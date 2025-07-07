Водная прогулка
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Уникальная водная прогулка по озеру Абрау: виноделие, дегустация и живописные виды Кавказа
Начало: У памятника Ленину
«Вы прогуляетесь по цветущей набережной, посетите арт-парк Абрау-Дюрсо с концептуальными скульптурами, а затем сможете покататься по озеру на теплоходе, лодочке или катамаране»
Завтра в 09:00
20 янв в 09:00
9500 ₽ за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Экотропа и сап-серфинг: приключения в гармонии с природой
Начало: Заберем Вас из Новороссийска и окрестностей
«После похода мы подготовили водную прогулку на сапбордах по ровной глади красивейшего озера»
5000 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо «Русская Ривьера в кадре»
Проникнуться духом курорта и создать душевные воспоминания о путешествии
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Путешествие по Русскому винному дому с аудиогидом и дегустацией игристых вин
Погрузитесь в историю виноделия Абрау-Дюрсо с аудиогидом. Откройте для себя секреты игристых вин и насладитесь дегустацией пяти образцов
Начало: На пл. Александра II
Расписание: ежедневно в 12:30, 14:30, 16:30 и 20:00
Завтра в 12:30
20 янв в 12:30
1800 ₽ за человека
Водная прогулка
История российского виноделия: от Абрау-Дюрсо до «Шато Дюрсо»
О классическом русском шампанском и инновационных винах - на экскурсии по терруарам Кубани
20 янв в 09:00
21 янв в 09:00
25 500 ₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна7 июля 2025Вчера были на экскурсии с Дмитрием. Экскурсия прошла великолепно! Договорились о времени и месте легко и просто (даже не смотря
- ИИрина18 мая 2025Сегодня посетили завод шампанских вин Абрау Дюрсо вместе с гидом Дмитрием. нас забрали с места нашего проживания,дорога до завода прошла
- ААнна28 октября 2024Михаил очень интересно и грамотно рассказывает про свой край, который любит.
Приехал за нами в отель в намеченное время. Накануне предварительно позвонил.
Спасибо ему за экскурсию.
- пполина15 сентября 2024Большое спасибо Дмитрию! Ни разу не пожалели, что взяли именно экскурсию, а не поехали сами. За сутки Дмитрий связался с
- ТТатьяна19 октября 202315 сентября состоялась наша экскурсия в Абрау-Дюрсо -колыбель российского шампанского - шоу фонтанов. Огромное спасибо экскурсоводу Дмитрию за замечательно проведённое время. По пути в Абрау-Дюрсо Дмитрий озвучил много исторических фактов. Дмитрий- профессионал своего дела! Шоу фонтанов-супер! Рекомендую, не пожалеете!
- ННадежда22 сентября 2023Отличная экскурсия
- ННаталья18 сентября 2023Очень душевный гид Елена! Внимательная, подготовила ряд интересных "фишечек", вроде ленточки для загадывания желаний на особенном дереве, психологические практики) сама
- ААнна22 августа 2023Экскурсию проводил Дмитрий, было очень интересно. Человек любит свое дело и готов делиться интересными фактами с другими!
- ММария18 августа 2023Очень много положительных эмоций после экскурсии. Казалось бы за такое короткое время это невозможно, но мы успели! Поход по экотропа,
- ААндрей13 августа 2023Поездка очень понравилась. Гид Дмитрий рассказал очень много интересного. Он отлично знает историю своего края. Спасибо ему за увлекательное и познавательное путешествие.
