Приглашаю вас перейти на тёмную сторону мистического Порту! Мы прогуляемся по скрытым от любопытных глаз местам, но и про известные достопримечательности тоже не забудем.
По пути вы узнаете, зачем португальцы сжигают фигурки детей, какие привидения мешают спать жителям города, почему получение высшего образования здесь опасно для жизни и многое другое.
По пути вы узнаете, зачем португальцы сжигают фигурки детей, какие привидения мешают спать жителям города, почему получение высшего образования здесь опасно для жизни и многое другое.
Описание экскурсии
Маршрут проходит по центральным улицам мимо главных достопримечательностей, таких как вокзал São Bento, площадь Aliados, башня Clérigos, церковь Carmo, больница Santo Antônio. Также вы увидите изнанку туристического Порту и познакомитесь с его секретами, о которых не принято говорить на обычных обзорных экскурсиях.
Вы узнаете:
- Какие привидения не дают спокойно спать жителям северной столицы;
- За какими скандальными судебными процессами в Порту следили как за реалити-шоу;
- Зачем историки врут о крупнейшей трагедии в Порту;
- Почему Фернандо Пессоа считается самым мистическим португальским писателем;
- Кто такая знаменитая «женщина-мужчина», за чьей жизнью и внезапной смертью следила пресса;
- Как португальцы пытают святого, чтобы найти себе пару;
- Зачем они сжигают фигурки детей и органов;
- Как заключённые попадали в камеры без дверей;
- Какое наказание назначал суд за супружескую измену;
- Почему именно женщина стала первым серийным убийцей в Португалии;
- Какие сладости едят португальцы, чтобы сохранить мужскую силу в старости;
- Почему получать высшее образование здесь может быть опасным для жизни.
Кому подойдёт маршрут
Мы пройдем около 2,5 км. Порто — холмистый город, но маршрут продуман так, что трудных подъёмов не будет. Однако лучше выбрать удобную обувь на плоской подошве из-за нескольких участков с неровной брусчаткой. Я не рекомендую эту экскурсию людям, которые:
- испытывают сложности с передвижением пешком,
- передвигаются на инвалидной коляске,
- путешествуют с детьми в коляске.
Организационные детали
- Эта экскурсия станет прекрасным дополнением к стандартной обзорной прогулке по городу
- Все достопримечательности осматриваются только снаружи
- На экскурсию допускаются только совершеннолетние гости и жители Порто. Из-за историй о насилии было введено возрастное ограничение 18+.
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В здании вокзала São Bento
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 23 туристов
Мы не просто пересказываем даты из путеводителей. Нас интересует другая сторона города — та, что прячется за красивыми фасадами, туристическими легендами и открытками. Живём в Порту много лет, изучаем местный фольклор,
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Очень рекомендую для тех, кто не особо тянется к обычных экскурсиям, а хочет интересных историй из относительно недавнего прошлого. Город раскрылся совершенно по-другому! Нам (группе из 5 девушек 24-45) очень понравилось. Нишево, эмоционально, познавательно)
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Экскурсия выглядит как прогулка со старым другом,который в доступной и интересной форме делится фактами о темной стороне города. Тех,которые случались когда то и тех которые дожили до наших дней. Увиденное и услышанное не оставит вас равнодушным! Спасибо Татьяне за доставленные впечатления!
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Самая необычная экскурсия, которая у нас была. Изначально нас зацепило таинственное название экскурсии и не прогадали. Вечерний Порту с загадочными историями от Татьяны запомнятся на долго.
Татьяна очень харизматичный и интересный
Татьяна очень харизматичный и интересный
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И
Эта экскурсия хорошее дополнение к обзорной экскурсии по Порто. Татьяна приятный человек, хорший и много знающий разказчик.
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