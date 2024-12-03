Экскурсии Синтры об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Синтре на русском языке, цены от €137. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
Пешая
59 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
Откройте для себя живописную Синтру! Прогулка по Королевскому дворцу, историческому центру и дворцу Кинта да Регалейра с его загадками
Начало: На жд вокзале Синтры
Сегодня в 09:00
13 янв в 09:30
137 за всё до 5 чел.
Синтра времён Средневековья
Пешая
8 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Синтра времён Средневековья
Прогулка по Синтре перенесёт вас в эпоху Средневековья. Откройте тайны древних крепостей и насладитесь местными сладостями
13 янв в 08:30
14 янв в 08:30
150 за всё до 5 чел.
Прогулка с историком: что такое Синтра?
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка с историком: что такое Синтра?
Откройте для себя тайны Синтры с опытным историком. Прогулка по средневековым улочкам и дворцам оставит незабываемые впечатления
Начало: В парке Jardim Correnteza
20 янв в 12:00
21 янв в 12:00
от 150 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • R
    Rosa
    3 декабря 2024
    Синтра времён Средневековья
    Экскурсия в Синтру очень хорошо продумана, успели осмотреть несколько мест и даже перекусить. Наталия отлично разбирается в истории этого города и интересно рассказывает. Рекомендую одеть удобную обувь, много подъемов и спусков, можно сказать дополнительная зарядка в нагрузку к экскурсии 😅
  • В
    Витта
    29 октября 2024
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    Мы сами виноваты! Приехали в Синтру на 4 часа! Было мало! Спасибо Юлии, что в целом адаптировала экскурсию под наше
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    ограниченное время и смогла в очень короткое время показать максимально красивое и интересное. До сих пор в восторге от "колодца дьявола" Данте и сожаление, что не было времекни подняться в замки на вершинах. Было увлекательно!

  • Р
    Роман
    29 октября 2024
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    Рекомендую экскурсию Юлии по Синтре! Красивые виды и очень содержательный рассказ с массой интересных деталей. Помимо экскурсии мы так же получили от
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    Юлии полезные рекомендации, что ещё можно посмотреть, а так же где можно вкусно поесть в Синтре и, что стоит попробовать. Чем конечно сразу и воспользовались 🙂 Спасибо!

  • N
    Nelli
    29 августа 2024
    Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
    Спасибо Юле за познавательную экскурсию. Получили отличное представление об истории города. Информация была подана в интересном виде. Нам не было
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    скучно не на секунду. А еще, у Юли были ответы на любые наши вопросы по Португалии, не связанные с темой экскурсии. Спасибо большое.

  • O
    OLGA
    16 октября 2019
    Синтра времён Средневековья
    Интересно, хорошо составлен маршрут. Наталия приятный человек и отличный рассказчик. Наш маршрут был построен с максимальным комфортом, что очень важно для экскурсии с ребенком. Спасибо ещё раз и успехов! Рекомендуем!
  • И
    Ирина
    22 августа 2019
    Синтра времён Средневековья
    Великолепная экскурсия! Мы посетили Национальный музей в Синтре, поднялись в замок мавров. Наталия великолепный, грамотный гид. Очень много и интересно нам рассказала все по теме экскурсии, ответила нам на все наши вопросы о Синтре, Португалии.

Ответы на вопросы от путешественников по Синтре в категории «История и архитектура»

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Сколько стоит экскурсия по Синтре в январе 2025
Сейчас в Синтре в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 137 до 150. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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