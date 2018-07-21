Сокровища парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках

Увидеть дикие места Сибири, пожить у горных озёр, подняться на вершины, послушать тишину и природу

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Ответы на вопросы
Возьмём рюкзаки и палатки и отправимся в поход в природный парк «Ергаки».

Увидим все главные локации, поживём в диких местах рядом с чистейшими озёрами, погуляем среди кедров и пихт.

Пройдём 2 перевала, выпьем травяной чай с видом на скальные пики, умоемся освежающей водой из Малахитовой ванны.

Насладимся красно-розовым закатом, сфотографируемся с огромным Висячим камнем и посетим озеро Горных духов.

Вдохновимся таёжной природой с её водопадами, изумрудной растительностью, высокими деревьями и воздухом с нотками хвои. Отдохнём от города, работы и людей в компании единомышленников.
Сокровища парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Сокровища парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Сокровища парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Сокровища парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Сокровища парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Сокровища парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Сокровища парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Сокровища парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Сокровища парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Сокровища парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Сокровища парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Сокровища парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Ближайшие даты:
12
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Климат Западных Саян, где расположен природный парк «Ергаки», резко-континентальный. Зима — продолжительная и морозная. Лишь в конце мая среднесуточная температура становится положительной, начинается интенсивное таяние снега. Лето короткое и нежаркое. Походы без снега возможны только в летнее время. Отсюда следует, что обязательно стоит посмотреть погоду перед сбором вещей, взять тёплую куртку и штаны, даже если обещают каждый день солнце.

Обязательно нужно взять треккинговую разношенную обувь, тапочки для лагеря, головной убор, тёплый комплект для сна с шерстяными носками, туристический рюкзак объёмом не менее 70 литров, спальник с температурой комфорта на 0 градусов, каремат, набор личной посуды, непромокаемую накидку на рюкзак и надёжный дождевик. Подробный список пришлёт организатор в общем чате.

В июне — красочная пора цветения жарков и тепла.
Июль — самый тёплый месяц года.
Август — время ягод и кедровых орехов.
В конце августа-начале сентября вершины окрашиваются в багровые тона.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
Завершение: г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Летние
Многодневные туры
Природа и пейзажи

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