  1. Португалия
  2. Экскурсии

Порту - город моего сердца!

Anna B.
Anna B. – Гид из Порту
Порту - город моего сердца!
Задать вопрос
  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €60 за экскурсию

    Заказать экскурсию
Порту - город моего сердца!
Порту - город моего сердца!

Что вы увидите

  • Вокзал Sao Bento - самый красивый вокзал в Европе
  • Кафедральный Собр Се - самое старое здание в Порту
  • Serra do Pilar и ее чудесная смотровая площадка
  • Винные погреба с дегустацией портвейна
  • Torre dos Clerigos - великолепную церковь и башню
  • Praca dos leoes – я расскажу о традициях португальских студентов
  • книжный магазин livraria lello & irmao
  • церковь Карму и церковь Кармелитов
  • церковь Сан – Франсишку – готическая и единственная в своем роде
  • и многие другие сюрпризы.
Добро пожаловать в великолепный город 🏙️ Порту!
Мы прогуляемся с вами по самым интересным достопримечательностям города, а так же по старинным и узким улочкам.
Я расскажу вам историю 📖 города и его легенды. Мы пройдемся по знаменитому мосту Дона Луиша и попробуем настоящий портвейн! Посетим старинные церкви и самые красивые 🤩 обзорные площадки. За время нашей прогулки вы познакомитесь с жизнью города и полюбите его!
Мы начнем нашу обзорную экскурсию ⛳ с современной и модерновой площади Алиадуш, построенной в парижском стиле. Затем мы направимся в сторону самого красивого в Европе Вокзала Sao Bento, где с первых минут вы погрузитесь в глубоко вековую историю государства.
По дороге на вокзал мы зайдем с вами в первую церковь ⛪ в нашем маршруте - церковь dos Congregados, здесь мы сможем заглянуть в самое сердце католической религии, ведь Португалия - одна из самых строгих религиозных католических государств в истории Европы.
После посещения Вокзала мы отправимся на холм Pena Ventosa, именно с этого места когда-то начал строиться прекрасный Порту, и именно здесь находится самое старинное и монументальное сооружение города – кафедральный собор Се. Я рекомендую отдельно посетить Собор (не во время экскурсии) это занимает некоторое время но того стоит.
От Собора мы двинемся по мосту дона Луиша I и попадем в один из муниципальных округов город Вила Нова де Гая. В этом городе вас ждет знаменитый памятник архитектуры Serra do Pilar и ее чудесная смотровая площадка). Сегодня это место служит воинской частью. После небольшой остановки и фотосъемки я отведу вас в винный погреб, где вы сможете попробовать настоящий портвейн. Я расскажу вам о приготовлении и разновидностях этого замечательного напитка.
Слегка охмелев, мы с вами прогуляемся по невероятно красивой набережной реки Доуру и выйдем на площадь инфанта Энрике. Там вы увидите старейшую церковь святого Францишку. После этого мы направимся в сторону самого высокого здания в Порту и одной из самых узнаваемых достопримечательностей 🏛️ - башни Клеригуш.
Затем мы свернем с привычного туристу маршруту и заглянем в потайное местечко, где вашему взору Порту откроется совсем с другой стороны.
Следующей нашей остановкой будет площадь львов, где я расскажу про местных студентов и их традиции, а также про их роль в создании знаменитого романа о Гарри Поттере.
И напоследок я приведу вас в церкви Кармы и Кармелитов. Эти церкви и их убранство покорят вас.
Закончим мы наш маршрут возле знаменитого книжного магазина "livraria lello & irmao", который я рекомендую посетить.

Наша экскурсия будет посвящена:

  • истории города – всем важным этапам развития, взлетам и падениям.
  • святым местам, которыми полон Порту.
  • захватывающим историям, которые произошли на самом деле и могут переплюнуть любой голливудский фильм 🎥 и традициям местных жителей.
  • Обо всем этом мы поговорим на протяжении нашей прогулки.
Порту и я будем ждать вас дорогие гости! До скорой встречи!
Что входит
  • Пешеходный маршрут.
Что не входит
  • Посещение и вход в церковь - от 3 до 6 евро.
  • Пощение книжного магазина - 5 евро.
  • Канатная дорога ( по желанию) - 6 евро
  • Дегустация портвейна - от 2 евро за пробу.
Начало
🚩 метро Алиадуш ( dos Aliados)
Место завершения
🏁 Книжный магазин l'ivraria lello & irmao"
Порту - город моего сердца!
Порту - город моего сердца!
Порту - город моего сердца!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Anna B.
Anna B.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мне

Еще несколько необычных экскурсий в Порту

Первое свидание с Порту
37
5 часов
Первое свидание с Порту
160 отзывов
Колорит живописных кварталов на насыщенной обзорной экскурсии
Порту шаг за шагом
65
4 часа
Порту шаг за шагом
135 отзывов
Погрузиться в историю, увидеть красивейшие церкви и полюбоваться панорамами
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
65
3 часа
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
110 отзывов
Пройти по знаковым местам города и узнать его секреты — от вина до Гарри Поттера
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
скидка19%
72
58
4 часа
Влюбитесь в Португалию, влюбитесь в Порту
92 отзыва
Увидеть настоящую жизнь португальцев на прогулке по самым ярким местам города
Добро пожаловать в Порту!
45
3 часа
Добро пожаловать в Порту!
87 отзывов
Главные достопримечательности, нетривиальные факты и повседневная жизнь города на обзорной экскурсии
Порту — любовь с первого взгляда
скидка20%
60
48
3 часа
Порту — любовь с первого взгляда
78 отзывов
Увидеть «визитные карточки» города и посетить знаменитые подвалы с портвейном