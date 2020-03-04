85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные достопримечательности, нетривиальные факты и повседневная жизнь города на обзорной экскурсии

Ольга
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Ольга – ваш гид
Порту — загадочное и немного закрытое место, очарование которого раскрывается постепенно.

Вы неспешно погуляете по его узким улочкам и живописным аллеям, подниметесь на смотровые площадки и узнаете, в чем отличие Порту от других городов страны.
45 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча на Praça dos Leões (площадь Львов)
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У этой экскурсии85 отзывов
4.95
Добро пожаловать в Порту!
Добро пожаловать в Порту!

Что вас ожидает

Порту сквозь века
Вы рассмотрите Кафедральный собор Се, возведенный в XII веке в романском стиле. Я расскажу, почему он неоднократно достраивался и перестраивался на протяжении истории и с чем связано его суровое обличие. А еще вы подниметесь на смотровую площадку собора и увидите город с высоты птичьего полета. Следом мы заглянем на вокзал Сан-Бенту, расположенный неподалеку. Чарующие картины в холле расскажут вам о важных событиях в истории Португалии.

«Визитные карточки» Порту
Вы посетите главную площадь Альядош и увидите необычный МакДональдс. Я раскрою секрет, на каких условиях бывший владелец некогда престижного ресторана согласился сдать фаст-фуду помещение в самом центре Порту. Далее покажу знаменитый книжный магазин Лелло и башню Клеригуш, один из главных символов города. В завершение вы пройдете по открыточному ажурному мосту и услышите тайны португальских золотых изделий.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: книжный магазин Лелло — 5 евро, колокольня Клеригуш — 4 евро, церковь Святого Франциска — 7 евро, собор Се — 4 евро. Посещение всех объектов по желанию.
  • Мы можем остановиться на чашку кофе с выпечкой — 3-5 евро с человека
Добро пожаловать в Порту!
Добро пожаловать в Порту!
Добро пожаловать в Порту!
Добро пожаловать в Порту!
Добро пожаловать в Порту!
Добро пожаловать в Порту!
Добро пожаловать в Порту!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на Praça dos Leões (площадь Львов).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Добрый день! Меня зовут Ольга, я живу в Порту 12 лет вместе с семьей. Люблю искусство, историю, фотографию, мне нравится наблюдать за людьми и пытаться уловить особенности каждого. Также я умею ценить природную красоту, знаю места с лучшими видами, прогулочными тропами и аутентичным образом жизни. Кроме туристических достопримечательностей вы обязательно откроете со мной необычные уголки. Позвольте мне вас удивить!
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85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 марта 2020
Замечательная экскурсия! Интересно и доступно! А самое главное - тепло и душевно!! Огромное спасибо Ольге, было очень приятно!!!
3 марта 2020
То, что экскурсия с Ольгой дешевле аналогичных экскурсий в Порту, еще ничего не значит. Ольга опытный гид, искренне влюбленный в свое дело и город, в котором живет. А еще Ольга необычный гид в том, что она очень деликатна и очень трепетно относится к своим экскурсантам, стараясь уловить их реакцию на сказанное. Поэтому ей удается очень грамотно преподносить непростые вопросы, например, связанные с религией и национальностью жителей Португалии.
Ольга рассказывает очень интересно, но при этом ей удается в рассказе избежать собстенных оценок фактов. Я счиатю, что это высший пилотаж! Мы много путешествуем и часто пользуемся услугами частных гидов, но таких гидов, как Ольга, мы еще не встречали.
Очень рекомендуем!
26 февраля 2020
Прекрасный экскурсовод, с самого начала заинтересовала меня интересной темой, показала интересные места. Рекомендую
25 февраля 2020
Прекрасная экскурсия! Ольга- очень приятный человек, эрудированный и грамотный специалист, с глубокими знаниями истории и современности Порту. Экскурсия построена оптимально по маршруту с учетом холмистости города. Время нашей прогулки по Порту пролетело незаметно. Смело буду рекомендовать Ольгу своим знакомым. Мы полюбили Порту в том числе и благодаря Ольге.
13 февраля 2020
Ольга - отличный гид
7 февраля 2020
Очень понравилась экскурсия. Увлекательно, не занудно и в нужном нам темпе.
4 февраля 2020
Отличная экскурсия, спасибо Ольге!
1 февраля 2020
Экскурсия с гидом Ольгой, несмотря на хмурый день, прошла на одном дыхании. Маршрут экскурсии тщательно разработан и охватывает главные достопримечательности Порту, о которых Ольга подробно рассказала и ответила на все интересующие нас вопросы, попутно порекомендовав самые вкусные блюда и уютные ресторанчики для местных, а также интересные для посещения музеи. Ольга эрудированный, внимательный экскурсовод. Рекомендуем !!!
24 января 2020
Интересная экскурсия, приятный, очень доброжелательный, компетентный гид Ольга.

Василий
20 января 2020
Остались очень довольны экскурсией с гидом Ольгой! Порту открылся с новой стороны благодаря интересному маршруту по живописным улочкам и увлекательным рассказам. С Ольгой было очень комфортно! Экскурсия пролетела на одном дыхании и оставила яркие впечатления. Всем рекомендую Ольгу! Тактичная, внимательная к деталям, ясно излагает мысли и увлекает историей! От души СПАСИБО!
Ещё 75 отзывов

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