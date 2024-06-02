1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Многовековая история, романтичные легенды и скрытые уголки природы на прогулке с местной жительницей
Начало: На смотровой площадке у храма св. Ксении Петербург...
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
50004 500₽ за всё до 8 чел.
скидка
15%
Билеты
2.5 часа
Абрау-Дюрсо, или Добро пожаловать в черноморскую Швейцарию
Познакомиться с богатой винотекой, оценить красоты горного озера и увидеть грандиозное шоу фонтанов
Начало: Пристань напротив бутик-отеля Империал
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
60005 100₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Узнать, как озеро Абрау связано с амазонками и адыгами, и выучить французско-винные слова
Начало: Недалеко от храма Ксении Петербургской
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
40003 400₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Путешествие из Анапы на знаменитый завод шампанских вин и прогулка по окрестностям озера Абрау
Начало: У памятника Ленину
Завтра в 11:00
10 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлла2 июня 2024Александра очень приятная девушка, весёлая и коммуникабельная. Интересная подача истории, грамотная речь. Время пролетело незаметно. В конце экскурсии сходила с нами в магазин, показала интересные экземпляры игристых. Вообщем, рекомендую!
- ЕЕлена21 мая 2024Добрый день. Хотим поблагодарить Александру за познавательное время в Абра-Дюрсо. Экскурсия была не очень продолжительной, но достаточно емкой, прошли и
- ААлексей20 мая 2024На майские праздники решили съездить с супругой на экскурсию. И тут нам повезло с экскурсоводом Александрой, рассказ о поселке был
- ООльга14 мая 2024Замечательная экскурсия! Для тех кто первый раз приезжает в Абрау обязательно нужно отправиться с Мариной в это увлекательное путешествие. Маршрут
- ЮЮрий6 мая 2024Шикарная экскурсия и гид. Всем рекомендую. С любовью к Абрау дюрсо. И это круто когда человек любит место в котором живёт. Информация очень разнообразная и не занудная… рекомендую 100%.
- ВВалентина5 мая 2024Прекрасная прогулка! Спасибо огромное Марине за интересную и познавательную экскурсию! Прогулялись, посмотрели Абрау-Дюрсо не только с туристической стороны! Поезжайте не пожалеете
- ООльга28 марта 2024Нам всё очень понравилось,время пролетело незаметно и интересно… Спасибо!!!
- ТТатьяна19 октября 202315 сентября состоялась наша экскурсия в Абрау-Дюрсо -колыбель российского шампанского - шоу фонтанов. Огромное спасибо экскурсоводу Дмитрию за замечательно проведённое время. По пути в Абрау-Дюрсо Дмитрий озвучил много исторических фактов. Дмитрий- профессионал своего дела! Шоу фонтанов-супер! Рекомендую, не пожалеете!
- ННадежда22 сентября 2023Отличная экскурсия
- ААнна22 августа 2023Экскурсию проводил Дмитрий, было очень интересно. Человек любит свое дело и готов делиться интересными фактами с другими!
Ответы на вопросы от путешественников по Абрау-Дюрсо в категории «Популярные места»
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