Полезная информация о Порту

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Местное время в Порту
22:0300
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇵🇹 Португалия
Название городаПорту
По-английскиPorto
Столица регионаПорту является столицей региона
Население города249 633 чел.
АэропортПорту OPO
Часовой поясEurope/Lisbon
Средняя высота97 м. от уровня моря

Где находится Порту на карте

Порту фото города
Порту

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