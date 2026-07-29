85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы рассмотрите Кафедральный собор Се, возведенный в XII веке в романском стиле. Я расскажу, почему он неоднократно достраивался и перестраивался на протяжении истории и с чем связано его суровое обличие. А еще вы подниметесь на смотровую площадку собора и увидите город с высоты птичьего полета. Следом мы заглянем на вокзал Сан-Бенту, расположенный неподалеку. Чарующие картины в холле расскажут вам о важных событиях в истории Португалии.
«Визитные карточки» Порту
Вы посетите главную площадь Альядош и увидите необычный МакДональдс. Я раскрою секрет, на каких условиях бывший владелец некогда престижного ресторана согласился сдать фаст-фуду помещение в самом центре Порту. Далее покажу знаменитый книжный магазин Лелло и башню Клеригуш, один из главных символов города. В завершение вы пройдете по открыточному ажурному мосту и услышите тайны португальских золотых изделий.
Организационные детали
Входные билеты не включены в стоимость: книжный магазин Лелло — 5 евро, колокольня Клеригуш — 4 евро, церковь Святого Франциска — 7 евро, собор Се — 4 евро, катание на лодке — 15 евро, обзорный фуникулёр — 6 евро, дегустация портвейна — от 2 до 15 евро. Посещение всех объектов по желанию.
Мы можем остановиться на чашку кофе с выпечкой — 3-5 евро с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Praça dos Leões (площадь Львов)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1885 туристов
Добрый день! Я живу в Порту, знаю и люблю этот город и свою работу.
Блуждать портовскими улочками, площадями и дворами, забывая о времени, — для меня удовольствие, и я с радостью читать дальшеуменьшить
поделюсь им с вами. Стану собеседником, покажу все топовые карточки города и открою тайные уголки для своих. Отделив легенды от правды, подскажу, где в городе спрятано то, что интересно именно вам. Я люблю удивление и восторг в глазах моих гостей; считаю свою работу удачной, когда при прощании вижу, что город стал для вас любимый и особенным!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 256 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Борис
Плотно по информации, интересно и познавательно. Очень точно учитывается интерес слушателей к той или иной теме и чуть модернизируется маршрут. Браво! Очень рекомендую.
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Л
Лилия
Экскурсия по Порто с Ольгой)Очень милая,обаятельная Ольга подробно познакомила нас со старым городом,провела по красивым улочкам,интересно и «вкусно» рассказала об истории и легендах Порто,поделилась уютными местами города,очень внимательно и тактично относилась к нашим предпочтениям. Замечательная экскурсия в очень красивом городе! Спасибо!
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А
Александр
Все супер, спасибо!
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Ю
Юлия
Ольга, очень квалифицированный гид! Сразу, на берегу, как говориться, определили формат экскурсии, и далее все прошло весело, познавательно и интересно! До этого были в Лиссабоне, абсолютно разные города, везде хорошо по своему! Если будет возможность посетите оба города! А в Порту - Ольга вам, как гид просто необходима! 😊 Огромная благодарность нашему гиду❤️
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Лиана
20.10.25 года,то есть вчера мы были на экскурсии с замечательным человеком,Ольгой, и были в восторге от нашего гида,было прекрасно все❤️ Мы путешественники со стажем,и можем сказать,что наша экскурсия по Порту прошла на одном дыхании,было интересно все,то,как Ольга рассказывала про Порту,обычаи,людей,показала прекрасный Порту с разных мест, мы просто завороженные слушали и впитывали все❤️❤️❤️❤️Спасибо,Ольга❤️
+2
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Михаил
Очень интересный и живой гид, безумно круто рассказывала. Невероятный город, очень советую!