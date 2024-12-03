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Мы сами виноваты! Приехали в Синтру на 4 часа! Было мало! Спасибо Юлии, что в целом адаптировала экскурсию под наше