Сокровища природного парка «Ергаки»: треккинг с рюкзаками и проживанием в палатках
Увидеть дикие места Сибири, пожить у горных озёр, подняться на вершины, послушать тишину и природу
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 8:00
19 июн в 06:45
20 июн в 06:45
38 000 ₽ за человека
-
20%
Таёжные водопады парка «Ергаки»: треккинг налегке с проживанием в палатках
Сбежать от цивилизации на 5 дней в край сибирских кедров, пихт, гор и покрытых мхом скал
Начало: Г. АБАКАН.Ж. - д. вокзал, 7:00
20 июн в 06:45
28 800 ₽
36 000 ₽ за человека
Сибирские Альпы: поход в «Ергаки» - уникальное приключение в Абакане
Погрузитесь в мир неповторимой красоты Ергаков, где каждый шаг открывает виды, оставляющие в душе неизгладимые впечатления
Начало: Абакан, стоянка около АДМ (Абаканский дворец молод...
25 авг в 08:00
26 авг в 08:00
38 000 ₽ за человека
Заповедная земля Сибири: уникальный поход по Ергакам
Откройте для себя красоту сибирской природы в уникальном походе по парку «Ергаки». Завораживающие пейзажи и чистый воздух ждут вас
Начало: Абакан, ж. - д. вокзал, 07:00
29 авг в 08:00
19 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Спортивные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Абакане
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Абакане
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Абакане в августе 2025
Сейчас в Абакане в категории "Спортивные туры" можно забронировать 4 тура от 19 000 до 38 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Забронируйте тур в Абакане на 2025 год по теме «Спортивные туры», 1 ⭐ отзыв, цены от 19000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь