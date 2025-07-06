Треккинг в парк Ергаки - жемчужина Сибири

Погрузитесь в мир природной красоты и неповторимых пейзажей западных Саян во время увлекательного треккинга в парк Ергаки
Групповой тур в Ергаки предлагает уникальную возможность познакомиться с одним из самых живописных уголков Сибири.

Вас ждет путешествие по западным Саянам, где на небольшой территории сосредоточены величественные горные хребты, кристально чистые
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озера и великолепные водопады.

Маршрут проходит через самые известные места парка Ергаки, включая Радужное и Каровое озера, скалу Птица и каменного богатыря Спящего Саяна.

Особенностью тура является возможность вместе толкнуть Висячий камень и полюбоваться Мраморным водопадом. Путешествие начнется в городе Абакан, откуда группа отправится в природный парк «Ергаки».

В течение 7 дней участники тура будут наслаждаться не только красотами природы, но и активным отдыхом, проходя большие расстояния пешком и исследуя уникальные природные объекты.

Этот тур станет незабываемым приключением для всех, кто любит природу, активный отдых и готов к новым открытиям

Треккинг в парк Ергаки - жемчужина Сибири
Треккинг в парк Ергаки - жемчужина Сибири
Треккинг в парк Ергаки - жемчужина Сибири
Ближайшие даты:
6
июл
Время начала: 11:00

Описание тура

Даты поездок на 2025 г. (7 дней): 06 июля - 12 июля 2025 13 июля - 19 июля 2025 20 июля - 26 июля 2025 04-10 августа Что вас ожидает: Ергаки — это место необычайной силы и красоты! На небольшой территории здесь собраны величественные горные хребты с отвесными скалами, кристально чистые горные озера, великолепные водопады и роскошные кедры в дикой тайге. Маршрут проходит на юге Сибири, в горном районе Саяны. В составе Саян выделяют отдельные горные системы — Восточные и Западные Саяны. Украшением Западных Саян является Природный парк Ергаки, который часто называют «жемчужиной Сибири». Территориально этот хребет находится на юге Красноярского края. Треккинг в Саянах хорош тем, что здесь нет больших перепадов высот, но почти на всех маршрутах большой километраж. В движении мы находимся почти весь день, поэтому данный тур рекомендуем для любителей много ходить. Программа тура:
  • День 1. Город Абакан – природный парк «Ергаки». Ойский перевал, озеро Ойское. 11:00-11:30 по местному времени (московское время + 4 часа) — сбор группы в аэропорту и на ж/д вокзале г. Абакан. Переезд на микроавтобусе в природный парк «Ергаки» (около 3,5-4 часов). Поселение на базе отдыха. После размещения, идем гулять по территории турбазы и посмотрим на озеро Ойское. Активная часть тура: 4,5 км. пешком.
  • День 2. Треккинг на озеро Уютное, Висячий камень, скала Орешек, озеро Каровое (Малое Буйбинское), перевал Художников. Сегодня идем к Висячему камню, который по праву считается одной из самых интересных достопримечательностей этих мест. Висячий камень — это огромная глыба, которая нависает над пропастью и всем своим весом опирается на маленькую площадку размерами 1,5х1,5 метра. Камень располагается на покатой скале, касаясь ее лишь незначительной частью своей поверхности. Визуально этот огромный камень, весом в четыреста тонн, кажется совершенно неустойчивым и создается впечатление, что он вот-вот соскользнет в пропасть. Далее спускаемся к Каровому озеру. В конце июня — начале июля в озере еще можно застать белоснежные льдинки. Они добавляют красоты этому водоему. Особая удача — сфотографировать льдины в озере и золотистые рододендроны, которые обычно цветут здесь в начале июля. Обходим Каровое озеро и идем на перевал Художников. С перевала заглянем в новую долину, издалека увидим пик Птица, озеро Художников и скалу Парабола. Активная часть тура в Ергаки: 19,8 км, перепад высот 1340-1820 м, продолжительность треккинга 8-9 часов.
  • День 3. Ойский перевал, смотровая площадка на волшебные Ергаки. Сегодня отправляемся на треккинг на ближайший горный хребет и Ойский перевал. Поднявшись на перевал, с высоты посмотрим на темно-синее Ойское озеро. Поднявшись еще немного выше, выходим на потрясающую смотровую площадку на весь Природный парк Ергаки. К этому моменту вы уже смело сможете разглядеть вдалеке Спящего Саяна, скалу Орешек, пики Звездный и Птица. На этой роскошной смотровой мы пообедаем и отправимся в обратный путь. Активная часть тура в Ергаки: 14,2 км, перепад высот 1440-1790 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
  • День 4. Каменный город. Сегодня отправляемся в горы, знакомиться с местными легендами. Когда-то давным-давно в этих краях жило могущественное и процветающее племя Саян. Пока не настали тёмные времена, и не вторгся враг на мирные земли. Тогда вождь увёл своих подданных в горы, и построил новый город, в самом сердце тайги, среди высоких и неприступных скал. И сейчас в этих местах всё ещё стоят каменные башни и загадочные горницы. Вместе с инструктором мы осмотрим этот город, пройдём через огромные каменные ворота и попытаемся узнать тайны великого Каменного города. Активная часть тура: 5,8 км. пешком, перепад высот 1430-1600 м, продолжительность треккинга 6-7 часов.
  • День 5. Водопад Жемчужина Саян, озеро Радужное, Спящий Саян, треккинг на смотровую площадку над озером Лазурное. Сегодня идем любоваться на прекрасный водопад Жемчужина Саян. Затем пройдем возле озера Радужное — это живописный лесной водоем, над которым красуется уже привычный Висячий камень и скала Орешек. Далее по каменной тропе выходим на плато, которое ведет к Спящему Саяну. Парк Ергаки широко известен своими огромными камнями, которые напоминают фигуры людей или сказочных животных. Одна из самых известных каменных фигур – Спящий Саян. Это огромная горная гряда, которая похожа на человека, лежащего на спине. Отчетливо видно его лицо, каменные волосы и сложенные на груди руки. Местные жители верят, что Спящий Саян — это добрый и мудрый богатырь, охраняющий местные сокровища. Сегодня идем к каменному богатырю, чтобы воочию полюбоваться на это чудо природы. По пути встретятся туры — пирамидки из камней, по которым туристы ориентируются в пути. Пройдя за каменными волосами Саяна, выйдем на прекрасную смотровую площадку. Отсюда открывается вид на Каменный замок, Мать Саяна, скалу Кит и на Лазурное озеро, которое находится в лесной зоне, в окружении темных кедров. Активная часть тура: 17,8 км, перепад высот 1340-1710-1480-1710-1340 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.
  • День 6. Озеро Светлое, пик Птица и пик Звездный. Озеро Светлое — одно из главных сокровищ природного парка Ергаки. Это одно из самых крупных озер этих мест, его длина около 2 км. Озеро украшает густой кедровый лес. С берега озера открывается потрясающий вид на пик Птица и пик Звёздный — главные вершины этих мест. Пик Птица невероятно живописный. Эта гора напоминают гигантскую птицу, которая распустила перья и прячет под ними своих птенцов. Рядом находится пик Звездный — высшая точка Ергаки, 2265 м. Активная часть тура: 14,4 км, перепад высот 1100-1510 м, продолжительность треккинга 7-8 часов.
  • День 7. Возвращение в г. Абакан. С утра прощаемся с горным краем Ергаки, тур завершен. Переезд на микроавтобусе в г. Абакан. 13:00-14:00 по местному времени (московское время + 4 часа) — прибытие в аэропорт и на ж/д вокзал г. Абакан, отъезд домой. В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут треккинга может быть изменен.

Согласно расписанию

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Природный парк Ергаки
  • Озеро Уютное
  • Висячий камень, скала Орешек
  • Озеро Каровое (Малое Буйбинское)
  • Перевал Художников
  • Каменный город
  • Водопад Жемчужина Саян
  • Озеро Радужное
  • Спящий Саян
  • Озеро Светлое
  • Пик Птица и пик Звездный
Что включено
  • Автотранспортные переезды по маршруту.
  • Проживание в природном парке Ергаки на базе отдыха «Ергаки»: двух-, трехместные номера стандарт, удобства в номере. Полотенце выдают, фен можно попросить у администратора, кулер в коридоре. Wi-Fi нет, в гостинице можно купить сим-карту Теле2 с пакетом интернета на 10 Гб (стоимость 485 руб.).
  • Двухразовое питание. Готовые завтраки (день 2-7) подаются в гостинице по комплексному меню (меню не индивидуальное!). Обед (день 2-6) в виде сухого пайка в горах (колбаса, сыр, чай, печенье, шоколад, сладости).
  • Прокат группового снаряжения: котлы, газовые горелки (для приготовления чая на обед в горах), групповая аптечка.
  • Регистрация в МЧС
  • Услуги инструктора-проводника
  • Для бронирования тура необходимо внести предоплату в размере 25% от стоимости тура.
  • Остаток вносится не позднее 5 календарных дней до начала тура.
Что не входит в цену
  • Транспортные расходы из Вашего города к началу маршрута и обратно (г. Абакан).
  • Обед во время трансфера в 1-й день, ужины. Стоимость ужинов: от 600 руб
  • При необходимости доплата за одноместное размещение в номере гостиницы.
  • Страховка
Место начала и завершения?
Г. Абакан (ж/д вокзал, аэропорт)
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно расписанию
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Важная информация
  • Район путешествия: Российская Федерация, Красноярский край, Природный парк «Ергаки»
  • Старт маршрута: г. Абакан (ж/д вокзал, аэропорт) в 11:00 по местному времени (МСК + 4 часа)
  • Финиш маршрута: г. Абакан (ж/д вокзал, аэропорт) в 14:00 по местному времени (МСК + 4 часа)
  • Тип отдыха: проживание в гостинице, треккинг налегке
  • Проживание: турбаза
  • Питание: двухразовое
  • Маршрут проходит на высоте: 1430-1820 м
  • Протяженность маршрута: 78,6 км
  • Ограничение по возрасту: от 14 до 60 лет
  • Уровень сложности маршрута: средний (90% маршрута), сложный (10% маршрута)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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