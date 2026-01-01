1 день

Город Абакан природный парк Ергаки

Город Абакан природный парк Ергаки. Ойский перевал, озеро Ойское.

11:00-11:30 по местному времени (московское время + 4 часа) сбор группы в аэропорту и на жд вокзале г. Абакан.

Переезд на микроавтобусе в природный парк Ергаки (около 3,5-4 часов).

Поселение на базе отдыха.

После размещения, идем гулять по территории турбазы и посмотрим на озеро Ойское.

Активная часть тура: 4,5 км пешком.

Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086