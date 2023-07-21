Отправимся поближе к природе и подальше от людей — в природный парк «Ергаки». Отключим связь и насладимся хвойными ароматами, освежающими брызгами водопадов, тишиной и звёздным небом. Встретим красочный закат в горах. Заберёмся повыше, чтобы охватить взглядом сибирские просторы и налюбоваться скалами в окружении изумрудной растительности. Увидим 35-метровый Мраморный водопад, Висячий камень и перевал Художников. Устроим пикник на поляне с живописным видом.

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Описание

Организационные детали

Климат Западных Саян, где расположен природный парк «Ергаки», резко-континентальный. Зима — продолжительная и морозная. Лишь в конце мая среднесуточная температура становится положительной, начинается интенсивное таяние снега. Лето короткое и нежаркое. Походы без снега возможны только в летнее время. Отсюда следует, что обязательно стоит посмотреть погоду перед сбором вещей, взять тёплую куртку и штаны, даже если обещают каждый день солнце.

Обязательно нужно взять треккинговую разношенную обувь, тапочки для лагеря, головной убор, тёплый комплект для сна с шерстяными носками, туристический рюкзак объёмом не менее 70 литров, спальник с температурой комфорта на 0 градусов, каремат, набор личной посуды, непромокаемую накидку на рюкзак и надёжный дождевик. Подробный список пришлёт организатор в общем чате.

В июне — красочная пора цветения жарков и тепла.

Июль — самый тёплый месяц года.

Август — время ягод и кедровых орехов.

В конце августа-начале сентября вершины окрашиваются в багровые тона.