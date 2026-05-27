Краткая история портвейна: аудиоквест на набережной Вила-Нове-де-Гайя
Гулять вдоль погребов, решать интересные задачки и наслаждаться шикарными видами Порту
Да что вы знаете о портвейне! Думаете, это креплёное вино из Порту? Как бы не так: портвейн живёт в Вила-Нова-де-Гайя, а рождается вообще в 100 км отсюда. Считаете, чисто португальского читать дальшеуменьшить
происхождения? И снова ошибка. Но не отчаивайтесь: я приготовила для вас краткий курс портвейна в формате аудиоквеста. После него вы будете знать о напитке больше, чем 99% людей на земле. Остальные — эксперты и виноделы.
Описание квеста
Маршрут начинается на площади Рибейра в старом рыбацком районе Порту, чтобы вы увидели, как выглядит кладовая портвейна на другой стороне реки.
Вы пройдёте через мост Луиша Первого и по дороге узнаете, где растёт портвейн и почему его занесло в Вила-Нова-де-Гайя.
Прогуляетесь по набережной Вила-Нова-де-Гайя, послушаете истории великих домов портвейна и не менее великих людей, которые его создали.
Зайдёте на рынок — современный фудкорт, где услышите, как выбрать портвейн в магазине и сколько он стоит, какие стили портвейна бывают, как и с чем его пьют.
Разберётесь, чем ру́би отличается от то́ни и почему один портвейн пьют молодым, а другой может ждать своего часа десятилетиями.
А ещё будут вопросы, задачи и загадки — чтобы не просто слушать, а самому раскрутить историю портвейна шаг за шагом.
Организационные детали
Квест предназначен для взрослых, так как всё время мы будем говорить о портвейне
В день бронирования пришлю вам номер счёта или телефона, на который можно сделать перевод по СБП. После оплаты вышлю ссылку, по которой запустится квест в чат-боте Telegram. Вы сможете проходить его в удобном темпе в течение 1–4 дней
В стоимость включена только квест-экскурсия. Любые дегустации вы оплачиваете самостоятельно: средний чек — €22
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Рибейра
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Ольга — ваш гид в Порту
Живу в Браге с 2023. По профессии — IT-менеджер, но людей люблю больше, чем цифры. А ещё люблю показывать то, что не видят другие.
