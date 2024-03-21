Треккинг в Абакане

Найдено 6 туров в категории «Треккинг и походы» в Абакане, цены от 25 000 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
🚶 Пешая
скидка
5%
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
Начало: Республика Хакасия, Абакан
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
5340050 730 за человека
Треккинг в парк Ергаки - жемчужина Сибири
Авторский тур
7 дней
Треккинг в парк Ергаки: впечатляющее приключение по Саянам
Погрузитесь в мир природной красоты и неповторимых пейзажей западных Саян во время увлекательного треккинга в парк Ергаки
Начало: Г. Абакан (ж/д вокзал, аэропорт)
Расписание: Согласно расписанию
7 июля в 11:00
14 июля в 11:00
53 400 за человека
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Увидеть «жемчужину Сибири» с лазурными озёрами среди кедров, каменным городом и дикой тайгой
Начало: Абакан, аэропорт/ж. - д. вокзал, 11:00-11:30
7 июля в 11:00
14 июля в 11:00
53 400 за человека
Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
8 дней
Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Увидеть дикие места Сибири, пожить у горных озёр, подняться на вершины, послушать тишину и природу
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
29 июня в 08:00
31 июля в 08:00
38 000 за человека
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Сбежать от цивилизации на 3 дня в край сибирских кедров, пихт, гор и покрытых мхом скал
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
29 июня в 08:00
27 июля в 08:00
25 000 за человека
Сказочные Саяны: треккинг в природном парке «Ергаки»
🚶 Пешая
Авторский тур
7 дней
Сказочные Саяны: треккинг в природном парке «Ергаки» в Абакане
Приглашаем на незабываемое приключение по живописным тропам Ергаков, где каждый шаг открывает великолепие природы Саян
Начало: Абакан, ж. - д. вокзал, аэропорт, утро
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
53 400 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    21 марта 2024
    Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но меня любезно подождали, что
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    было очень приятно! Все прошло очень хорошо как на момент приобретения путевки, так и на момент пребывания в туре. Каникулы удались на 100%, спасибо за организацию!

    Отдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, ноОтдельная благодарность организаторам - чуть с задержкой пребывала на поезде, по программе трансфер уходил раньше, но
  • И
    Иван
    19 марта 2024
    Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
    Первый раз брал горнолыжный тур и не разу не пожалел, все было организованно хорошо, все вовремя и по расписанию. Отличный
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    гид, Ляля, все разрулит, организаторские способности профессионала, всегда на связи и рядом на склоне. Интересно рассказывает и всегда в отличном настроении. Трансфер на комфортных автобусах Мерседес.

  • Д
    Данетта
    5 марта 2024
    Треккинг в Ергаки. Тур на 7 дней
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!
    Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!Организатор все сделал чтобы нам было хорошо!

Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Треккинг и походы»

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Сколько стоит тур в Абакане в июне 2024
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