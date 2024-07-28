3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Азулежу в Порту: искусственное наследие и культурное путешествие
Погрузитесь в мир азулежу, уникального искусства Португалии, и откройте для себя его историю и значение на этой экскурсии
Начало: На площади do Carlos Alberto
12 авг в 10:30
14 авг в 10:30
€90 за всё до 5 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
По винодельням с почётным сомелье Португалии
Погрузитесь в мир португальского виноделия с опытным сомелье. Посетите две винодельни, попробуйте лучшие вина и узнайте о жизни Магеллана
12 авг в 09:30
13 авг в 09:30
от €450 за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Душевный день в Порту: океан, мосты и секретные места
Приглашаем на уникальное путешествие по Порту: от океанских панорам до колоритного района Рибейра с локальными секретами
Завтра в 11:00
12 авг в 08:00
€300 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий28 июля 2024Отличная экскурсия, топ программа, замечательные вина и места. Василий супер!
- OOlga4 мая 2024Очень информативная и прекрасно организованная экскурсия. Ольга - профессиональный искусствовед и великолепный гид. Более того, Ольга поделилась с нами дополнительной информацией о малоизвестных, но очень интересных местах в Порто. Очень рекомендуем!
- ААнна11 апреля 2024Большое спасибо Ольге за экскурсию! Отличная, содержательная, с хорошо спланированным маршрутом. Мы прекрасно провели время, любуясь плиточками азулежу. Ольга покажет
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Порту
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Порту
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Порту в августе 2024
Сейчас в Порту в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 450. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Экскурсии на русском языке в Порту (Португалия 🇵🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Нескучные экскурсии», 3 ⭐ отзыва, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Португалии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь