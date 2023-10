Татьяна — ваша команда гидов в Порту

Привет! Мы — друзья того самого Приведения из Stories of the Ghost, которое знает всё о городских легендах, исторических фактах и местных традициях. Он и рассказал нам истории, составляющие основу наших экскурсий. Так что на них вы не услышите ни слова выдумки. Португальская история так богата, что в этом нет необходимости. Мы горячо любим Порто, интересуемся португальским культурным наследием и витиеватым путём становления этой нации. Мы готовы часами говорить о красотах страны, богатстве её традиций и кулинарии. Но на экскурсиях Stories of the Ghost мы подсвечиваем самые мистические, пугающие, абсурдные факты, о которых вам не расскажут другие гиды. После этой экскурсии Португалия и Порто из плоской солнечной картинки станет объёмным эмоционально наполненным феноменом, который вы захотите обсудить с друзьями. О таком просто нельзя молчать! Случайности не случайны, и каждого из нас привёл сюда особый интерес: Татьяну — интерес к мистическим необъяснимым происшествиям, Селину — к картам таро, Ольгу — к символам и знакам. Думаю, и тот, кто выберет эту экскурсию, не будет случайным человеком. Если вам интересно исследовать необычные традиции, мистические истории, странности местной культуры, забронируйте наши экскурсии. Вы удивитесь, насколько колоритная эта страна, Португалия.

