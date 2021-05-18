Полезная информация о Порту
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Местное время в Порту
22:0300
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇵🇹 Португалия
|Название города
|Порту
|По-английски
|Porto
|Столица региона
|Порту является столицей региона
|Население города
|249 633 чел.
|Аэропорт
|Порту OPO
|Часовой пояс
|Europe/Lisbon
|Средняя высота
|97 м. от уровня моря
Где находится Порту на карте
Порту
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