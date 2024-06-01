Увидеть самое главное в Синтре

Найдено 5 экскурсий в категории «Самое главное» в Синтре на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
🚶 Пешая
Мини-группа
3.5 часа
21 отзыв
Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
Увидеть достопримечательности города на пешеходной экскурсии и заглянуть в усадьбу Регалейра
Начало: у входа в королевский дворец
Расписание: в понедельник и пятницу в 09:30
10 июня в 09:30
14 июня в 09:30
30 за человека
Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
50 отзывов
Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
Восхититься великолепными дворцами и очароваться атмосферными улочками
Начало: На жд вокзале Синтры
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
130 за всё до 5 чел.
Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
Средневековые дворцы и замки Синтры в пешеходной экскурсии
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
200 за всё до 6 чел.
Душевный день в Синтре и окрестностях
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Душевный день в Синтре и окрестностях
Восемь счастливых часов, наполненных лучшими пейзажами, незабываемыми вкусами и теплыми беседами
Начало: Ваш отель
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
349 за всё до 4 чел.
Секреты Лунной горы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Секреты Лунной горы
Узнать Синтру вместе с дипломированным историком и разгадать замыслы тайных орденов
Начало: От места вашего проживания
10 июня в 14:00
11 июня в 09:00
600 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжелика
    1 июня 2024
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!
    Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!Юлия отлично провела экскурсию, много информации. Была путаница с количеством королей), а в остальном все хорошо. Рекомендуем!
  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Очень понравилась экскурсия с Владиславом! Провели отличный день в небольшом путешествии и получили представление о жизни в Португалии, о многих
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    исторических фактах и просто интересных вещах)) посмотрели на океан и с высокого мыса Рока и непосредственно вблизи с очень живописного пляжа. Очень вкусно пообедали в прекрасном семейном ресторанчике) всё понравилось, спасибо большое Вячеславу! Рекомендую!

  • И
    Ирина
    5 апреля 2024
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    Нам все очень понравилось. Юлия- прекрасная рассказчица, очень эрудированна и знает всё о Португалии и, в частности, о Синтре. 4 часа пролетели незаметно. Только положительные впечатления и искренние рекомендации!
  • О
    Ольга
    16 марта 2024
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    Отличная экскурсия с очень хорошим экскурсоводом Юлией. Четыре часа пролетели быстро и незаметно. Было познавательно, неформально и весело. Рекомендуем всем!
    Отличная экскурсия с очень хорошим экскурсоводом Юлией. Четыре часа пролетели быстро и незаметно. Было познавательно, неформальноОтличная экскурсия с очень хорошим экскурсоводом Юлией. Четыре часа пролетели быстро и незаметно. Было познавательно, неформально
  • А
    Андрей
    25 сентября 2023
    Город Синтра - настоящее сокровище Португалии
    Интересная экскурсия и Елена хороший рассказчик, готовый отвечать на вопросы и углубляться в детали когда надо, и не перегружающий подробностями,
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    когда не надо. На мыс Кабо да Рока мы не ездили по взаимной договоренности (съездили сами отдельно). В общем отлично провели время, рекомендую.

  • И
    Ирина
    17 июля 2023
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Добрый день, прогулка по Синтре очень понравилась, Наталья - экскурсовод замечательная, спокойная, интересно все рассказывала. Рекомендую и обязательно воспользуюсь вашим агенством следующий раз, спасибо
  • С
    Соломон
    9 июля 2023
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Отлично провели день с Алексеем. Все было очень хорошо спланировано. Детям очень понравилось.
  • A
    Aleksandr
    4 июня 2023
    Душевный день в Синтре и окрестностях
    Отличная экскурсия, нам очень понравилось!
  • A
    Anna
    3 апреля 2023
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Очень рекомендую! Наташа замечательный гид! Время пролетело не заметно. Отличная экскурсия в дружеской атмосфере. Огородное спасибо 💐
    Очень рекомендую! Наташа замечательный гид! Время пролетело не заметно. Отличная экскурсия в дружеской атмосфере. Огородное спасибо 💐
  • Y
    Yigal
    9 марта 2023
    Прогулка по древней, мистической, вечнозеленой Синтре
    Профессиональный гид, красивое место, Спасибо Наталья и Юлия, нам очень понравилось
    Профессиональный гид, красивое место, Спасибо Наталья и Юлия, нам очень понравилось

Ответы на вопросы от путешественников по Синтре в категории «Самое главное»

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Сколько стоит экскурсия по Синтре в июне 2024
Сейчас в Синтре в категории "Самое главное" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 30 до 600. Туристы уже оставили гидам 84 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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