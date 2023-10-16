Тёмная сторона Порту: мистика, судебные процессы и магические ритуалы

Увидеть изнанку туристического города и открыть его секреты, о которых не принято говорить

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Приглашаю вас перейти на тёмную сторону мистического Порту! Мы прогуляемся по скрытым от любопытных глаз местам, но и про известные достопримечательности тоже не забудем.

По пути вы узнаете, зачем португальцы сжигают фигурки детей, какие привидения мешают спать жителям города, почему получение высшего образования здесь опасно для жизни и многое другое.
Тёмная сторона Порту: мистика, судебные процессы и магические ритуалы
Тёмная сторона Порту: мистика, судебные процессы и магические ритуалы
Тёмная сторона Порту: мистика, судебные процессы и магические ритуалы
Тёмная сторона Порту: мистика, судебные процессы и магические ритуалы
Тёмная сторона Порту: мистика, судебные процессы и магические ритуалы
Тёмная сторона Порту: мистика, судебные процессы и магические ритуалы
Тёмная сторона Порту: мистика, судебные процессы и магические ритуалы
Тёмная сторона Порту: мистика, судебные процессы и магические ритуалы
Тёмная сторона Порту: мистика, судебные процессы и магические ритуалы
Ближайшие даты:
16
окт
17
окт
18
окт
19
окт
20
окт
21
окт
22
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Маршрут проходит по центральным улицам мимо главных достопримечательностей, таких как вокзал São Bento, площадь Aliados, башня Clérigos, церковь Carmo, больница Santo Antônio. Также вы увидите изнанку туристического Порту и познакомитесь с его секретами, о которых не принято говорить на обычных обзорных экскурсиях.

Вы узнаете:

  • Какие привидения не дают спокойно спать жителям северной столицы;
  • За какими скандальными судебными процессами в Порту следили как за реалити-шоу;
  • Зачем историки врут о крупнейшей трагедии в Порту;
  • Почему Фернандо Пессоа считается самым мистическим португальским писателем;
  • Кто такая знаменитая «женщина-мужчина», за чьей жизнью и внезапной смертью следила пресса;
  • Как португальцы пытают святого, чтобы найти себе пару;
  • Зачем они сжигают фигурки детей и органов;
  • Как заключённые попадали в камеры без дверей;
  • Какое наказание назначал суд за супружескую измену;
  • Почему именно женщина стала первым серийным убийцей в Португалии;
  • Какие сладости едят португальцы, чтобы сохранить мужскую силу в старости;
  • Почему получать высшее образование здесь может быть опасным для жизни.

Кому подойдёт маршрут

Мы пройдем около 2,5 км. Порто — холмистый город, но маршрут продуман так, что трудных подъёмов не будет. Однако лучше выбрать удобную обувь на плоской подошве из-за нескольких участков с неровной брусчаткой. Я не рекомендую эту экскурсию людям, которые:

  • испытывают сложности с передвижением пешком,
  • передвигаются на инвалидной коляске,
  • путешествуют с детьми в коляске.

Организационные детали

  • Эта экскурсия станет прекрасным дополнением к стандартной обзорной прогулке по городу
  • Все достопримечательности осматриваются только снаружи
  • На экскурсию допускаются только совершеннолетние гости и жители Порто. Из-за историй о насилии было введено возрастное ограничение 18+.
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в здании вокзала São Bento
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Порту

Индивидуальные
Пешеходные
Необычные
Летние

Похожие туры из Порту

Добро пожаловать в Порту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
164 отзыва
Добро пожаловать в Порту
Главные достопримечательности, нетривиальные факты и повседневная жизнь города на обзорной экскурсии
на Praça dos Leões (площадь Львов)
Завтра
18 окт
19 окт
21 окт
80 за всё до 4 чел.
Порту - город моего сердца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Порту - город моего сердца
Старинный книжный, живописный вокзал Сан-Бенту, мост Луиша I - и много-много ярких историй о городе
метро Aliados, возле входа в MacDonalds
22 окт
23 окт
24 окт
25 окт
90 за всё до 5 чел.
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
168 отзывов
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Пройти по знаковым местам города и узнать его секреты - от вина до Гарри Поттера
у Фонтана со львами
22 окт
28 окт
29 окт
30 окт
90 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Порту. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Порту
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду
ХОРОШО
🧭
ТАМ