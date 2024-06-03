Экскурсии выходного дня в Порту

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Порту на русском языке, цены от €107. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
189 отзывов
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Пройти по знаковым местам города и узнать его секреты - от вина до Гарри Поттера
Начало: У Фонтана со львами
6 июля в 10:00
8 июля в 14:00
107 за всё до 4 чел.
Лучшие смотровые площадки Порту
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
28 отзывов
Лучшие смотровые площадки Порту: история, культура и дегустация портвейна
Погрузитесь в удивительный мир Порту, где каждая смотровая площадка открывает новую страницу истории и культуры этого португальского города
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
160 за всё до 4 чел.
Знакомьтесь, Порту
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
38 отзывов
Знакомьтесь, Порту: от башни Клеригуш до дегустации портвейна
Погрузитесь в историю и культуру Порту, открывая главные достопримечательности и завершая дегустацией изысканного портвейна
Начало: В районе Tribunal da Relação do Porto
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
128 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
    Огромное спасибо за экскурсию и рекамендации по ресторанам.
  • А
    Анжелика
    1 июня 2024
    Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
    Катерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию все отлично. Были с детьми 7 и 12 лет, всем понравилось. Рекомендуем!
    Катерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию всеКатерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию все
  • O
    Oleg
    29 мая 2024
    Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
    Прекрасная прогулка по городу. Очень приятная беседа с рекомендациями и просто отличным настроением. Мы получили ровно то, что хотели. Даже 5ти летний ребенок прошел весь маршрут без труда.
  • Н
    Наталия
    14 апреля 2024
    Знакомьтесь, Порту
    Замечательный гид и человек, Сергей! Очень добрый, терпеливый и заботливый (для нас это было важно так как были с ребенком
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    3 года), хорошее знание истории и города, узнал наши предпочтения и по пути скорректировал маршрут более подходящий для нас. В напутствие посоветовал нам в какие города еще можем заехать по пути, какие традиционные блюда имеем возможность отведать и на какие невероятные виды полюбоваться.

  • А
    Алексей
    11 ноября 2023
    Лучшие смотровые площадки Порту
    Детям очень понравилась экскурсия. Огромная благодарность Анне за экскурсию и приятное общение. Виды супер, экскурсию рекомендую
    Детям очень понравилась экскурсия. Огромная благодарность Анне за экскурсию и приятное общение. Виды супер, экскурсию рекомендуюДетям очень понравилась экскурсия. Огромная благодарность Анне за экскурсию и приятное общение. Виды супер, экскурсию рекомендуюДетям очень понравилась экскурсия. Огромная благодарность Анне за экскурсию и приятное общение. Виды супер, экскурсию рекомендуюДетям очень понравилась экскурсия. Огромная благодарность Анне за экскурсию и приятное общение. Виды супер, экскурсию рекомендую
  • Н
    Наталия
    1 сентября 2023
    Знакомьтесь, Порту
    Огромнейшее спасибо Сергею! Его невероятно содержательное и познавательное сопровождение нас в городе Порто, поразило количеством материала и интереснейших исторических фактов, которые
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    мы смогли получить за столь ограниченное (3,5 часа) время прогулки по центру города. . Наша столь желанная экскурсия с выбранным по - оставленным отзывам, с экскурсоводом Ольгой была испорчена, а Сергей приняв и поняв наше краткосрочное нахождение и пребывание как туристов в городе - откликнулся и преподнес нам столько великолепной информации и приятного времени, что мы до сих пор восхищены тем что запомнится надолго. Сердечное вас спасибо, Сергей! Спасибо организатору экскурсий Трипстера, который помог разрулить нашу ситуацию с непрохождением оплаты! Мы сами работаем с огромным количеством клиентов и с людьми из Австрии, России и всего пост-советского пространства, и с удовольствием будем предлагать всем желающим посетить Порто - - только Сергея, замечательного, с глубокими познаниями экскурсовода, творческого и просто внимательного человека! Сердечное и просто человеческое вам спасибо, Сергей! С уважением и благодарностью Наталья, Елена! P.S. Если коротко и -)) «по-теме»,то: все прошло в уложенные временные рамки, емко, содержательно интересно. Получили от Сергея много дополнительной и полезной информации, получили важные для путешественников в Португалии и в Порто советы и рекомендации. Господа! пользуйтесь Tripster! Выбирайте Сергея! Не пожалеете.

  • E
    Elena
    10 июня 2023
    Знакомьтесь, Порту
    Были на экскурсии ‘Знакомьтесь, Порто’ с Сергеем - замечательный и знающий гид. Очень рекомендуем! Спасибо, Сергей и Трипстер!
  • Е
    Елена
    23 июля 2022
    Лучшие смотровые площадки Порту
    Все прошло отлично, эту экскурсию можно без раздумий брать.
  • Н
    Наталия
    18 ноября 2021
    Лучшие смотровые площадки Порту
    Отлично провели время на 4-х часовой экскурсии по Порту. Время пролетело незаметно. Анна мастерски вплетает факты в рассказ о местах, которые показывает. Скучать не пришлось и, несмотря на ветреную погоду, осталась масса положительных эмоций. СПАСИБО!

Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «На выходные»

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Сколько стоит экскурсия по Порту в июле 2024
Сейчас в Порту в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 107 до 160. Туристы уже оставили гидам 255 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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