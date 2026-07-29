85 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Добро пожаловать в Порту

Погрузитесь в атмосферу Порту, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие по самым живописным местам
Порту - загадочное и немного закрытое место, очарование которого раскрывается постепенно.

Туристы неспешно прогуляются по его узким улочкам и живописным аллеям, поднимутся на смотровые площадки и узнают, в чем отличие Порту
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от других городов страны.

В ходе экскурсии можно будет увидеть Кафедральный собор Се, вокзал Сан-Бенту, главную площадь Альядош, книжный магазин Лелло и башню Клеригуш.

Кроме того, экскурсия включает прогулку по ажурному мосту и знакомство с тайнами португальских золотых изделий

4.9
256 отзывов

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная атмосфера старинного города
  • 📚 Посещение знаменитого книжного магазина Лелло
  • 🏰 Исторические здания и соборы
  • 🌉 Прогулка по ажурному мосту
  • 🍷 Дегустация портвейна
  • 🚂 Вокзал Сан-Бенту с его живописными картинами
  • 🗼 Восхождение на башню Клеригуш
Добро пожаловать в Порту
Добро пожаловать в Порту
Добро пожаловать в Порту

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор Се
  • Вокзал Сан-Бенту
  • Площадь Альядош
  • МакДональдс
  • Книжный магазин Лелло
  • Башня Клеригуш
  • Ажурный мост
  • Церковь Святого Франциска

Описание экскурсии

Порту сквозь века

Вы рассмотрите Кафедральный собор Се, возведенный в XII веке в романском стиле. Я расскажу, почему он неоднократно достраивался и перестраивался на протяжении истории и с чем связано его суровое обличие. А еще вы подниметесь на смотровую площадку собора и увидите город с высоты птичьего полета. Следом мы заглянем на вокзал Сан-Бенту, расположенный неподалеку. Чарующие картины в холле расскажут вам о важных событиях в истории Португалии.

«Визитные карточки» Порту

Вы посетите главную площадь Альядош и увидите необычный МакДональдс. Я раскрою секрет, на каких условиях бывший владелец некогда престижного ресторана согласился сдать фаст-фуду помещение в самом центре Порту. Далее покажу знаменитый книжный магазин Лелло и башню Клеригуш, один из главных символов города. В завершение вы пройдете по открыточному ажурному мосту и услышите тайны португальских золотых изделий.

Организационные детали

  • Входные билеты не включены в стоимость: книжный магазин Лелло — 5 евро, колокольня Клеригуш — 4 евро, церковь Святого Франциска — 7 евро, собор Се — 4 евро, катание на лодке — 15 евро, обзорный фуникулёр — 6 евро, дегустация портвейна — от 2 до 15 евро. Посещение всех объектов по желанию.
  • Мы можем остановиться на чашку кофе с выпечкой — 3-5 евро с человека

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Praça dos Leões (площадь Львов)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 1885 туристов
Добрый день! Я живу в Порту, знаю и люблю этот город и свою работу. Блуждать портовскими улочками, площадями и дворами, забывая о времени, — для меня удовольствие, и я с радостью
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поделюсь им с вами. Стану собеседником, покажу все топовые карточки города и открою тайные уголки для своих. Отделив легенды от правды, подскажу, где в городе спрятано то, что интересно именно вам. Я люблю удивление и восторг в глазах моих гостей; считаю свою работу удачной, когда при прощании вижу, что город стал для вас любимый и особенным!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 256 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
244
4
9
3
2
2
1
1
Б
Плотно по информации, интересно и познавательно. Очень точно учитывается интерес слушателей к той или иной теме и чуть модернизируется маршрут. Браво! Очень рекомендую.
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Л
Экскурсия по Порто с Ольгой)Очень милая,обаятельная Ольга подробно познакомила нас со старым городом,провела по красивым улочкам,интересно и «вкусно» рассказала об истории и легендах Порто,поделилась уютными местами города,очень внимательно и тактично относилась к нашим предпочтениям. Замечательная экскурсия в очень красивом городе! Спасибо!
Экскурсия по Порто с Ольгой)Очень милая,обаятельная Ольга подробно познакомила нас со старым городом,провела по красивым улочкам,интересно
Экскурсия по Порто с Ольгой)Очень милая,обаятельная Ольга подробно познакомила нас со старым городом,провела по красивым улочкам,интересно
Экскурсия по Порто с Ольгой)Очень милая,обаятельная Ольга подробно познакомила нас со старым городом,провела по красивым улочкам,интересно
Экскурсия по Порто с Ольгой)Очень милая,обаятельная Ольга подробно познакомила нас со старым городом,провела по красивым улочкам,интересно
Экскурсия по Порто с Ольгой)Очень милая,обаятельная Ольга подробно познакомила нас со старым городом,провела по красивым улочкам,интересно
Экскурсия по Порто с Ольгой)Очень милая,обаятельная Ольга подробно познакомила нас со старым городом,провела по красивым улочкам,интересно
Экскурсия по Порто с Ольгой)Очень милая,обаятельная Ольга подробно познакомила нас со старым городом,провела по красивым улочкам,интересно
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А
Все супер, спасибо!
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Ю
Ольга, очень квалифицированный гид! Сразу, на берегу, как говориться, определили формат экскурсии, и далее все прошло весело, познавательно и интересно! До этого были в Лиссабоне, абсолютно разные города, везде хорошо по своему! Если будет возможность посетите оба города! А в Порту - Ольга вам, как гид просто необходима! 😊 Огромная благодарность нашему гиду❤️
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Лиана
20.10.25 года,то есть вчера мы были на экскурсии с замечательным человеком,Ольгой, и были в восторге от нашего гида,было прекрасно все❤️ Мы путешественники со стажем,и можем сказать,что наша экскурсия по Порту прошла на одном дыхании,было интересно все,то,как Ольга рассказывала про Порту,обычаи,людей,показала прекрасный Порту с разных мест, мы просто завороженные слушали и впитывали все❤️❤️❤️❤️Спасибо,Ольга❤️
20.10.25 года,то есть вчера мы были на экскурсии с замечательным человеком,Ольгой, и были в восторге от
20.10.25 года,то есть вчера мы были на экскурсии с замечательным человеком,Ольгой, и были в восторге от
20.10.25 года,то есть вчера мы были на экскурсии с замечательным человеком,Ольгой, и были в восторге от
20.10.25 года,то есть вчера мы были на экскурсии с замечательным человеком,Ольгой, и были в восторге от
20.10.25 года,то есть вчера мы были на экскурсии с замечательным человеком,Ольгой, и были в восторге от
20.10.25 года,то есть вчера мы были на экскурсии с замечательным человеком,Ольгой, и были в восторге от
20.10.25 года,то есть вчера мы были на экскурсии с замечательным человеком,Ольгой, и были в восторге от
20.10.25 года,то есть вчера мы были на экскурсии с замечательным человеком,Ольгой, и были в восторге от+2
20.10.25 года,то есть вчера мы были на экскурсии с замечательным человеком,Ольгой, и были в восторге от
20.10.25 года,то есть вчера мы были на экскурсии с замечательным человеком,Ольгой, и были в восторге от
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Михаил
Очень интересный и живой гид, безумно круто рассказывала. Невероятный город, очень советую!
Очень интересный и живой гид, безумно круто рассказывала. Невероятный город, очень советую!
Очень интересный и живой гид, безумно круто рассказывала. Невероятный город, очень советую!
Очень интересный и живой гид, безумно круто рассказывала. Невероятный город, очень советую!
Очень интересный и живой гид, безумно круто рассказывала. Невероятный город, очень советую!
Очень интересный и живой гид, безумно круто рассказывала. Невероятный город, очень советую!
Очень интересный и живой гид, безумно круто рассказывала. Невероятный город, очень советую!
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