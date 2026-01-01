Описание тура
Маршрут проходит на юге Сибири, в горном районе Саяны. В составе Саян выделяют отдельные горные системы - Восточные и Западные Саяны. Украшением Западных Саян является Природный парк Ергаки, который часто называют жемчужиной Сибири. Территориально хребет Ергаки находится на юге Красноярского края.
Программа тура по дням
Город Абакан природный парк Ергаки
Город Абакан природный парк Ергаки. Ойский перевал, озеро Ойское.
11:00-11:30 по местному времени (московское время + 4 часа) сбор группы в аэропорту и на жд вокзале г. Абакан.
Переезд на микроавтобусе в природный парк Ергаки (около 3,5-4 часов).
Поселение на базе отдыха.
После размещения, идем гулять по территории турбазы и посмотрим на озеро Ойское.
Активная часть тура: 4,5 км пешком.
Треккинг на озеро Уютное, Висячий камень
Треккинг на озеро Уютное, Висячий камень, скала Орешек, озеро Каровое, перевал Художников. Треккинг в Ергаки продолжается, сегодня идем к Висячему камню, который по праву считается одной из самых интересных достопримечательностей этих мест. Висячий камень это огромная глыба, которая нависает над пропастью и всем своим весом опирается на маленькую площадку размерами 1,5 х 1,5 метра! Камень располагается на покатой скале, касаясь ее лишь незначительной частью своей поверхности. Визуально этот огромный камень, весом в четыреста тонн, кажется совершенно неустойчивым и создается впечатление, что он вот-вот соскользнет в пропасть. Но не тут-то было! Для всех туристов остается загадкой, как же камень все-таки держится:)) Попытаемся потолкать Висячий камень! А потом просто посидим в этом прекрасном месте и полюбуемся с высоты на озеро Радужное. Идем дальше! Активный тур в Ергаки не даст Вам долго сидеть на одном месте! Спускаемся к Каровому озеру. В конце июня начале июля в озере еще можно застать белоснежные льдинки. Несомненно, они добавляют красоты этому водоему. Особая удача сфотографировать льдины в озере и золотистые рододендроны, которые обычно цветут здесь в начале июля. Обходим Каровое озеро, и идем на перевал Художников. Подъем на перевал несложный, зато какой вид открывается оттуда!!! С перевала заглянем в новую долину, издалека увидим пик Птица, озеро Художников и скалу Парабола.
Активная часть тура в Ергаки: 19,8 км, перепад высот 1340-1820 м, продолжительность треккинга 8-9 часов.
Ойский перевал
Ойский перевал, смотровая площадка на волшебные Ергаки.
Сегодня отправляемся на треккинг на ближайший горный хребет и Ойский перевал. Поднявшись на перевал, с высоты посмотрим на темно-синее Ойское озеро. И идем дальше! Поднявшись еще немного выше, выходим на потрясающую смотровую площадку на весь Природный парк Ергаки. Вершины будут вырастать у нас на глазах! К этому моменту Вы уже смело сможете разглядеть вдалеке Спящего Саяна, скалу Орешек, пики Звездный и Птица. На этой роскошной смотровой мы пообедаем и отправимся в обратный путь.
Активная часть тура в Ергаки: 14,2 км, перепад высот 1440-1790 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Каменный город
Каменный город Сегодня отправляемся в горы, знакомиться с местными Легендами! Когда-то, давным-давно, в этих краях жило могущественное и процветающее племя Саян. Спокойно жили они в своих долинах и ничего не омрачало их счастья. Пока не настали тёмные времена, и не вторгся враг на мирные земли. Тогда вождь увёл своих подданных в горы, и построил новый город, в самом сердце тайги, среди высоких и неприступных скал. И сейчас в этих местах всё ещё стоят каменные башни и загадочные горницы. А вход в город охраняют три суровых стража. Вместе с инструктором мы поедем этот город, пройдём через огромные каменные ворота и попытаемся узнать тайны великого Каменного города!
Активная часть тура: 5,8 км пешком, перепад высот 1430-1600 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
Водопад Жемчужина Саян
Водопад Жемчужина Саян, озеро Радужное, Спящий Саян, треккинг на смотровую площадку над озером Лазурное. Сегодня идем любоваться на прекрасный водопад Жемчужина Саян! На солнце он играет и красуется своими каскадами. Затем пройдем возле озера Радужное это живописный, лесной водоем, над которым красуется уже привычный Висячий камень и скала Орешек. Идем дальше! По каменной тропе выходим на плато, которое ведет к Спящему Саяну. Парк Ергаки широко известен своими огромными камнями, которые напоминают фигуры людей или сказочных животных. Одна из самых известных каменных фигур Спящий Саян. Это огромная горная гряда, которая похожа на человека, лежащего на спине. Отчетливо видно его лицо, каменные волосы и сложенные на груди руки. Местные жители верят, что Спящий Саян это добрый и мудрый богатырь, охраняющий местные сокровища. Если вдруг Ергакам будет грозить опасность, тот он тут же проснется и встанет на защиту этих мест. Сегодня идем к каменному богатырю, чтобы воочию полюбоваться на это чудо природы. По пути встретятся туры пирамидки из камней, по которым туристы ориентируются в пути. Пройдя за каменными волосами Саяна, выйдем на прекрасную смотровую площадку. Отсюда открывается вид на Каменный замок, Мать Саяна, скалу Кит и на Лазурное озеро, которое находится в лесной зоне, в окружении темных кедров.
Активная часть тура: 17,8 км, перепад высот 1340-1710-1480-1710-1340 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.
Озеро Светлое
Озеро Светлое, пик Птица и пик Звездный. Озеро Светлое - одно из главных сокровищ природного парка Ергаки. Это одно из самых крупных озер этих мест, его длина около 2 км. Озеро украшает густой, кедровый лес. С берега озера открывается потрясающий вид на пик Птица и пик Звёздный - главные вершины этих мест. Пик Птица невероятно живописный! Эта гора напоминают гигантскую птицу, которая распустила перья и прячет под ними своих птенцов. Рядом находится пик Звездный - высшая точка Ергак, 2265 м.
Активная часть тура: 16,5 км, перепад высот 1100-1510 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.
Возвращение в г. Абакан
Возвращение в г. Абакан.
С утра прощаемся с горным краем Ергаки, тур завершен.
Переезд на микроавтобусе в г. Абакан.
13:00-14:00 по местному времени (московское время + 4 часа) прибытие в аэропорт и на жд вокзал г. Абакан, отъезд домой.
В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут треккинга может быть изменен.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту
- Проживание в природном парке Ергаки на базе отдыха Ергаки: двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере. Полотенце выдают, фен можно попросить у администратора, кулер в коридоре. Wi-Fi нет, в гостинице можно купить сим-карту Теле2 с пакетом интернета на 10 Гб (стоимость 485 руб.)
- Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости)
- Регистрация в Мчс
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Транспортные расходы из Вашего города к началу маршрута и обратно (г. Абакан)
- Обед во время трансфера в 1-й день, ужины. Стоимость ужинов от 600 руб
- При необходимости доплата за одноместное размещение в номере гостиницы
- Страховка
Пожелания к путешественнику
Список снаряжения
- Кепка / панамка
- Куртка. Температура воздуха рано утром и поздно вечером +8+12С.
- Флиска. Рекомендуем брать 2 флиски: одна для ходьбы на маршруте (достаточно быстро она приобретает походный запах), вторая чистая и свежая флиска для ходьбы в гостинице.
- Футболка
- Легкая рубашка с длинным рукавом. Рубашка защитит от обгорания руки и шею.
- Бафф. Защищает шею от обгорания, можно использовать как головной убор.
- Ходовые брюки
- Нижнее белье
- Носки
- Треккинговая обувь по щиколотку и выше
- Шлепки (для ходьбы в гостинице)
- Купальник
- Для девушек по желанию: платье для фотосессии на фоне гор =))
- Непромокаемая одежда или дождевик от середины бедра и ниже
- Треккинговые палки. Палки значительно снижают нагрузку на колени. Физически крепким и здоровым туристам мы рекомендуем иметь с собой палки. Туристам, у которых есть проблемы с коленями, суставами и лишним весом, треккинговые палки иметь Обязательно.
- Паспорт / свидетельство о рождении ребенка. Обязательно иметь оригинал документов (не копию).
- Фотоаппарат / видеокамера и зарядное.
- Туалетные принадлежности (зубная щетка, зубная паста, мыло, шампунь, бритва)
- Расческа
- Солнцезащитные очки
- Пластиковая бутылка 0,5 л (для питьевой воды на маршруте)
- Туалетная бумага (пригодится днём, на маршруте)
- Спрей от насекомых. На маршруте могут быть слепни.
- Кружка, ложка, тарелка. Тарелка пригодится, чтобы во время обеда положить в нее нарезанные и мелкие продукты (овощи, сыр, оливки и тд). Кружка и тарелка должны быть не бьющимися.
- Влажные салфетки
- Нитка, иголка
- Рюкзак для прогулок (объем 20-25 литров). В рюкзаке находятся личные вещи туриста (флиска, дождевик, бутылка с водой и т. д.), а также общественные продукты на обед, которые выдает инструктор (вес продуктов 400-600 грамм).
- Подпопник
- Сушилки для обуви
- Солнцезащитный крем, гигиеническая помада
- Индивидуальная аптечка. Обязательно: эластичный бинт, пластырь.
- Наличные деньги
- Шапка, перчатки