Да что вы знаете о портвейне! Думаете, это креплёное вино из Порту? Как бы не так: портвейн живёт в Вила-Нова-де-Гайя, а рождается вообще в 100 км отсюда. Считаете, чисто португальского

происхождения? И снова ошибка. Но не отчаивайтесь: я приготовила для вас краткий курс портвейна в формате аудиоквеста. После него вы будете знать о напитке больше, чем 99% людей на земле. Остальные — эксперты и виноделы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Маршрут начинается на площади Рибейра в старом рыбацком районе Порту, чтобы вы увидели, как выглядит кладовая портвейна на другой стороне реки.

Вы пройдёте через мост Луиша Первого и по дороге узнаете, где растёт портвейн и почему его занесло в Вила-Нова-де-Гайя.

Прогуляетесь по набережной Вила-Нова-де-Гайя, послушаете истории великих домов портвейна и не менее великих людей, которые его создали.

Зайдёте на рынок — современный фудкорт, где услышите, как выбрать портвейн в магазине и сколько он стоит, какие стили портвейна бывают, как и с чем его пьют.

Разберётесь, чем ру́би отличается от то́ни и почему один портвейн пьют молодым, а другой может ждать своего часа десятилетиями.

А ещё будут вопросы, задачи и загадки — чтобы не просто слушать, а самому раскрутить историю портвейна шаг за шагом.

