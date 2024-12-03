4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие по Синтре - исторический центр и дворцы
Откройте для себя живописную Синтру! Прогулка по Королевскому дворцу, историческому центру и дворцу Кинта да Регалейра с его загадками
Начало: На жд вокзале Синтры
Сегодня в 09:00
13 янв в 09:30
€137 за всё до 5 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Синтра времён Средневековья
Прогулка по Синтре перенесёт вас в эпоху Средневековья. Откройте тайны древних крепостей и насладитесь местными сладостями
13 янв в 08:30
14 янв в 08:30
€150 за всё до 5 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Прогулка с историком: что такое Синтра?
Откройте для себя тайны Синтры с опытным историком. Прогулка по средневековым улочкам и дворцам оставит незабываемые впечатления
Начало: В парке Jardim Correnteza
20 янв в 12:00
21 янв в 12:00
от €150 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- RRosa3 декабря 2024Экскурсия в Синтру очень хорошо продумана, успели осмотреть несколько мест и даже перекусить. Наталия отлично разбирается в истории этого города и интересно рассказывает. Рекомендую одеть удобную обувь, много подъемов и спусков, можно сказать дополнительная зарядка в нагрузку к экскурсии 😅
- ВВитта29 октября 2024Мы сами виноваты! Приехали в Синтру на 4 часа! Было мало! Спасибо Юлии, что в целом адаптировала экскурсию под наше
- РРоман29 октября 2024Рекомендую экскурсию Юлии по Синтре! Красивые виды и очень содержательный рассказ с массой интересных деталей. Помимо экскурсии мы так же получили от
- NNelli29 августа 2024Спасибо Юле за познавательную экскурсию. Получили отличное представление об истории города. Информация была подана в интересном виде. Нам не было
- OOLGA16 октября 2019Интересно, хорошо составлен маршрут. Наталия приятный человек и отличный рассказчик. Наш маршрут был построен с максимальным комфортом, что очень важно для экскурсии с ребенком. Спасибо ещё раз и успехов! Рекомендуем!
- ИИрина22 августа 2019Великолепная экскурсия! Мы посетили Национальный музей в Синтре, поднялись в замок мавров. Наталия великолепный, грамотный гид. Очень много и интересно нам рассказала все по теме экскурсии, ответила нам на все наши вопросы о Синтре, Португалии.
Ответы на вопросы от путешественников по Синтре в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Синтре в январе 2025
Сейчас в Синтре в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 137 до 150. Туристы уже оставили гидам 67 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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