1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Порту и город портвейна Вила Нова де Гайя
Пройти по знаковым местам города и узнать его секреты - от вина до Гарри Поттера
Начало: У Фонтана со львами
6 июля в 10:00
8 июля в 14:00
€107 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Лучшие смотровые площадки Порту: история, культура и дегустация портвейна
Погрузитесь в удивительный мир Порту, где каждая смотровая площадка открывает новую страницу истории и культуры этого португальского города
Завтра в 09:00
6 июля в 09:00
€160 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Знакомьтесь, Порту: от башни Клеригуш до дегустации портвейна
Погрузитесь в историю и культуру Порту, открывая главные достопримечательности и завершая дегустацией изысканного портвейна
Начало: В районе Tribunal da Relação do Porto
Завтра в 08:00
6 июля в 08:00
€128 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория3 июня 2024Огромное спасибо за экскурсию и рекамендации по ресторанам.
- ААнжелика1 июня 2024Катерина провела для нас отличную экскурсию! И по маршруту, и по темпу, и по содержанию все отлично. Были с детьми 7 и 12 лет, всем понравилось. Рекомендуем!
- OOleg29 мая 2024Прекрасная прогулка по городу. Очень приятная беседа с рекомендациями и просто отличным настроением. Мы получили ровно то, что хотели. Даже 5ти летний ребенок прошел весь маршрут без труда.
- ННаталия14 апреля 2024Замечательный гид и человек, Сергей! Очень добрый, терпеливый и заботливый (для нас это было важно так как были с ребенком
- ААлексей11 ноября 2023Детям очень понравилась экскурсия. Огромная благодарность Анне за экскурсию и приятное общение. Виды супер, экскурсию рекомендую
- ННаталия1 сентября 2023Огромнейшее спасибо Сергею! Его невероятно содержательное и познавательное сопровождение нас в городе Порто, поразило количеством материала и интереснейших исторических фактов, которые
- EElena10 июня 2023Были на экскурсии ‘Знакомьтесь, Порто’ с Сергеем - замечательный и знающий гид. Очень рекомендуем! Спасибо, Сергей и Трипстер!
- ЕЕлена23 июля 2022Все прошло отлично, эту экскурсию можно без раздумий брать.
- ННаталия18 ноября 2021Отлично провели время на 4-х часовой экскурсии по Порту. Время пролетело незаметно. Анна мастерски вплетает факты в рассказ о местах, которые показывает. Скучать не пришлось и, несмотря на ветреную погоду, осталась масса положительных эмоций. СПАСИБО!
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «На выходные»
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Сколько стоит экскурсия по Порту в июле 2024
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