Увидеть изнанку туристического города и открыть его секреты, о которых не принято говорить
Приглашаю вас перейти на тёмную сторону мистического Порту! Мы прогуляемся по скрытым от любопытных глаз местам, но и про известные достопримечательности тоже не забудем.
По пути вы узнаете, зачем португальцы сжигают фигурки детей, какие привидения мешают спать жителям города, почему получение высшего образования здесь опасно для жизни и многое другое.
По пути вы узнаете, зачем португальцы сжигают фигурки детей, какие привидения мешают спать жителям города, почему получение высшего образования здесь опасно для жизни и многое другое.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Маршрут проходит по центральным улицам мимо главных достопримечательностей, таких как вокзал São Bento, площадь Aliados, башня Clérigos, церковь Carmo, больница Santo Antônio. Также вы увидите изнанку туристического Порту и познакомитесь с его секретами, о которых не принято говорить на обычных обзорных экскурсиях.
Вы узнаете:
- Какие привидения не дают спокойно спать жителям северной столицы;
- За какими скандальными судебными процессами в Порту следили как за реалити-шоу;
- Зачем историки врут о крупнейшей трагедии в Порту;
- Почему Фернандо Пессоа считается самым мистическим португальским писателем;
- Кто такая знаменитая «женщина-мужчина», за чьей жизнью и внезапной смертью следила пресса;
- Как португальцы пытают святого, чтобы найти себе пару;
- Зачем они сжигают фигурки детей и органов;
- Как заключённые попадали в камеры без дверей;
- Какое наказание назначал суд за супружескую измену;
- Почему именно женщина стала первым серийным убийцей в Португалии;
- Какие сладости едят португальцы, чтобы сохранить мужскую силу в старости;
- Почему получать высшее образование здесь может быть опасным для жизни.
Кому подойдёт маршрут
Мы пройдем около 2,5 км. Порто — холмистый город, но маршрут продуман так, что трудных подъёмов не будет. Однако лучше выбрать удобную обувь на плоской подошве из-за нескольких участков с неровной брусчаткой. Я не рекомендую эту экскурсию людям, которые:
- испытывают сложности с передвижением пешком,
- передвигаются на инвалидной коляске,
- путешествуют с детьми в коляске.
Организационные детали
- Эта экскурсия станет прекрасным дополнением к стандартной обзорной прогулке по городу
- Все достопримечательности осматриваются только снаружи
- На экскурсию допускаются только совершеннолетние гости и жители Порто. Из-за историй о насилии было введено возрастное ограничение 18+.
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в здании вокзала São Bento
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Порту
Привет! Мы — друзья того самого Приведения из Stories of the Ghost, которое знает всё о городских легендах, исторических фактах и местных традициях. Он и рассказал нам истории, составляющие основу наших экскурсий. Так что на них вы не услышите ни слова выдумки. Португальская история так богата, что в этом нет необходимости. Мы горячо любим Порто, интересуемся португальским культурным наследием и витиеватым путём становления этой нации. Мы готовы часами говорить о красотах страны, богатстве её традиций и кулинарии. Но на экскурсиях Stories of the Ghost мы подсвечиваем самые мистические, пугающие, абсурдные факты, о которых вам не расскажут другие гиды. После этой экскурсии Португалия и Порто из плоской солнечной картинки станет объёмным эмоционально наполненным феноменом, который вы захотите обсудить с друзьями. О таком просто нельзя молчать! Случайности не случайны, и каждого из нас привёл сюда особый интерес: Татьяну — интерес к мистическим необъяснимым происшествиям, Селину — к картам таро, Ольгу — к символам и знакам. Думаю, и тот, кто выберет эту экскурсию, не будет случайным человеком. Если вам интересно исследовать необычные традиции, мистические истории, странности местной культуры, забронируйте наши экскурсии. Вы удивитесь, насколько колоритная эта страна, Португалия.
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