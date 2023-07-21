Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках

Сбежать от цивилизации на 3 дня в край сибирских кедров, пихт, гор и покрытых мхом скал

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Отправимся поближе к природе и подальше от людей — в природный парк «Ергаки».

Отключим связь и насладимся хвойными ароматами, освежающими брызгами водопадов, тишиной и звёздным небом. Встретим красочный закат в горах.

Заберёмся повыше, чтобы охватить взглядом сибирские просторы и налюбоваться скалами в окружении изумрудной растительности. Увидим 35-метровый Мраморный водопад, Висячий камень и перевал Художников. Устроим пикник на поляне с живописным видом.
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Ближайшие даты:
21
июл
18
авг
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Климат Западных Саян, где расположен природный парк «Ергаки», резко-континентальный. Зима — продолжительная и морозная. Лишь в конце мая среднесуточная температура становится положительной, начинается интенсивное таяние снега. Лето короткое и нежаркое. Походы без снега возможны только в летнее время. Отсюда следует, что обязательно стоит посмотреть погоду перед сбором вещей, взять тёплую куртку и штаны, даже если обещают каждый день солнце.

Обязательно нужно взять треккинговую разношенную обувь, тапочки для лагеря, головной убор, тёплый комплект для сна с шерстяными носками, туристический рюкзак объёмом не менее 70 литров, спальник с температурой комфорта на 0 градусов, каремат, набор личной посуды, непромокаемую накидку на рюкзак и надёжный дождевик. Подробный список пришлёт организатор в общем чате.

В июне — красочная пора цветения жарков и тепла.
Июль — самый тёплый месяц года.
Август — время ягод и кедровых орехов.
В конце августа-начале сентября вершины окрашиваются в багровые тона.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
Завершение: г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Летние
Многодневные туры
Природа и пейзажи

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