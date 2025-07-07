Мои заказы

Экскурсии по воде в Абрау-Дюрсо

Найдено 5 экскурсий в категории «Водные развлечения» в Абрау-Дюрсо, цены от 1800 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
На машине
На теплоходе
6.5 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Уникальная водная прогулка по озеру Абрау: виноделие, дегустация и живописные виды Кавказа
Начало: У памятника Ленину
«Вы прогуляетесь по цветущей набережной, посетите арт-парк Абрау-Дюрсо с концептуальными скульптурами, а затем сможете покататься по озеру на теплоходе, лодочке или катамаране»
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
9500 ₽ за всё до 5 чел.
Экотропа и сап-серфинг: приключения в гармонии с природой
SUP-прогулки
Сёрфинг
4 часа
2 отзыва
Водная прогулка
Экотропа и сап-серфинг: приключения в гармонии с природой
Начало: Заберем Вас из Новороссийска и окрестностей
«После похода мы подготовили водную прогулку на сапбордах по ровной глади красивейшего озера»
5000 ₽ за человека
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо «Русская Ривьера в кадре»
Пешая
2 часа
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо «Русская Ривьера в кадре»
Проникнуться духом курорта и создать душевные воспоминания о путешествии
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие по Русскому винному дому с аудиогидом и дегустацией игристых вин
Пешая
1 час
Водная прогулка
Путешествие по Русскому винному дому с аудиогидом и дегустацией игристых вин
Погрузитесь в историю виноделия Абрау-Дюрсо с аудиогидом. Откройте для себя секреты игристых вин и насладитесь дегустацией пяти образцов
Начало: На пл. Александра II
Расписание: ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:00
Завтра в 12:30
20 янв в 12:30
1800 ₽ за человека
История российского виноделия: от Абрау-Дюрсо до «Шато Дюрсо»
На машине
7.5 часов
Водная прогулка
История российского виноделия: от Абрау-Дюрсо до «Шато Дюрсо»
О классическом русском шампанском и инновационных винах - на экскурсии по терруарам Кубани
20 янв в 09:00
21 янв в 09:00
25 500 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    7 июля 2025
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    Вчера были на экскурсии с Дмитрием. Экскурсия прошла великолепно! Договорились о времени и месте легко и просто (даже не смотря
    на наши капризы)). Пока добирались до Абрау получили много полезной и интересной информации. Там нас почти за ручку провёл. Обратно ехали тоже очень много и интересно рассказывал. Вообщем всё прошло Отлично!!!! Обязательно порекомендую друзьям!

  • И
    Ирина
    18 мая 2025
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    Сегодня посетили завод шампанских вин Абрау Дюрсо вместе с гидом Дмитрием. нас забрали с места нашего проживания,дорога до завода прошла
    быстро,Дмитрий рассказывал про всё,что видели по дороге. пока мы с мужем были на экскурсии на заводе,Дмитрий предложил прогуляться с детьми(кормили уток,ели мороженое). рекомендуем экскурсию и гида. Дмитрию большое спасибо!

    Сегодня посетили завод шампанских вин Абрау Дюрсо вместе с гидом Дмитрием. нас забрали с места нашего проживания,дорога до завода прошла быстро,Дмитрий рассказывал про всё,что видели по дороге. пока мы с мужем были на экскурсии на заводе,Дмитрий предложил прогуляться с детьми(кормили уток,ели мороженое). рекомендуем экскурсию и гида. Дмитрию большое спасибо!
  • А
    Анна
    28 октября 2024
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    Михаил очень интересно и грамотно рассказывает про свой край, который любит.
    Приехал за нами в отель в намеченное время. Накануне предварительно позвонил.
    Спасибо ему за экскурсию.
  • п
    полина
    15 сентября 2024
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    Большое спасибо Дмитрию! Ни разу не пожалели, что взяли именно экскурсию, а не поехали сами. За сутки Дмитрий связался с
    нами - уточнил, откуда нас забрать. Утром Дмитрий подъехал к нашему отелю на комфортном автомобиле. Полтора часа в дороги прошли отлично, экскурсовод нам рассказывал прям всё, что мы видели во круг. Было очень информативно и интересно. На самом Абрао Дюрсо Дмитрий всё рассказал, всё показал. Так же огромное спасибо за помощь с моим дядей, ему было немного сложно передвигаться - Дмитрий никогда его не бросал, всё время помогал нам. Поездка прошла отлично. Рекомендую!

  • Т
    Татьяна
    19 октября 2023
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    15 сентября состоялась наша экскурсия в Абрау-Дюрсо -колыбель российского шампанского - шоу фонтанов. Огромное спасибо экскурсоводу Дмитрию за замечательно проведённое время. По пути в Абрау-Дюрсо Дмитрий озвучил много исторических фактов. Дмитрий- профессионал своего дела! Шоу фонтанов-супер! Рекомендую, не пожалеете!
  • Н
    Надежда
    22 сентября 2023
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    Отличная экскурсия
  • Н
    Наталья
    18 сентября 2023
    Экотропа и сап-серфинг: приключения в гармонии с природой
    Очень душевный гид Елена! Внимательная, подготовила ряд интересных "фишечек", вроде ленточки для загадывания желаний на особенном дереве, психологические практики) сама
    прогулка по экотропе спокойная из разряда "подышать волшебным ароматным насыщенным воздухом", катание на сапе по Абрау очень крутое: вода чистейшая, течения практически нет, пейзаж отличный. После ещё задержались на шоу фонтанов и зашли за пряничками в лавку) впечатления просто сказочные) рекомендую данную экскурсию)

  • А
    Анна
    22 августа 2023
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    Экскурсию проводил Дмитрий, было очень интересно. Человек любит свое дело и готов делиться интересными фактами с другими!
    Экскурсию проводил Дмитрий, было очень интересно. Человек любит свое дело и готов делиться интересными фактами с другими!
  • М
    Мария
    18 августа 2023
    Экотропа и сап-серфинг: приключения в гармонии с природой
    Очень много положительных эмоций после экскурсии. Казалось бы за такое короткое время это невозможно, но мы успели! Поход по экотропа,
    которая сопровождалась рассказами и приятной компанией Елены, рисование нейрографики и заряд на исполнение мечт, стояние на гвоздях, посещения музея света, катание на сапе, завораживающее светомузыкальное шоу на вип местах - всё это было прекрасно!
    Нас забрали из Новороссийска и доставили а пункту назначения в срок! Спасибо!

  • А
    Андрей
    13 августа 2023
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    Поездка очень понравилась. Гид Дмитрий рассказал очень много интересного. Он отлично знает историю своего края. Спасибо ему за увлекательное и познавательное путешествие.

Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абрау-Дюрсо
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5:
  1. Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского;
  2. Экотропа и сап-серфинг: приключения в гармонии с природой;
  3. Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо «Русская Ривьера в кадре»;
  4. Путешествие по Русскому винному дому с аудиогидом и дегустацией игристых вин;
  5. История российского виноделия: от Абрау-Дюрсо до «Шато Дюрсо».
Какие места ещё посмотреть в Абрау-Дюрсо
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Озеро Абрау;
  2. Самое главное;
  3. Церковь Святой Ксении Петербургской;
  4. Геленджик;
  5. Набережная;
  6. Поющие фонтаны.
Сколько стоит экскурсия по Абрау-Дюрсо в январе 2026
Сейчас в Абрау-Дюрсо в категории "Водные развлечения" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1800 до 25 500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Водные экскурсии в Абрау-Дюрсо на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026