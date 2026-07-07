Приглашаю вас перейти на тёмную сторону мистического Порту! Мы прогуляемся по скрытым от любопытных глаз местам, но и про известные достопримечательности тоже не забудем. По пути вы узнаете, зачем португальцы сжигают фигурки детей, какие привидения мешают спать жителям города, почему получение высшего образования здесь опасно для жизни и многое другое.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Маршрут проходит по центральным улицам мимо главных достопримечательностей, таких как вокзал São Bento, площадь Aliados, башня Clérigos, церковь Carmo, больница Santo Antônio. Также вы увидите изнанку туристического Порту и познакомитесь с его секретами, о которых не принято говорить на обычных обзорных экскурсиях.

Вы узнаете:

Какие привидения не дают спокойно спать жителям северной столицы;

За какими скандальными судебными процессами в Порту следили как за реалити-шоу;

Зачем историки врут о крупнейшей трагедии в Порту;

Почему Фернандо Пессоа считается самым мистическим португальским писателем;

Кто такая знаменитая «женщина-мужчина», за чьей жизнью и внезапной смертью следила пресса;

Как португальцы пытают святого, чтобы найти себе пару;

Зачем они сжигают фигурки детей и органов;

Как заключённые попадали в камеры без дверей;

Какое наказание назначал суд за супружескую измену;

Почему именно женщина стала первым серийным убийцей в Португалии;

Какие сладости едят португальцы, чтобы сохранить мужскую силу в старости;

Почему получать высшее образование здесь может быть опасным для жизни.

Кому подойдёт маршрут

Мы пройдем около 2,5 км. Порто — холмистый город, но маршрут продуман так, что трудных подъёмов не будет. Однако лучше выбрать удобную обувь на плоской подошве из-за нескольких участков с неровной брусчаткой. Я не рекомендую эту экскурсию людям, которые:

испытывают сложности с передвижением пешком,

передвигаются на инвалидной коляске,

путешествуют с детьми в коляске.

Организационные детали