От Порту до Лиссабона: атмосферное путешествие вдоль Атлантики
Рассмотреть санктуарии, посетить монастырь тамплиеров, объехать колоритные городки и деревушки
Начало: Аэропорт Порту, 14:00
7 июн в 14:00
5 июл в 14:00
93 000 ₽ за человека
С сомелье по Португалии и Испании: персональный винный тур с дегустациями
Насладиться белым альбариньо, расслабиться в горячих термах, погулять по Виго и Понти-ди-Лима
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Порту, время по...
18 мая в 09:00
19 мая в 10:00
€880 за всё до 6 чел.
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10%
Вина долины Дору: индивидуальный тур в компании сомелье
Проникнуться очарованием Северной Португалии и продегустировать фирменные напитки лучших виноделен
Начало: Аэропорт/место вашего проживания в Порту, время по...
Завтра в 08:00
18 мая в 08:00
€720
€800 за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Порту в категории «На машине»
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