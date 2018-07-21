Возьмём рюкзаки и палатки и отправимся в поход в природный парк «Ергаки». Увидим все главные локации, поживём в диких местах рядом с чистейшими озёрами, погуляем среди кедров и пихт. Пройдём 2 перевала, выпьем травяной чай с видом на скальные пики, умоемся освежающей водой из Малахитовой ванны. Насладимся красно-розовым закатом, сфотографируемся с огромным Висячим камнем и посетим озеро Горных духов. Вдохновимся таёжной природой с её водопадами, изумрудной растительностью, высокими деревьями и воздухом с нотками хвои. Отдохнём от города, работы и людей в компании единомышленников.

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Описание

Организационные детали

Климат Западных Саян, где расположен природный парк «Ергаки», резко-континентальный. Зима — продолжительная и морозная. Лишь в конце мая среднесуточная температура становится положительной, начинается интенсивное таяние снега. Лето короткое и нежаркое. Походы без снега возможны только в летнее время. Отсюда следует, что обязательно стоит посмотреть погоду перед сбором вещей, взять тёплую куртку и штаны, даже если обещают каждый день солнце.

Обязательно нужно взять треккинговую разношенную обувь, тапочки для лагеря, головной убор, тёплый комплект для сна с шерстяными носками, туристический рюкзак объёмом не менее 70 литров, спальник с температурой комфорта на 0 градусов, каремат, набор личной посуды, непромокаемую накидку на рюкзак и надёжный дождевик. Подробный список пришлёт организатор в общем чате.

В июне — красочная пора цветения жарков и тепла.

Июль — самый тёплый месяц года.

Август — время ягод и кедровых орехов.

В конце августа-начале сентября вершины окрашиваются в багровые тона.