадем в один из муниципальных округов город Вила Нова де Гая. В этом городе вас ждет знаменитый памятник архитектуры Serra do Pilar и ее чудесная смотровая площадка). Сегодня это место служит воинской частью. После небольшой остановки и фотосъемки я отведу вас в винный погреб, где вы сможете попробовать настоящий портвейн. Я расскажу вам о приготовлении и разновидностях этого замечательного напитка.

Слегка охмелев, мы с вами прогуляемся по невероятно красивой набережной реки Доуру и выйдем на площадь инфанта Энрике. Там вы увидите старейшую церковь святого Францишку. После этого мы направимся в сторону самого высокого здания в Порту и одной из самых узнаваемых достопримечательностей 🏛️ - башни Клеригуш.

Затем мы свернем с привычного туристу маршруту и заглянем в потайное местечко, где вашему взору Порту откроется совсем с другой стороны.

Следующей нашей остановкой будет площадь львов, где я расскажу про местных студентов и их традиции, а также про их роль в создании знаменитого романа о Гарри Поттере.

И напоследок я приведу вас в церкви Кармы и Кармелитов. Эти церкви и их убранство покорят вас.

Закончим мы наш маршрут возле знаменитого книжного магазина "livraria lello & irmao", который я рекомендую посетить.

Наша экскурсия будет посвящена:

истории города – всем важным этапам развития, взлетам и падениям.

святым местам, которыми полон Порту.

захватывающим историям, которые произошли на самом деле и могут переплюнуть любой голливудский фильм 🎥 и традициям местных жителей.

Обо всем этом мы поговорим на протяжении нашей прогулки.

Порту и я будем ждать вас дорогие гости! До скорой встречи!