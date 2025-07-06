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озера и великолепные водопады.



Маршрут проходит через самые известные места парка Ергаки, включая Радужное и Каровое озера, скалу Птица и каменного богатыря Спящего Саяна.



Особенностью тура является возможность вместе толкнуть Висячий камень и полюбоваться Мраморным водопадом. Путешествие начнется в городе Абакан, откуда группа отправится в природный парк «Ергаки».



В течение 7 дней участники тура будут наслаждаться не только красотами природы, но и активным отдыхом, проходя большие расстояния пешком и исследуя уникальные природные объекты.



Этот тур станет незабываемым приключением для всех, кто любит природу, активный отдых и готов к новым открытиям