Порту с донной Терезой - аудиоквест для детей и взрослых (без гида)

Властная донна Тереза, бабушка Португалии, хочет скорее выбраться из Порту — но ей нужна ваша помощь.
Она велит найти подсказки, которые приведут её домой, отыскать церковь, где ей пришлось преклонить колени, вспомнить имя бессердечного короля и многое другое. В игровой форме вы познакомитесь с историей города и пройдёте по главным местам Порту.
Она велит найти подсказки, которые приведут её домой, отыскать церковь, где ей пришлось преклонить колени, вспомнить имя бессердечного короля и многое другое. В игровой форме вы познакомитесь с историей города и пройдёте по главным местам Порту.
Описание квеста
Тереза Леонская, мать первого короля Португалии, сама того не желая, оказалась в Порту. Помогите ей покинуть город — без вас не справиться.
Вам предстоит:
- Отыскать дом самого одинокого человека в Португалии
- Осмотреть церкви кармелитского ордена и узнать, почему две святыни не могли соприкасаться стенами
- Заглянуть в книжный магазин «Леллу» и выяснить, правда ли, что здесь Роулинг писала «Гарри Поттера»
- Найти башню Клеригуш, с которой связаны история любви, смерти и кинематографа
- Выйти на площадь Алиадуш, где возвышается памятник королю Педру IV, который завещал своё сердце жителям Порту
- Увидеть исторический «Макдоналдс» и услышать, чему учили школьников при премьер-министре Салазаре
- Посетить вокзал Сау-Бенту и познакомиться с историей предательства, самого крепкого брака и морских чудовищ
Организационные детали
- Квест-экскурсия проходит в телеграм-боте, для её прохождения обязательно нужно приложение Telegram
- Квест подойдёт взрослым и детям от 7 лет, но и ребятам помладше будет интересно. Но учитывайте, что маршрут довольно длинный
- По дороге будут кафе и места, где можно отдохнуть и переключиться, а потом снова вернуться к маршруту
- В день бронирования пришлю вам номер счёта или телефона, на который можно сделать перевод по СБП. После оплаты вышлю ссылку, по которой запустится квест в чат-боте Telegram. Вы сможете проходить его в удобном темпе в течение 1–4 дней
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Напротив церкви ду Карму
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Порту
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за
Живу в Браге с 2023. По профессии — IT-менеджер, но людей люблю больше, чем цифры. А ещё люблю показывать то, что не видят другие.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Спасибо Ольге и ее команде за такой интересный, необычный и очень атмосферный квест! Дети и взрослые были в восторге!
Я сам профессиональный гид, поэтому знаю, что нужно туристам. И помогал команде
Я сам профессиональный гид, поэтому знаю, что нужно туристам. И помогал команде
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