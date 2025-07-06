Групповой тур в Ергаки предлагает уникальную возможность познакомиться с одним из самых живописных уголков Сибири.
Вас ждет путешествие по западным Саянам, где на небольшой территории сосредоточены величественные горные хребты, кристально чистые
Вас ждет путешествие по западным Саянам, где на небольшой территории сосредоточены величественные горные хребты, кристально чистые
Ближайшие даты:6
июл
Время начала: 11:00
Описание тураДаты поездок на 2025 г. (7 дней): 06 июля - 12 июля 2025 13 июля - 19 июля 2025 20 июля - 26 июля 2025 04-10 августа Что вас ожидает: Ергаки — это место необычайной силы и красоты! На небольшой территории здесь собраны величественные горные хребты с отвесными скалами, кристально чистые горные озера, великолепные водопады и роскошные кедры в дикой тайге. Маршрут проходит на юге Сибири, в горном районе Саяны. В составе Саян выделяют отдельные горные системы — Восточные и Западные Саяны. Украшением Западных Саян является Природный парк Ергаки, который часто называют «жемчужиной Сибири». Территориально этот хребет находится на юге Красноярского края. Треккинг в Саянах хорош тем, что здесь нет больших перепадов высот, но почти на всех маршрутах большой километраж. В движении мы находимся почти весь день, поэтому данный тур рекомендуем для любителей много ходить. Программа тура:
- День 1. Город Абакан – природный парк «Ергаки». Ойский перевал, озеро Ойское. 11:00-11:30 по местному времени (московское время + 4 часа) — сбор группы в аэропорту и на ж/д вокзале г. Абакан. Переезд на микроавтобусе в природный парк «Ергаки» (около 3,5-4 часов). Поселение на базе отдыха. После размещения, идем гулять по территории турбазы и посмотрим на озеро Ойское. Активная часть тура: 4,5 км. пешком.
- День 2. Треккинг на озеро Уютное, Висячий камень, скала Орешек, озеро Каровое (Малое Буйбинское), перевал Художников. Сегодня идем к Висячему камню, который по праву считается одной из самых интересных достопримечательностей этих мест. Висячий камень — это огромная глыба, которая нависает над пропастью и всем своим весом опирается на маленькую площадку размерами 1,5х1,5 метра. Камень располагается на покатой скале, касаясь ее лишь незначительной частью своей поверхности. Визуально этот огромный камень, весом в четыреста тонн, кажется совершенно неустойчивым и создается впечатление, что он вот-вот соскользнет в пропасть. Далее спускаемся к Каровому озеру. В конце июня — начале июля в озере еще можно застать белоснежные льдинки. Они добавляют красоты этому водоему. Особая удача — сфотографировать льдины в озере и золотистые рододендроны, которые обычно цветут здесь в начале июля. Обходим Каровое озеро и идем на перевал Художников. С перевала заглянем в новую долину, издалека увидим пик Птица, озеро Художников и скалу Парабола. Активная часть тура в Ергаки: 19,8 км, перепад высот 1340-1820 м, продолжительность треккинга 8-9 часов.
- День 3. Ойский перевал, смотровая площадка на волшебные Ергаки. Сегодня отправляемся на треккинг на ближайший горный хребет и Ойский перевал. Поднявшись на перевал, с высоты посмотрим на темно-синее Ойское озеро. Поднявшись еще немного выше, выходим на потрясающую смотровую площадку на весь Природный парк Ергаки. К этому моменту вы уже смело сможете разглядеть вдалеке Спящего Саяна, скалу Орешек, пики Звездный и Птица. На этой роскошной смотровой мы пообедаем и отправимся в обратный путь. Активная часть тура в Ергаки: 14,2 км, перепад высот 1440-1790 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
- День 4. Каменный город. Сегодня отправляемся в горы, знакомиться с местными легендами. Когда-то давным-давно в этих краях жило могущественное и процветающее племя Саян. Пока не настали тёмные времена, и не вторгся враг на мирные земли. Тогда вождь увёл своих подданных в горы, и построил новый город, в самом сердце тайги, среди высоких и неприступных скал. И сейчас в этих местах всё ещё стоят каменные башни и загадочные горницы. Вместе с инструктором мы осмотрим этот город, пройдём через огромные каменные ворота и попытаемся узнать тайны великого Каменного города. Активная часть тура: 5,8 км. пешком, перепад высот 1430-1600 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
- День 5. Водопад Жемчужина Саян, озеро Радужное, Спящий Саян, треккинг на смотровую площадку над озером Лазурное. Сегодня идем любоваться на прекрасный водопад Жемчужина Саян. Затем пройдем возле озера Радужное — это живописный лесной водоем, над которым красуется уже привычный Висячий камень и скала Орешек. Далее по каменной тропе выходим на плато, которое ведет к Спящему Саяну. Парк Ергаки широко известен своими огромными камнями, которые напоминают фигуры людей или сказочных животных. Одна из самых известных каменных фигур – Спящий Саян. Это огромная горная гряда, которая похожа на человека, лежащего на спине. Отчетливо видно его лицо, каменные волосы и сложенные на груди руки. Местные жители верят, что Спящий Саян — это добрый и мудрый богатырь, охраняющий местные сокровища. Сегодня идем к каменному богатырю, чтобы воочию полюбоваться на это чудо природы. По пути встретятся туры — пирамидки из камней, по которым туристы ориентируются в пути. Пройдя за каменными волосами Саяна, выйдем на прекрасную смотровую площадку. Отсюда открывается вид на Каменный замок, Мать Саяна, скалу Кит и на Лазурное озеро, которое находится в лесной зоне, в окружении темных кедров. Активная часть тура: 17,8 км, перепад высот 1340-1710-1480-1710-1340 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.
- День 6. Озеро Светлое, пик Птица и пик Звездный. Озеро Светлое — одно из главных сокровищ природного парка Ергаки. Это одно из самых крупных озер этих мест, его длина около 2 км. Озеро украшает густой кедровый лес. С берега озера открывается потрясающий вид на пик Птица и пик Звёздный — главные вершины этих мест. Пик Птица невероятно живописный. Эта гора напоминают гигантскую птицу, которая распустила перья и прячет под ними своих птенцов. Рядом находится пик Звездный — высшая точка Ергаки, 2265 м. Активная часть тура: 14,4 км, перепад высот 1100-1510 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.
- День 7. Возвращение в г. Абакан. С утра прощаемся с горным краем Ергаки, тур завершен. Переезд на микроавтобусе в г. Абакан. 13:00-14:00 по местному времени (московское время + 4 часа) — прибытие в аэропорт и на ж/д вокзал г. Абакан, отъезд домой. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут треккинга может быть изменен.
Согласно расписанию
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Природный парк Ергаки
- Озеро Уютное
- Висячий камень, скала Орешек
- Озеро Каровое (Малое Буйбинское)
- Перевал Художников
- Каменный город
- Водопад Жемчужина Саян
- Озеро Радужное
- Спящий Саян
- Озеро Светлое
- Пик Птица и пик Звездный
Что включено
- Автотранспортные переезды по маршруту.
- Проживание в природном парке Ергаки на базе отдыха «Ергаки»: двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере. Полотенце выдают, фен можно попросить у администратора, кулер в коридоре. Wi-Fi нет, в гостинице можно купить сим-карту Теле2 с пакетом интернета на 10 Гб (стоимость 485 руб.).
- Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
- Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах), групповая аптечка.
- Регистрация в МЧС
- Услуги инструктора-проводника
- Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
- Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
- Транспортные расходы из Вашего города к началу маршрута и обратно (г. Абакан).
- Обед во время трансфера в 1-й день, ужины. Стоимость ужинов: от 600 руб
- При необходимости доплата за одноместное размещение в номере гостиницы.
- Страховка
Место начала и завершения?
Г. Абакан (ж/д вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
- Район путешествия: Российская Федерация, Красноярский край, Природный парк «Ергаки»
- Старт маршрута: г. Абакан (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:00 по местному времени (МСК + 4 часа)
- Финиш маршрута: г. Абакан (ж/д вокзал, аэропорт) в 14:00 по местному времени (МСК + 4 часа)
- Тип отдыха: проживание в гостинице, треккинг налегке
- Проживание: турбаза
- Питание: двухразовое
- Маршрут проходит на высоте: 1430-1820 м
- Протяженность маршрута: 78,6 км
- Ограничение по возрасту: от 14 до 60 лет
- Уровень сложности маршрута: средний (90% маршрута), сложный (10% маршрута)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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