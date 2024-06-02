Главные экскурсионные места в Абрау-Дюрсо

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные места» в Абрау-Дюрсо, цены от 3 400 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
22 отзыва
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Многовековая история, романтичные легенды и скрытые уголки природы на прогулке с местной жительницей
Начало: На смотровой площадке у храма св. Ксении Петербург...
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
50004 500 за всё до 8 чел.
Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
🚶 Пешая
скидка
15%
Билеты
2.5 часа
48 отзывов
Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Познакомиться с богатой винотекой, оценить красоты горного озера и увидеть грандиозное шоу фонтанов
Начало: Пристань напротив бутик-отеля Империал
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
60005 100 за всё до 4 чел.
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Узнать, как озеро Абрау связано с амазонками и адыгами, и выучить французско-винные слова
Начало: Недалеко от храма Ксении Петербургской
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
40003 400 за всё до 8 чел.
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
6.5 часов
6 отзывов
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Путешествие из Анапы на знаменитый завод шампанских вин и прогулка по окрестностям озера Абрау
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
9 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алла
    2 июня 2024
    Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
    Александра очень приятная девушка, весёлая и коммуникабельная. Интересная подача истории, грамотная речь. Время пролетело незаметно. В конце экскурсии сходила с нами в магазин, показала интересные экземпляры игристых. Вообщем, рекомендую!
  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
    Добрый день. Хотим поблагодарить Александру за познавательное время в Абра-Дюрсо. Экскурсия была не очень продолжительной, но достаточно емкой, прошли и
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    проехали!!! по разным местам, все время сопровождалось интересными историческими и не очень фактами. Еще Александра устроила нам прекрасный пикник прямо на территории виноградника, это просто не забываемо. От всей души рекомендую Александру как экскурсовода, как сопровождающего. Отличная машина, отличная девушка и теперь любимое Абрау-Дюрсо!!!

  • А
    Алексей
    20 мая 2024
    Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
    На майские праздники решили съездить с супругой на экскурсию. И тут нам повезло с экскурсоводом Александрой, рассказ о поселке был
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    ёмкий, познавательный. Александра устроила пешую прогулку с рассказом о важных местах и событиях, а затем она отвезла нас по особым местам посёлка, три с половиной часа экскурсии пролетели как 5 минут. Спасибо большое Александре за экскурсию. Кто надумает взять экскурсию у Александры не пожалеет!!!

  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Замечательная экскурсия! Для тех кто первый раз приезжает в Абрау обязательно нужно отправиться с Мариной в это увлекательное путешествие. Маршрут
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    легкий, подойдет как для родителей с детками, так и для пожилых людей. Яркий и запоминающийся рассказ, 2.5 часа пролетели незаметно. Спасибо и удачи!

  • Ю
    Юрий
    6 мая 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Шикарная экскурсия и гид. Всем рекомендую. С любовью к Абрау дюрсо. И это круто когда человек любит место в котором живёт. Информация очень разнообразная и не занудная… рекомендую 100%.
    Шикарная экскурсия и гид. Всем рекомендую. С любовью к Абрау дюрсо. И это круто когда человекШикарная экскурсия и гид. Всем рекомендую. С любовью к Абрау дюрсо. И это круто когда человекШикарная экскурсия и гид. Всем рекомендую. С любовью к Абрау дюрсо. И это круто когда человекШикарная экскурсия и гид. Всем рекомендую. С любовью к Абрау дюрсо. И это круто когда человекШикарная экскурсия и гид. Всем рекомендую. С любовью к Абрау дюрсо. И это круто когда человекШикарная экскурсия и гид. Всем рекомендую. С любовью к Абрау дюрсо. И это круто когда человек
  • В
    Валентина
    5 мая 2024
    Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
    Прекрасная прогулка! Спасибо огромное Марине за интересную и познавательную экскурсию! Прогулялись, посмотрели Абрау-Дюрсо не только с туристической стороны! Поезжайте не пожалеете
  • О
    Ольга
    28 марта 2024
    Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
    Нам всё очень понравилось,время пролетело незаметно и интересно… Спасибо!!!
  • Т
    Татьяна
    19 октября 2023
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    15 сентября состоялась наша экскурсия в Абрау-Дюрсо -колыбель российского шампанского - шоу фонтанов. Огромное спасибо экскурсоводу Дмитрию за замечательно проведённое время. По пути в Абрау-Дюрсо Дмитрий озвучил много исторических фактов. Дмитрий- профессионал своего дела! Шоу фонтанов-супер! Рекомендую, не пожалеете!
  • Н
    Надежда
    22 сентября 2023
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    Отличная экскурсия
  • А
    Анна
    22 августа 2023
    Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
    Экскурсию проводил Дмитрий, было очень интересно. Человек любит свое дело и готов делиться интересными фактами с другими!
    Экскурсию проводил Дмитрий, было очень интересно. Человек любит свое дело и готов делиться интересными фактами с другими!Экскурсию проводил Дмитрий, было очень интересно. Человек любит свое дело и готов делиться интересными фактами с другими!Экскурсию проводил Дмитрий, было очень интересно. Человек любит свое дело и готов делиться интересными фактами с другими!

Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Популярные места»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Абрау-Дюрсо
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
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  1. Самое главное
  2. Озеро Абрау
  3. Набережная
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