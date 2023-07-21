Сбежать от цивилизации на 3 дня в край сибирских кедров, пихт, гор и покрытых мхом скал
Отключим связь и насладимся хвойными ароматами, освежающими брызгами водопадов, тишиной и звёздным небом. Встретим красочный закат в горах.
Заберёмся повыше, чтобы охватить взглядом сибирские просторы и налюбоваться скалами в окружении изумрудной растительности. Увидим 35-метровый Мраморный водопад, Висячий камень и перевал Художников. Устроим пикник на поляне с живописным видом.
июл
авг
Описание
Организационные детали
Климат Западных Саян, где расположен природный парк «Ергаки», резко-континентальный. Зима — продолжительная и морозная. Лишь в конце мая среднесуточная температура становится положительной, начинается интенсивное таяние снега. Лето короткое и нежаркое. Походы без снега возможны только в летнее время. Отсюда следует, что обязательно стоит посмотреть погоду перед сбором вещей, взять тёплую куртку и штаны, даже если обещают каждый день солнце.
Обязательно нужно взять треккинговую разношенную обувь, тапочки для лагеря, головной убор, тёплый комплект для сна с шерстяными носками, туристический рюкзак объёмом не менее 70 литров, спальник с температурой комфорта на 0 градусов, каремат, набор личной посуды, непромокаемую накидку на рюкзак и надёжный дождевик. Подробный список пришлёт организатор в общем чате.
В июне — красочная пора цветения жарков и тепла.
Июль — самый тёплый месяц года.
Август — время ягод и кедровых орехов.
В конце августа-начале сентября вершины окрашиваются в багровые тона.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00Завершение: г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 16:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 днейБронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.