85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Порту - загадочное и немного закрытое место, очарование которого раскрывается постепенно.Туристы неспешно прогуляются по его узким улочкам и живописным аллеям, поднимутся на смотровые площадки и узнают, в чем отличие Порту

от других городов страны. В ходе экскурсии можно будет увидеть Кафедральный собор Се, вокзал Сан-Бенту, главную площадь Альядош, книжный магазин Лелло и башню Клеригуш. Кроме того, экскурсия включает прогулку по ажурному мосту и знакомство с тайнами португальских золотых изделий

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Порту сквозь века

Вы рассмотрите Кафедральный собор Се, возведенный в XII веке в романском стиле. Я расскажу, почему он неоднократно достраивался и перестраивался на протяжении истории и с чем связано его суровое обличие. А еще вы подниметесь на смотровую площадку собора и увидите город с высоты птичьего полета. Следом мы заглянем на вокзал Сан-Бенту, расположенный неподалеку. Чарующие картины в холле расскажут вам о важных событиях в истории Португалии.

«Визитные карточки» Порту

Вы посетите главную площадь Альядош и увидите необычный МакДональдс. Я раскрою секрет, на каких условиях бывший владелец некогда престижного ресторана согласился сдать фаст-фуду помещение в самом центре Порту. Далее покажу знаменитый книжный магазин Лелло и башню Клеригуш, один из главных символов города. В завершение вы пройдете по открыточному ажурному мосту и услышите тайны португальских золотых изделий.

Организационные детали