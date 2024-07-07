1 чел.
По популярности
Авторский тур
7 дней
Треккинг в парк Ергаки: впечатляющее приключение по Саянам
Погрузитесь в мир природной красоты и неповторимых пейзажей западных Саян во время увлекательного треккинга в парк Ергаки
Начало: Г. Абакан (ж/д вокзал, аэропорт)
«Украшением Западных Саян является Природный парк Ергаки, который часто называют «жемчужиной Сибири»»
Расписание: Согласно расписанию
7 июля в 11:00
14 июля в 11:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
Увидеть «жемчужину Сибири» с лазурными озёрами среди кедров, каменным городом и дикой тайгой
Начало: Абакан, аэропорт/ж. - д. вокзал, 11:00-11:30
«В природном парке «Ергаки» на базе отдыха «Ергаки» в 2-3-местных номерах с удобствами в номере»
7 июля в 11:00
14 июля в 11:00
53 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Увидеть дикие места Сибири, пожить у горных озёр, подняться на вершины, послушать тишину и природу
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
«Климат Западных Саян, где расположен природный парк «Ергаки», резко-континентальный»
29 июня в 08:00
31 июля в 08:00
38 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Сбежать от цивилизации на 3 дня в край сибирских кедров, пихт, гор и покрытых мхом скал
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
«Климат Западных Саян, где расположен природный парк «Ергаки», резко-континентальный»
29 июня в 08:00
27 июля в 08:00
25 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Сказочные Саяны: треккинг в природном парке «Ергаки» в Абакане
Приглашаем на незабываемое приключение по живописным тропам Ергаков, где каждый шаг открывает великолепие природы Саян
Начало: Абакан, ж. - д. вокзал, аэропорт, утро
«В природном парке «Ергаки» на одноимённой базе отдыха: 2- и 3-местные номера категории «стандарт», удобства в номере»
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
53 400₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Парки»
Самые популярные туры этой рубрики в Абакане
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 5
- Треккинг в парк Ергаки - жемчужина Сибири
- Треккинг налегке по тропам парка «Ергаки» с проживанием в гостинице
- Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
- Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
- Сказочные Саяны: треккинг в природном парке «Ергаки»
Какие места ещё посмотреть в Абакане
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Абакане в июне 2024
Сейчас в Абакане в категории "Парки" можно забронировать 5 авторских туров от 25 000 до 53 400.
Купите самый интересный из 5 туров в Абакане на 2024 год по теме «Парки», цены от 25000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август