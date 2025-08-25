Сибирские Альпы: поход в «Ергаки» - уникальное приключение в Абакане
Погрузитесь в мир неповторимой красоты Ергаков, где каждый шаг открывает виды, оставляющие в душе неизгладимые впечатления
Начало: Абакан, стоянка около АДМ (Абаканский дворец молод...
25 авг в 08:00
26 авг в 08:00
38 000 ₽ за человека
Заповедная земля Сибири: уникальный поход по Ергакам
Откройте для себя красоту сибирской природы в уникальном походе по парку «Ергаки». Завораживающие пейзажи и чистый воздух ждут вас
Начало: Абакан, ж. - д. вокзал, 07:00
29 авг в 08:00
19 000 ₽ за человека
Индивидуальный SPA-тур в Хакасию: перезагрузка, оздоровление и знакомство с окрестностями
Проработать все уголки тела по личному плану и прогуляться среди степных пейзажей
Начало: Аэропорт Абакана, время зависит от времени вашего ...
23 авг в 10:00
24 авг в 10:00
76 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Абакану в категории «Экологические»
Самые популярные туры этой рубрики в Абакане
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Абакане
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит тур в Абакане в августе 2025
Сейчас в Абакане в категории "Экологические" можно забронировать 3 тура от 19 000 до 76 500.
Забронируйте тур в Абакане на 2025 год по теме «Экологические», цены от 19000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь