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вам такие панно, которые вы вряд ли сможете обнаружить сами. Кроме того, Ольга - приятный собеседник и с ней комфортно гулять и общаться. После экскурсии мы получили множество полезнейших рекомендаций и ссылок на рестораны и другие интересные места для самостоятельного посещения. Спасибо ещё раз!