Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице

Увидеть «жемчужину Сибири» с лазурными озёрами среди кедров, каменным городом и дикой тайгой

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С комфортом поживём в труднодоступном месте, близко к природе и за 7 активных дней увидим лучшие локации парка «Ергаки». Выпьем травяной чай с видом на снежные пики и озёра с льдинами. Каменные стражи пропустят нас в город с башнями среди неприступных скал. Спящий Саян покажет свои сокровища с панорамной площадки. Полюбуемся водопадами и рододендронами, удивимся устойчивости и балансу Висячего камня. Треккинг идеально подойдёт тем, кто любит много гулять, но не покорять вершины.
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Ближайшие даты:
2
июл
23
июл
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, физического состояния участников и других факторов, маршрут тура может быть изменен с сохранением качества и полноты услуг.

Берём детей от 14 лет, готовых к продолжительным пешим прогулкам. Родители несут полную ответственность за своих детей.

Рекомендуем взять удобные разношенные кроссовки, головной убор от солнца, ветровку, спортивную одежду для треккингов, лёгкую рубашку с длинным рукавом, тёплую куртку и штаны на вечер, шлёпки, дождевик, солнцезащитные очки и крем, бутылку для воды, рюкзак для прогулок объёмом 20 литров, туристическую пенку-сидушку, индивидуальную аптечку с пластырями и эластичным бинтом, гигиенические принадлежности.

В случае, если клиент по собственному желанию прерывает тур до его окончания, организатор возвращает ему денежные средства пропорционально проведенного в путешествии времени за вычетом реально понесенных и/или невозвратных расходов (невозвратная бронь, закупленные продукты, снаряжение, заказанный трансфер и пр.)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Абакан, аэропорт 10:00 и ж. - д. вокзал 10:30
Завершение: Абакан, аэропорт 13:00 и ж. - д. вокзал 14:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Многодневные туры
Природа и пейзажи

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