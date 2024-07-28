Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Порту на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Азулежу: о чём расскажут португальские стены?
Пешая
2 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Азулежу в Порту: искусственное наследие и культурное путешествие
Погрузитесь в мир азулежу, уникального искусства Португалии, и откройте для себя его историю и значение на этой экскурсии
Начало: На площади do Carlos Alberto
12 авг в 10:30
14 авг в 10:30
90 за всё до 5 чел.
По винодельням с почётным сомелье Португалии
На машине
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
По винодельням с почётным сомелье Португалии
Погрузитесь в мир португальского виноделия с опытным сомелье. Посетите две винодельни, попробуйте лучшие вина и узнайте о жизни Магеллана
12 авг в 09:30
13 авг в 09:30
от 450 за всё до 3 чел.
Душевный день в Порту и окрестностях
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Душевный день в Порту: океан, мосты и секретные места
Приглашаем на уникальное путешествие по Порту: от океанских панорам до колоритного района Рибейра с локальными секретами
Завтра в 11:00
12 авг в 08:00
300 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    28 июля 2024
    По винодельням с почётным сомелье Португалии
    Отличная экскурсия, топ программа, замечательные вина и места. Василий супер!
  • O
    Olga
    4 мая 2024
    Азулежу: о чём расскажут португальские стены?
    Очень информативная и прекрасно организованная экскурсия. Ольга - профессиональный искусствовед и великолепный гид. Более того, Ольга поделилась с нами дополнительной информацией о малоизвестных, но очень интересных местах в Порто. Очень рекомендуем!
  • А
    Анна
    11 апреля 2024
    Азулежу: о чём расскажут португальские стены?
    Большое спасибо Ольге за экскурсию! Отличная, содержательная, с хорошо спланированным маршрутом. Мы прекрасно провели время, любуясь плиточками азулежу. Ольга покажет
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    вам такие панно, которые вы вряд ли сможете обнаружить сами. Кроме того, Ольга - приятный собеседник и с ней комфортно гулять и общаться. После экскурсии мы получили множество полезнейших рекомендаций и ссылок на рестораны и другие интересные места для самостоятельного посещения. Спасибо ещё раз!

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «Нескучные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Азулежу: о чём расскажут португальские стены?
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  3. Душевный день в Порту и окрестностях
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Порту в августе 2024
Сейчас в Порту в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 450. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
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