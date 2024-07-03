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Ну, а про мыс Cabo da Roca мне даже нечего сказать - это надо видеть своими глазами. Все великолепие природы предстает перед вами как на ладони, аж дух захватывает!)) В общем, обязательно посетите Португалию)) Отдельное спасибо Марии за прекрасную организацию, все очень четко, емко и с душой)) Девочки, вы большие молодцы, мы очень благодарны!)) Удачи и успехов вам во всех делах!))