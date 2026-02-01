Природные чудеса Хакасии: урочище Сундуки, Ивановские озёра, Каменный лес и Долина царей
Увидеть причудливые Ширинские столбы, искупаться в озере Шира и побывать у Туимского провала
Начало: Аэропорт Абакана, 9:00 (по местному времени). Ж/д ...
6 мая в 08:00
12 июн в 08:00
92 000 ₽ за человека
Спа-тур в Хакасию: перезагрузка, детокс, экскурсии с персональным сопровождением
Проработать все уголки тела по личному плану и прогуляться среди степных пейзажей
Начало: Аэропорт Абакана, время зависит от времени вашего ...
8 фев в 08:00
9 фев в 08:00
76 500 ₽ за человека
Летний лагерь для взрослых с палатками, баней, походом, сплавом, КВН (всё включено)
Посетить Сундуки, поучаствовать в мастер-классах и шаманском обряде и отдохнуть как в детстве
Начало: Село Шира, 12:00
22 июн в 12:00
13 июл в 12:00
35 000 ₽ за человека
